ВСУ уничтожили склад с боекомплектом войск РФ вблизи оккупированного Новоайдара. Пылало 2,5 часа, - Гайдай. ВИДЕО

ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов на Луганщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, это красиво! Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины - Новоайдара. То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилой сектор - ЛОЖЬ!", - уверенно заявляет глава региона.

По его словам, у нас - маленькая Победа: пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей. "Слава ВСУ!", – резюмирует Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники отбили вражескую атаку на Луганщине и взяли пленного, - Госпогранслужба. ФОТО