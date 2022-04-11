В селе Бузова под Киевом найдена братская могила убитых русскими оккупантами людей. Местные власти говорят о 50 людях, которые подверглись пыткам. ВИДЕО
На освобожденных территориях Киевской области продолжают находить доказательства зверств рашистов против мирного населения
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграме Антон Геращенко.
Он отметил: "В селе Бузова обнаружили братскую могилу, где похоронены безвинно убитые рашистскими уродами мирные жители.
Также очевидцы рассказывают, что неподалеку стоит сожженный автомобиль, в котором заживо сгорел 17-летний подросток, а женщине снесло полголовы.
Местные власти считают, что от рук оккупантов погибли не менее 50 местных жителей".
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+25 Vedana
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Тепер знову по "дяревнях" 100 років будуть кричати про "страшных бєндєровцев і нациков"
Адже є багато інших потужних соцмереж які 100% поза межами впливу і контролю крємльовського улусу.
странно что русню фошистами не называет уже, выродок херащенок, наверное так "не модно" уже.
https://www.youtube.com/watch?v=DCnsyujscSA
У стримі Фронтова Поплава з Тарасом Чмутом, обговорувалось, що по-перше, оточення орків було досить умовним а не як там в ЗМІ розганяли про цілі котли, яких не було; по-друге, орки, коли почали залишати свої позиції, залишили смертників на передовій, та замінували усе навкруги, щоб якнайдовше затримати наших та вийти з невеликими втратами. Смертників наші знищіли, техніку частково теж, артилерією. Авіацію берегли для боїв за Донбасс.
І нажаль велика кількість навіть здавалося освідчених громадян України активно сприяє цій доктрині.
А от дітей правильно треба виховувати, показуючи їм виключно україномовний контент. В мене племінники абсолютно україномовних батьків з Полтавщини постійно дивилися якісь дитячі ЮТУБ-канали. І що ви думаєте? Вони тепер наслідують своїх маленьких кумирів з Ютуба. Все йде з садочка і школи.
Напрасно стараешься и оффтопишь где-попало, сейчас это не работает.
Тема о братской могиле в Бузовой, но я что-то совсем не слышу твоих возмущенных слов по поводу карателей, убивших наших людей.
Ты или колаборант потенциальный, или просто существо без мозгов.