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"Сейчас мы увидим некоторые суперсовременные технические решения": ВСУ провели "Анбоксинг" беспилотника российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники сбили российский беспилотник и были поражены "техническими решениями" российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Есть контакт! Уничтожили п#дара!": первое успешное боевое применение ВСУ ПЗРК Starstreak против российского беспилотника "Орлан". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3595)


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Топ комментарии
+34
Аналагав нет! ***** касапское ничтожество.
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10.04.2022 21:00
+23
Бутылка это мультифункциональная кацапская скрепа
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10.04.2022 21:03
+15
Задрали цими Телеграмами.
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10.04.2022 21:16
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Аналагав нет! ***** касапское ничтожество.
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10.04.2022 21:00 Ответить
Анало-говнет
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10.04.2022 21:14 Ответить
На России, самое сильное оружие
- это фейки, фотошоп и мультики...
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10.04.2022 22:11 Ответить
А десь в ТУ та кошторисі написано не "фотік Кенон", а "оптична система спостереження, ціна 15000 баксів". Не "пластикова бутилка", а "топливний бак з легких композитних материалів, ціна 1000 баксів".
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10.04.2022 21:19 Ответить
А налогов - нет.
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10.04.2022 21:32 Ответить
Анало говнєт
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10.04.2022 22:42 Ответить
Бутылка это мультифункциональная кацапская скрепа
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10.04.2022 21:03 Ответить
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10.04.2022 22:41 Ответить
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11.04.2022 00:46 Ответить
Дійсно аналоговнет!
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10.04.2022 21:04 Ответить
самі зробили? чи половина китайска?
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10.04.2022 21:06 Ответить
Пляшка може й своя.
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10.04.2022 21:33 Ответить
Там из рашистского только бутылка для топлива.
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10.04.2022 21:56 Ответить
із санкційного пластику )
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11.04.2022 05:36 Ответить
і та зроблена із заготовки з китаю
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11.04.2022 16:07 Ответить
А далі... ?
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10.04.2022 21:07 Ответить
Пока фашист в плену,его самку пользуют хачи

https://twitter.com/i/status/1513172480554323979
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10.04.2022 21:09 Ответить
С салам салам
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10.04.2022 22:44 Ответить
Бутылка в конце убила)) может реально надо нести цивилизацию на раисию, показать им байрактары в действии. думаю пару бомбочек по воронежу и белгороду для профилактики не помешает
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10.04.2022 21:10 Ответить
Уже смотрел на Ютубе)
Моя икспердная оценка такая

1 Просто фотик, хоть и неплохой, но просто фотик, оптика не рассчитана для детальной съёмки на высокой дальности.
2 Фотки не будут давать привязки к координатам, потребуется отдельный анализ фотографий и привязка к местности. И это может занять много времени.
3 Фотки не передаются онлайн. Необходимо возвращение аппарата.

Выводы следующие.

1 Необязательно в панике такие девайсы сбивать.

2 Можно помахать ему ручкой и неспеша поменять позиции, ну а потом понаблюдать, как лапти будут тратить свои снаряды в пустое место.

3 Летает скорее всего или по ДжтПиэС или по своему Глоннасу, пытаться его заглушить не стоит.
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10.04.2022 21:11 Ответить
Возможно есть разные варианты этого беспилотника...
Это похоже чисто кацапский...но есть же и израильские...
Так что сбивать их по возможности надо...
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10.04.2022 21:16 Ответить
израильских нет.
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10.04.2022 21:21 Ответить
"Новейший" сроссиянски "Форпост", который вдрух(С) стали обзывать еще и ударным - лицензионный израильский Searcher II ( 1998 года ). Правда, комплектухи на него больше не будет
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10.04.2022 23:52 Ответить
1. Оптіка переналаштована на максимальний зум, фіксована. Від 500 до 1000 м знімає досить пристойно. Під виглядом побутової техніки фірми можуть постачати досить пристойні засоби відеоспостереження в обхід санкцій. Але в цьому випадку схоже на звичайну серійну фотокамеру.
Весь вузол спостереження схоже закріплений на спеціальній платформі для позиціювання та стабілізації.
2. ******* навіть мильниці можуть мати ЖПС модуль та автоматично прив'язувати координати до фотки.
3. Мій Олімпус якому 8 років має дистанційне керування по Вай-Фай та відразу ж передає фотки

Висновок:

Навіщо перейматися дорогими технологіями, коли і дешеві дають змогу отримувати результат. а втратити таку іграшку не жаль, можна багато інших наскладати у різних аматорських гуртках та брати масовістю.
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10.04.2022 22:24 Ответить
Этот беспилотник стоит 100 тыс. у.е. Так что применение по отношению к нему слова "дешевый" немного неуместно.
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10.04.2022 22:33 Ответить
100000 за що? За одиницю, чи за комплект з декількома апаратами, станцією зв'язку, транспортними контейнерами, пусковими пристроями, можливо навіть і з транспортом (але це вже навряд чи)?
Скільки він коштує та його собівартість - дуже різні речі. Якби не корупція то він би коштував не більше 10000 дол. за одиницю, ще треба не забувати про наземну апаратуру зв'язку, тощо.
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11.04.2022 08:34 Ответить
Ну тут мона здогадуватись скіки завгодно.
Певно краще подивитись, що там той фотік назнімав і зробити висновки.

Вайфай добра штука, але поряд з роутером)))
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10.04.2022 22:35 Ответить
В мене немає телеграм...Тому,***** я сюди зайшов?
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10.04.2022 21:13 Ответить
В Ютубе есть .
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10.04.2022 21:19 Ответить
https://youtu.be/eyDMh3opcFA
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10.04.2022 22:05 Ответить
Освящён гундяем лично.
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10.04.2022 21:15 Ответить
Задрали цими Телеграмами.
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10.04.2022 21:16 Ответить
Вся техника рашки это понты
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10.04.2022 21:17 Ответить
Чому не Фотон?
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10.04.2022 21:18 Ответить
Вся паРаша это одни сплошные понты...
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10.04.2022 21:18 Ответить
Кажется, что предела нет и писать, что это дно не стоит, ниже ещё есть куда.
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10.04.2022 21:18 Ответить
А откуда у киевского блогера-автообзорщика пистолет?
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10.04.2022 21:20 Ответить
Он инструктор по снайперской стрельбе насекундочку
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10.04.2022 21:36 Ответить
та кем бы он не был, я нормально к нему отношусь, и давно подписан на его канал, но он разве служивый? даже у тех кто призвался в ЗСУ, НГ пистолетов не дают.
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10.04.2022 22:10 Ответить
Его даже недавно в грузию не пустили-депортировали. Типа за подготовку,,боевиков,, . Что вам до того пистолета? Может наградной...О пистолете мечтают только те,кто не держал его в руках и не умеет им пользоваться
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11.04.2022 00:42 Ответить
А де то усе можна подивитися, що усі коментують? Чи усі приколюються?
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10.04.2022 21:20 Ответить
******** такий ********
як в тій казці про таргана , всі так боялися ну так боялися і слони і бегемоти , а прилетів горобчик і зїв таргана і всі .#*#*#..ли
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10.04.2022 21:22 Ответить
Сейчас им детальки не будут поступать, будут из бумаги самолетики делать.
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10.04.2022 21:24 Ответить
І з бумаги дуже цікавого кольору, бо в них залишки фінських реагентів для відбілювання бумаги закінчилися.
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10.04.2022 21:37 Ответить
Яка армія - такі й безпілотники. По суті - витратний матеріал. З лайна та паличок. Але лаятися вміють якнайбрудніше.
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10.04.2022 21:41 Ответить
Товарищ бредит. В том-то и дело, что аппарат из говна и палок, по сути почти бесполезный, но стоит 100 тыс. у.е. - к дешевым дронам его отнести явно нельзя.
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10.04.2022 22:21 Ответить
Так і лайно - теж недешеве добриво, коли ним усі корисні імпортні добрива доведеться заміщувати. Його на все не вистачить. А закон ринку - це суперечка проміж запитом та постачанням. От цікаво, хто ось туточки виграв більше? Постачальник палок чи постачальник лайна?
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10.04.2022 22:29 Ответить
Расходный материал за 100 тысяч у.е.? А то, что там дорогая камера, абсолютно не подходящая для аэроразведки, тебя не смутило? Нет, чудо, этот аппарат создавался не для разведки а для распила бабла. Поэтому он дорогой, а не дешевый. При этом пользы от него меньше, чем от китайского дрона за 5 тысяч у.е.
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10.04.2022 22:19 Ответить
Я наоборот радуюсь, что рашка так бестолково распилила деньги на вооружение)).
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10.04.2022 22:38 Ответить
Кацапские личинки выпиливали лобзиком в пту на уроках ненависти к миру.
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10.04.2022 21:35 Ответить
Думаю можно посмотреть видео на инфокаре. И не только это. Там Паша обзор бронепласстин на днях делал. Полезно и познавательно. Рекомендую
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10.04.2022 21:40 Ответить
Я бы сильно не радовался. Фотик и крышка могут быть колхозом в полевых условиях. Я не большой знаток в камерах и протоколах связи. Но у Орлана время полета 16 часов. У нашей Лелеки 100 - 2,5 часа. Если Орлан сделан для корректировки артиллерии, то онлайн передача у него есть (выше писали, что нет. По летным качествам чисто визуально Лелека выглядит менее стабильной, но, я думаю, и там и там есть стабилизация по 3-м осям. Но по массе Орлан в три раза тяжелее, значит он более устойчивый к ветру
Но я надеюсь у нас есть что то получше...
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10.04.2022 22:09 Ответить
Только Лелека стоила 7 тысяч у.е., а это чудо техники 100 тысяч. у.е. Дальность полета у них практически одинакова.
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10.04.2022 22:31 Ответить
Нато баісь нанотехнологій параші
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10.04.2022 22:10 Ответить
ТРІЄПЄЩІ НАТА!!!11
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10.04.2022 22:51 Ответить
7 квітня здобиччю нашої протиповітряної оборони стала рідкісна «пташка» - розвідувально-ударний безпілотник «Оріон», знаний також як «Іноходєц». Цей «аналоховнєт» є типовим породженням м-скальського карго-культу: «А давайтє сдєлаєм собствєнний Ріпер! Ілі хотя би Байрактар!». Проблема лише в тому, що у шишкостані з власних комплектуючих - лише лайно і палиці...
Проєктування «Оріона» здійснювалось з 2011 р. фірмою «Кронштадт». Її конструктори пішли шляхом китайських товаришів, які «змалювали» один до одного американський безпілотник MQ-9 «Ріпер», назвавши його СН-5. Однак м-скалі скопіювали лише форму, сам же безпілотник у них вийшов меншим, ніж американський оригінал чи китайська копія. Причина прозаїчна: брак двигунів потрібної потужності... Прототип «Оріона», який вперше піднявся в повітря 2016 р., обладнаний австрійським мотором «Ротакс» потужністю 115 к.с. Для серійних машин розробляється власних двигун АПД-110/120, однак чи вдалось довести його до пуття - невідомо.
«Оріон» не лише менший від «Ріпера» - він має ще й гірші льотні дані, особливо стелю. А цей показник для повільних безпілотників - їм бажано піднятися вище рівня ураження більшості ЗРК. «Ріпер» з цим справляється - його робоча стеля сягає 15 км. Китайський СН-5 літає трохи нижче - на 10 км. А ось «Оріон» не здатен піднятись вище 7,5 км. Навіть значно легший турецький «Байрактар» має стелю на 700 м більшу.
Маса корисного навантаження «Оріона» становить 200 кг. Але сюди входить і оптико-електронна станція (за визнанням самих же м-скалів - гірша, ніж на «Байрактарові») та інше радіоелектронне обладнання. Тобто, на зброю лишається зовсім небагато. За твердженням розробника, «Оріон» здатен нести дві керовані ракети під крилом і одну бомбу під фюзеляжем. Остання - це ФАБ-50, авіабомба масою півцентнера, яка ще в роки Другої світової використовувалась совєтською авіацією. І так - вона некерована! Використання таких *********** з БПЛА, які мають невелике бойове навантаження, виглядає цілковитим абсурдом. Та, зрештою, хіба не є абсурдним саме існування шишкостану?
Тривалість польоту «Оріона», за заявами розробника, сягає 24 годин. Однак цей показник має сенс, хіба що, для класичних розвідувальних місій. А ось для розвідувально-ударних чи ударних операцій він позбавлений сенсу: що з того, що БПЛА може добу знаходитись в повітрі, якщо за дві-три години він витратить свої боеприпаси і змушений буде повертатись на аеродром?
У 2018 р. один з дослідних екземплярів «Оріона» «обкатали» в Сирії - але лише у розвідувальній комплектації. В листопаді 2019-го комплекс БПЛА (який включає три безпілотники і одну наземну станцію) передали м-скальським військовим для дослідної експлуатації, але вже 16 листопада вони благополучно розгепали одного з «Оріонів». Серійному виробництву цих БПЛА довший час перешкоджала відсутність виробничих потужностей у фірми-розробника. Лише у квітні 2021-го «Кронштадт» почав будівництво відповідного заводу в Дубні (Підмосков'я). Вважається, що досі виготовили не більше дюжини «Оріонів» - включно з дослідними екземплярами, а в строю знаходиться лише один комплекс. І наразі практика бойового застосування «Оріонів» в небі України цілком підтверджує вразливість цих БПЛА від вогню наших зенітних ракетних комплексів.

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10.04.2022 22:35 Ответить
"Для тих, хто буде українською владою після війни, має бути справою честі - знайти і помститися. Злочини без терміну давності не вимагають стрімкості відплати. Імена командирів, офіцерів і сержантів (та й рядового складу) підрозділів, що катували Бучу, Ірпінь, Ворзель, Гостомель і ті міста і селища, про котрі ми поки не знаємо - не проблема для ССО України. Тож хто б не сідав в крісло глави держави, хто б не ставав до роботи в кабінеті керівника ССО, ГУР, СБУ - Справа Катів має лишатися пріоритетною, а опис звірств окупанта має нагадувати - немає прощення.

Хтось скаже - це не цивілізовано, світ не дозволить. Але СРСР ніколи не питав дозволу у світу, коли планував і знищував українських лідерів, бо просто так хотілося. Ізраїль теж мав багато негативного фідбеку, коли вишуковував нацистів в бігах, бо зло не має бути безвідплатним. Та й для Голди Меїр було не просто зважитися на рішення - виконати задачу мали кращі із кращих синів і дочок Ізраїлю, безцінні фахівці.

«Ґолда вагалася. Їй було нелегко прийняти рішення, яке відправить молодих людей на ризиковані ліквідаційні операції. Досі Ізраїль ніколи такого не робив.

- Посилайте хлопців, - проказала вона.»
(с) Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль «Моссад»

Не знаю, яке буде його ім'я, але одного разу хтось в Києві має сказати «посилайте хлопців». Гнів Божий має відгукнутися на крик замордованих."
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10.04.2022 23:10 Ответить
Анало-говнет
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10.04.2022 23:28 Ответить
Интересно, какого размера домик у Средиземного моря за этот проэкт напилили?
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10.04.2022 23:30 Ответить
Если компания "Nikon" введет санкции против России и запретит импорт своих фотоаппаратов русские беспилотники будут летать с фотоаппаратами "Zenit", или армия орков РФ останется без дронов
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11.04.2022 08:22 Ответить
 
 