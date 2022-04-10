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Борщ и Захарова, собачья будка, "Шанель", россияне, фейлы недели. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

Как поклонница бражки Мария Захарова почувствовала вкус нацизма, экстремизма и ксенофобии в украинском борще, зачем рашисты украли у Сирка будку и почему россиянки режут сумочки Chanel на куски?

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в "ПІДСВИНКАХ ТИЖНЯ  шоу" на Цензор.НЕТ собрали самые феерические истории последних дней. Бесспорная фаворитка – пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова и борщ, который теперь стал экстремистским. В топе историй о неразумных оккупантах – изрезанная владелицей назло врагам сумочка "Шанель", украденная оккупантами собачья будка и поиски тех, кто позволил украинцам красиво жить. Мастим бутерброд нутеллой и желаем вам приятного просмотра!

Программа "Підсвинки тижня шоу" подготовлена и размещена каналом Цензор.НЕТ в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.

Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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В росії зараз уркаганський сталінізм. Тобто гігантоманія, загарбництво з одного боку та несамовита жага крадівництва у всіх від ванькі до голови держави!
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10.04.2022 18:16 Ответить
От те: "порізало сумочку"," розбило айфон/планшет" з серії "куплю квиток,і назло всім піду пішки!".
Гроші за товар (СВОЇ ГРОШІ!) ВОНО ВЖЕ ВІДДАЛО!
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10.04.2022 20:27 Ответить
представляю, в какой панике "Шанель", "Бриони" и т.п. А производители компов и прочего отличного товара с электроникой - просто вешаются, кацап перестал покупать. Два слова - есть механизмы в экономике, которые нивелируют такие неприятности. Мир давно к ним привык.... кто-то меньше малость заработает, но в целом будет стратегический выигрыш, кацап этого не понимает.
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10.04.2022 22:10 Ответить
 
 