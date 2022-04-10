Окровавленную детскую игрушку, ставшую символом трагедии в Краматорске, отправят в ООН как доказательство военных преступлений РФ. ВИДЕО
Окровавленную детскую игрушку, ставшую символом трагедии в Краматорске, отправят в ООН как доказательство военных преступлений РФ
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий и публикует видеозапись процессуальных действий.
Топ комментарии
+22 Alex Alex #500309
показать весь комментарий10.04.2022 17:06
+22 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий10.04.2022 17:09
+15 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий10.04.2022 17:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
раSSія країна терорист!
.YOUTUBE.COM
Бойові офіцери налаштовані ТІЛЬКИ НА ВІЙСЬКОВУ ПЕРЕМОГУ / КОВАЛЬОВ
Мовляв, Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію угод і «росіяни були розлючені»
То в ці очі хоче заглянути Зеленський? Це його арахамія з подоляком закликають зробити гарантом безпеки України? Це ж було вже, в Будапештскому меморандумі записано, що московія гарант нашої безпеки, допомогло?