"Видишь, бегут за пацаном", - люди физически убегают от принудительной мобилизации в оккупированном Луганске. ВИДЕО
В сеть попали кадры, как люди убегают от мобилизации в оккупированном Луганске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространилось в сети.
Топ комментарии
+69 Виктор Дийнега
показать весь комментарий10.04.2022 22:53
+66 Макс Дворский
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+65 Алекс Морган
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пришли "асвабадители" и просят нового мяса
Многие были против. Ещё большим было "*****". Меньшинство (около 20%) действительно "радовались". Но это меньшинство было активно, в отличии от "противников" и "*********".
до вашого відома, агентурна робота щодо створення осереднків "любителів рускава міра" з флагами ЛНР/ДНР в луганській та донецькій області були створені ще в 2006 році.
Я, наприклад, малого ******* (племінник) звідти в 2014 році витягнув. Влаштував в ПТУ, потім він поступив в технікум. Відслужив в ЗСУ - зараз чекає повістки, як "оперативний резерв другої черги" (бо згоду на першу чергу не підписував).
А його брата, ще в кінці лютого, прямо на вулиці, якраз так, як на цьому відео, спіймали рашисти - та "денацифікувати" направили. За півтора місяця - вже в 3й роті "служить". Бо призначили "санітаром", а після першого ж бою перші 2 його роти - різко скінчилися. Та ще й так, що й "санітарити" нічого було... Сестра чекає похоронку. Але винна у всьому, звісно, Україна! Просто дебіли. З гімном в голові. Але від них нічого не залежить.
Ти особисто вийшов, ******?
А якби вийшов і ******, чи вплинуло б це на плани ***** щодо вторгнення в Україну?
Київ, наприклад, 2 революції випестував, прихистив та відгодував. Тут ******* прихильників "руського миру" відпочатку.
І що? Путлєр послав дебілів з парадними мундирами - вони вважали, що їх з квітами зустрічати в Києві будуть. Одеса теж ******* та палила. І все рівно - лізуть на Одесу.
Зрозумій - ніяк не впливає "вийшли та *******" на плани диктатора. А ось наявність сильної армії та економіки - впливає. Коли їх немає - кожна наволоч лізе нас "звільняти". А було б відомо, що під кожним кустом 10 джавелінів, а економічно та фінансово ми будь-яку війну з путлєром без проблем переживемо і самотужки - не полізли б.
Это фейк!
А как же за Родину?
А как же за Сталина?
А на Киев как?
А на Берлин?
Короче, в войне между холодильником и телевизором победил диван)))
А эта падла вместо того, что бы валить в любимую орду, валит во Львов,Польшу, Германию которыя языка не знают! Где логика??!!
Якщо і попадаються «ватні», то їх одиниці. Переважна більшість це українське населення
Хтось скаже - це не цивілізовано, світ не дозволить. Але СРСР ніколи не питав дозволу у світу, коли планував і знищував українських лідерів, бо просто так хотілося. Ізраїль теж мав багато негативного фідбеку, коли вишуковував нацистів в бігах, бо зло не має бути безвідплатним. Та й для Голди Меїр було не просто зважитися на рішення - виконати задачу мали кращі із кращих синів і дочок Ізраїлю, безцінні фахівці.
«Ґолда вагалася. Їй було нелегко прийняти рішення, яке відправить молодих людей на ризиковані ліквідаційні операції. Досі Ізраїль ніколи такого не робив.
- Посилайте хлопців, - проказала вона.»
(с) Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль «Моссад»
Не знаю, яке буде його ім'я, але одного разу хтось в Києві має сказати «посилайте хлопців». Гнів Божий має відгукнутися на крик замордованих."
До війни ніхто ніколи не писав на них "руські". А зараз невідомо звідки вилізло і доволі багато. Підозрюю що через московські хитрі технології і московських ботів, які рядяться під українців.
Кожного хто пише "руські" і хто їм лайки ставлять, я підозрюю одними із них, навіть якщо вони поряд будуть писати: "Слава Україні".
в розмові напркл коментарі в ютубі в суперечках "с русскімі" - замість "русский язык" пишу "российський язык"... а вони, бідолашки, аж зляться, пробують по усілякому унизити )))..
Розповсюджено методички серед касяпентролів.
писати українською,і навіть СЛАВА УКРАЇНІ!
в якості маскування..
Це з того ж мітингу:
РАБИ І БИДЛО НІчого не вирішують у своїй долі...
негативний еволюційний відбір.(Або російські телепропагандисти повинні зависнути).
коли ти закінчуєш життя "гарматним м"ясом імперії",будучи за національністю Українцем..
Апропо...
Дуже цікаве питання...
ЩОДО ЗЛОЧИННОЇ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ,і чи не є вона під час війни "Пособничеством врагу).
Пригадаймо Мінстеця часів Порошенко....
Другого сина я теж пропонував, за свій рахунок, в 2016 році, витягти - винайняти репетиторів, аби здав екстерном екзамени на загальноосвітній атестат (9класів), поступив в ПТУ, вчився тощо. Але сестрі треба було з хлопцем приїхати в Київ, жити в винайнятій мною квартирі півроку - поки хлопець вчився би і екзамени сдавав. Навіть пропонував купити їм хату за свій рахунок в черкаській області та землі 25+ соток.
Відмовилася. Знаєте чому? "а як я кину там свого чоловіка, він же зіп'ється".
В лютому хлопця відловили на вулиці, посеред села. Точно так, як на відео з новини. Вже в 3й роті. Бо перші дві практично повністю скінчилися. А в хлопця, схоже, природний талант тікати прорізався....
Більшість самі вирішили там так жити. На жаль. Промиті мізки. Реально промиті.