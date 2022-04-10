Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на огороде близ Гуляйполя. ВИДЕО
В Запорожской области российская высокоточная авиационная ракета Х-29 класса "воздух - земля" уничтожила "важный инфраструктурный объект" - туалет на огороде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что российская высокоточная авиационная ракета Х-29 класса "воздух — земля", предназначенная для уничтожения железобетонных сооружений, мостов, посадочных полос и кораблей водоизмещением до 10 тыс. тонн и подводных лодок в надводном положении развалила эко-туалет на огороде близ Гуляй. .
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- И как он это сделал?
- Убил овцу. Роскошно: взял и убил… Атаковал запасы еды…" (C) к-ф "Четьіре льва"
Бандеривський БІОтуалет СТАНОВИВ ЗАГРОЗУ "рюському миру" та "ватним скрепам"!!!
**** снайпера , цена ракеты и уборной.