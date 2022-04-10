"Более двух недель никто не поднимает трубку", - заместитель командира полка "Азов" Паламарь о связи с высшим командованием. ВИДЕО

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь рассказал о боях с оккупантами и заявил, что уже две недели высшее командование не выходит на связь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он говорит в специальном видеообращении.

"Вы задумывались о том, как здесь находиться, как биться в таких условиях, что чувствуют защитники Мариуполя? Это когда тебе пишут смс "Как у тебя дела, друг?", а ты пять минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал семь лет... Это когда вчерашний взводник, которому 22 года, командует батальоном, командует лучше полкана, который всю свою жизнь получал зарплату от государства... Это когда отделение "азовцев" штурмует роту элитного спецназа... Когда наши девочки делают из того, что есть, суп, а он тебе в рот не лезет, потому что за несколько кварталов умирает ребенок от голода, и ты не можешь их помочь… Это политики, которые рассказывают, что "мы их поддерживаем, мы постоянно на связи", но уже больше двух недель никто не поднимает трубку и никто ни с кем не общается", - говорит он.

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