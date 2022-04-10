РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12495 посетителей онлайн
Новости Видео Война
29 347 72

Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на огороде близ Гуляйполя. ВИДЕО

В Запорожской области российская высокоточная авиационная ракета Х-29 класса "воздух - земля" уничтожила "важный инфраструктурный объект" - туалет на огороде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что российская высокоточная авиационная ракета Х-29 класса "воздух — земля", предназначенная для уничтожения железобетонных сооружений, мостов, посадочных полос и кораблей водоизмещением до 10 тыс. тонн и подводных лодок в надводном положении развалила эко-туалет на огороде близ Гуляй. .

Также читайте: Россия начала выдавать паспорта гражданам Украины, которых насильно депортировали в РФ, - Денисова

армия РФ (19224) обстрел (27151) Запорожская область (3083)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+66
Дерьмо притягивает дерьмо, что тут скажешь...
показать весь комментарий
10.04.2022 17:52
+57
Анало говнет в буквальном смысле.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:52
+50
.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дерьмо притягивает дерьмо, что тут скажешь...
показать весь комментарий
10.04.2022 17:52 Ответить
ржунемагу)))))))))
показать весь комментарий
10.04.2022 17:52 Ответить
Анало говнет в буквальном смысле.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:52 Ответить
Видать сработала на туалетную бумагу.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:53 Ответить
Уже предчувствую как очкастый клоун генерал канашенков с серьезной мордой будет вещать из штаба что была уничтожена крупная база националистов.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:53 Ответить
Нє, ну які нацисти в такому місці? Навіть кацапи не повірять: їм скажуть, що то було паслєднєє прістаніщє руцкоязичних - і це була русафобська провокація нациків.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:57 Ответить
Біолабораторія США!
показать весь комментарий
10.04.2022 20:48 Ответить
Склад хімічної зброї.
показать весь комментарий
11.04.2022 07:40 Ответить
Параша, одним словом.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:54 Ответить
Об'єкт критичної інфраструктури
показать весь комментарий
10.04.2022 17:58 Ответить
.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:54 Ответить
Ну тепер можна два туалети ставити
показать весь комментарий
10.04.2022 17:56 Ответить
Нужно)
показать весь комментарий
10.04.2022 21:09 Ответить
надеюсь, поблизости никого небыло.... ))
показать весь комментарий
10.04.2022 17:56 Ответить
Главное, чтоб внутри никого не было...
показать весь комментарий
12.06.2022 20:21 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2022 17:56 Ответить
А кто сказал что она промазала? Возможно там мужик новый унитаз поставил что уже является стратегическим обьектом
показать весь комментарий
10.04.2022 17:56 Ответить
Я так понимаю, что родилась новая идея под названием: "расия заканчивается там, где начинаются туалеты". Где есть туалет, там кацапу не место. Ему тесно там, ему нужен простор. А потому превратив расию в туалет, они решили распространить это и на остальной земной шар. Нам срочно таки нужнО ПВО, если Запад не хочет купаться в сортире.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:56 Ответить
Это не новое. Уже кто то из классиков про это сказал.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:25 Ответить
Держпідприємство із виготовлення летальної зброї було замасковано під туалет. Мабуть, саме звідти обстрілювали Дамбас.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:57 Ответить
"- Он разрушил инфраструктуру.
- И как он это сделал?
- Убил овцу. Роскошно: взял и убил… Атаковал запасы еды…" (C) к-ф "Четьіре льва"
показать весь комментарий
10.04.2022 17:57 Ответить
эта шобы он не достался салдатам НАТО ? ))))))))))))))
показать весь комментарий
10.04.2022 17:58 Ответить
Знову кацапи вляпалися в гімн
показать весь комментарий
10.04.2022 17:58 Ответить
Не розвалила, а привела до стану типового туалету на засрашкі.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:58 Ответить
Що ви розумієте?!
Бандеривський БІОтуалет СТАНОВИВ ЗАГРОЗУ "рюському миру" та "ватним скрепам"!!!
показать весь комментарий
10.04.2022 17:59 Ответить
Не дадим украм хорошо жить !
показать весь комментарий
10.04.2022 18:01 Ответить
Це від заздрощів.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:01 Ответить
Вот суки. Сами небось в своих Ипенях на ведро ходят
показать весь комментарий
10.04.2022 18:03 Ответить
Х(уйло)29...
показать весь комментарий
10.04.2022 18:04 Ответить
Кацапу не нужен биотуалет - у него есть биополе!
показать весь комментарий
10.04.2022 18:06 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
10.04.2022 18:06 Ответить
"Будапештский меморандум" прилетел в сортир, где ему и место. Вроде все логично.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:06 Ответить
Сволота)
показать весь комментарий
10.04.2022 18:07 Ответить
Певно хтось злив інфу) Повідомив незайомий, що бачив як Бандера заходив до WC і туди ж одразу попала ця ракета
показать весь комментарий
10.04.2022 18:07 Ответить
Гарний постріл. Більше били б по нужникам, війна б закінчилась би скоріше.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:09 Ответить
Цель уничтожена , докладываю...

**** снайпера , цена ракеты и уборной.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:14 Ответить
биолабаратория?
показать весь комментарий
10.04.2022 18:16 Ответить
НАТО в шоке
показать весь комментарий
10.04.2022 18:54 Ответить
" ... Мы за ценой не постоим ..." (с) Не слыхал такого штоли?
показать весь комментарий
10.04.2022 19:18 Ответить
Однаково добре, що не по людям, а в туалет. Можливо так було задумано, можливо ангели відвернули від когось небезпеку. Побільше б таких попадань.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:17 Ответить
🙏🙏🙏
показать весь комментарий
10.04.2022 19:58 Ответить
От така вона високоточна. А взагалі у кацапів вже напряг з авіаційними засобами, раз вони таку фігню підвішують на літаки, яка робить з нього дуже легку ціль.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:18 Ответить
Можливо це саботаж...
показать весь комментарий
10.04.2022 18:19 Ответить
або хтось дав "точні" координати
показать весь комментарий
10.04.2022 18:26 Ответить
То теплова головка ракети навелася на ще теплу кучу гівна.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:54 Ответить
То можливо там наші вже наводять ракети на вбиральні ,а ми це показуємо та волаємо?
показать весь комментарий
10.04.2022 18:21 Ответить
Туалетна бімба, прийдеться махновцям у воронку нужду справляти.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:21 Ответить
Изверги! За что?!?
показать весь комментарий
10.04.2022 18:29 Ответить
Узнайте тип туалета и поставте такие же повсюду вокруг критических объектов на безопасном расстоянии. Там где русня ракетами пуляет.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:29 Ответить
Зато в новый сортир будет ходить все село.сделать платным и цивилизованным,а ЭКО туалет будет выражаться в том что лопухи использовать смогут
показать весь комментарий
10.04.2022 18:29 Ответить
Ничего святого нету.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:29 Ответить
По своим бьют гады.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:35 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2022 18:36 Ответить
не, ну а шо вы хотели? кстати.. а как там стена имени кролика на границе с мордором ? стоит ? а ров с крокодилами ? а минные поля? не пойму откуда эта срань российская прет и прет!там же столько накопали
показать весь комментарий
10.04.2022 18:39 Ответить
Онови методичку про стіну.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:22 Ответить
да, к сожалению вот таких моментов было много при каждом президенте.. один позволил свинособакам в крыму находитьсыя другой... третий .... (((
показать весь комментарий
10.04.2022 19:30 Ответить
А чого ви регочите? То для москалів критична інфраструктура. Вони в себе, десь у **************, досить ходять на відро або під кущ. Для них це образа, що в якомусь селі на "окраїні географії" в Україні є туалет. Для руzzо-фашистів будь-яке надбання цивілізації, якщо в них такого немає - стратегічна ціль.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:51 Ответить
Невже пілот не захотів виконати наказ
показать весь комментарий
10.04.2022 18:54 Ответить
Хотелось бы почитать отчет высшему фашистскому командованию о результатах поражения этой ракетой - там одним штабом не отделаются
показать весь комментарий
10.04.2022 19:07 Ответить
Ракетою за 230 тищ долярів по біотуалету. Анало говнет.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:20 Ответить
От мрази ,уже туалет террористом стал…
показать весь комментарий
10.04.2022 19:38 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2022 19:40 Ответить
В туалете сидел срал милитаризованный националист. За две минуты до удара он подтерся и ушел дальше читать книжку С. Бандеры под вишней, над которой гудят хрущи. Поглаживая при этом свободной рукой новенький NLAW
показать весь комментарий
10.04.2022 19:57 Ответить
Наші біотуалети смертельно небезпечні. Так само,як і отруєні птахи.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:57 Ответить
Ну не так новость подали , ну плять, не так ... надо : " .. уничтожили стратегически очень важный военный объект, замаскированный под туалет..." .. и в полях поставить побольше таких "объектов" ....
показать весь комментарий
10.04.2022 20:24 Ответить
Мощно! Профессиональные говнемёты
показать весь комментарий
10.04.2022 21:34 Ответить
Бездна призывает бездну... В одном смысле, а во втором когда взываешь в бездну, то без Иисуса Христа оттуда придет бездна... без дна... Интересно что DNA - это сокращенно ДНК. Ну это так, испражнение ума...
показать весь комментарий
12.04.2022 11:25 Ответить
А может быть по агентурным сведениям там сидел Правый Сектор?
показать весь комментарий
13.04.2022 19:58 Ответить
 
 