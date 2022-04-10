Борщ и Захарова, собачья будка, "Шанель", россияне, фейлы недели. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

Как поклонница бражки Мария Захарова почувствовала вкус нацизма, экстремизма и ксенофобии в украинском борще, зачем рашисты украли у Сирка будку и почему россиянки режут сумочки Chanel на куски?

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в "ПІДСВИНКАХ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали самые феерические истории последних дней. Бесспорная фаворитка – пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова и борщ, который теперь стал экстремистским. В топе историй о неразумных оккупантах – изрезанная владелицей назло врагам сумочка "Шанель", украденная оккупантами собачья будка и поиски тех, кто позволил украинцам красиво жить. Мастим бутерброд нутеллой и желаем вам приятного просмотра!

Программа "Підсвинки тижня шоу" подготовлена и размещена каналом Цензор.НЕТ в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.