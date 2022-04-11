ВСУ уничтожили склад с боекомплектом войск РФ вблизи оккупированного Новоайдара. Пылало 2,5 часа, - Гайдай. ВИДЕО
ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов на Луганщине.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, это красиво! Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины - Новоайдара. То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилой сектор - ЛОЖЬ!", - уверенно заявляет глава региона.
По его словам, у нас - маленькая Победа: пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей. "Слава ВСУ!", – резюмирует Гайдай.
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хоча ще красивіше коли палають і склади і орки разом
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
СЛАВА ЗСУ!!!
Похоже что власть языком питараса люси пытается подготовить народ к тому что освобождать Донбасс и Крым не собирается
а словами радника президента, це може коштувати нам загалом життя 15 тисяч військових.
Олексій Арестович, військовий експерт та радник глави Офісу Президента, пояснив, якою може бути ціна силового повернення Криму та Донбасу. В першу чергу - це втрата десятки тисяч українських військових.
Про це він https://www.youtube.com/watch?v=2WmiuYArb10 розповів в ефірі "Лучшее радио Израиля", інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org.
Арестович попередив, що таким шляхом ми можемо відразу втратити 10-15 тисяч наших бійців.
Інший момент - на сьогодні це технічно нерішуче завдання. Для відвоювання цих територій потрібна більша кількість танків, авіації, далекобійної артилерії.
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Треба спочатку вибити з тих територій, які зайняли з 24.02. Далі знаскоку не вийде. Або буде як із взяттям Києва. Для звільнення ордла, а тим паче Криму, нам потрібна дуже велика перевага. Якщо з ордло ще можно буде потягатися, а ось із Кримом.... Ми маємо тільки маленький перешийок для наступу. Вони можуть дуже багато покласти наших воїнів. Не слід сподіватися що вони зроблять такуж дурість як наші зрадники, які пустили війська із Криму до нас. Тому увійти в Крим буде дуже важко. Дуже багато українських воїнів загинуть.
Інше питання, чи будуть вони самі тримати Крим і чи буде існувати взагалі рососія на той момент?
Твої "собаки" валяються по всій Україні.
Я не розумію твоїх правил!???
Родиться в горах и умереть в черноземе??!
щоб нічого не змогли завести
правильне питання - як орків випустили з криму! повірте це питання ще не раз зададуть нашій владі. і за це вже не вдасться відпетляти!!!
Всі винні за окупацію півдня України, за смерть тисяч військових і цивільних, за блокаду Маріуполя, за ненадання допомоги захисникам Маріуполя, будуть покарані. УкрМоссад знайде їх, де б вони не заховалися, всі ці промосковські щури.