В селе Бузова под Киевом найдена братская могила убитых русскими оккупантами людей. Местные власти говорят о 50 людях, которые подверглись пыткам. ВИДЕО

На освобожденных территориях Киевской области продолжают находить доказательства зверств рашистов против мирного населения

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме Антон Геращенко.

Он отметил: "В селе Бузова обнаружили братскую могилу, где похоронены безвинно убитые рашистскими уродами мирные жители.

Также очевидцы рассказывают, что неподалеку стоит сожженный автомобиль, в котором заживо сгорел 17-летний подросток, а женщине снесло полголовы.

Местные власти считают, что от рук оккупантов погибли не менее 50 местных жителей".

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