Окровавленную детскую игрушку, ставшую символом трагедии в Краматорске, отправят в ООН как доказательство военных преступлений РФ. ВИДЕО

Окровавленную детскую игрушку, ставшую символом трагедии в Краматорске, отправят в ООН как доказательство военных преступлений РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий и публикует видеозапись процессуальных действий.

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