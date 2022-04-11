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"Знают, что если приехал без одной руки – служил в Чернобаевке, с тремя – был в Чернобыле, приехал, а хер не стоит – воевал в Конотопе", - Ким о массовых отказах "орков" ехать в Украину. ВИДЕО

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что оккупанты массово отказываются ехать на войну в Украину, даже под угрозой заключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, большинство "отказников" - это жители центральных районов России. Обычно они более осведомлены о потерях российской армии.

"Орки массово отказываются ехать в Украину, ища какие-либо причины. Их не пугает тюрьма – просто хотят жить. Отказываются воевать орки из центральной России. Они хоть как-то пользуются интернетом или у них он хотя бы есть. Поэтому в их тупых головах уже ходит такая история: приехал без одной руки – служил в Чернобаевке, приехал с тремя – служил в Чернобыле, приехал, а хер не стоит – служил в Конотопе. Едут к нам из далекой России. Им наобещали квартир, что они будут героями. Они пользоваться интернетом не умеют, но пока доедут, им расскажут все, что здесь происходит", - говорит Ким.

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Автор: 

армия РФ (19224) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+19
Нахер этого клоуна номер 3 здесь постить. У нас лучших бойцов бросили в Марике. Вот о чем мы должны думать!
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11.04.2022 10:49
+17
ще один шоумен. а Марченка відсунули. і обвинувачення проти нього досі не зняли.
ганьбище, а не влада.
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11.04.2022 10:36
+8
приїхав без одної руки - служив в Чорнобаївці, приїхав з трьома - служив в Чорнобилі, приїхав, а хер не стоїть - служив в Конотопі

Із Конопа не стоїть - відьма нашептала
Із Чорнобиля три руки і не стоїть зрозуміло чому
Із Чорнобаївки без руки і не стоїть тому що залишився разом з рукою у Чернобаївці
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11.04.2022 10:37
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О Кім появився а то обстріли, а він мовчить. Оркам бабця ясно сказала про симптоми війни проти України. Збувається, як бачите. Толи ещё будет ой-ой-ой
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11.04.2022 10:29 Ответить
Ти мудак чи родом так? Вякальник завалив,****.
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11.04.2022 23:13 Ответить
шось ***** не смішно.
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11.04.2022 10:35 Ответить
Та їм пофіг на свій хер! Вони розмножаються бутилкою. Як колись розповідав оди офіцер, а він все це бачив на власні очі (мєжду ленинградом и москвой). Ще сонце не зійшло, а вони вже набодяжили браги з чорним хлібом, нажерлися цього "добра", й увесь день - вільний. І то якби дорослі мужики. А то - з 16-ти років!!!!!!!!!!!!! Ну що, руZZкій мірЪ.
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11.04.2022 10:36 Ответить
ще один шоумен. а Марченка відсунули. і обвинувачення проти нього досі не зняли.
ганьбище, а не влада.
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11.04.2022 10:36 Ответить
И где он сейчас, есть информация ? Надеюсь организует оборону на Востоке или Юге.
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11.04.2022 10:41 Ответить
Клавка, ****** на росію агітацію розводити !
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11.04.2022 10:47 Ответить
приїхав без одної руки - служив в Чорнобаївці, приїхав з трьома - служив в Чорнобилі, приїхав, а хер не стоїть - служив в Конотопі

Із Конопа не стоїть - відьма нашептала
Із Чорнобиля три руки і не стоїть зрозуміло чому
Із Чорнобаївки без руки і не стоїть тому що залишився разом з рукою у Чернобаївці
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11.04.2022 10:37 Ответить
Уронили на пол Ваньку, оторвали Ваньке встаньку ...
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11.04.2022 11:32 Ответить
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11.04.2022 11:51 Ответить
о...і як підтвердження моїх слів .Кім сказав..шо призивають з захалустя рашки..а самі московити хрен воювати хочуть.посилають дагистанців, удмуртів, різних...ось вам і нацизм...прєвосходство московитської раси, над іншими народонасєленієм
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11.04.2022 10:47 Ответить
да нелюди конченые ЛИЧИНКИ
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11.04.2022 11:55 Ответить
Нахер этого клоуна номер 3 здесь постить. У нас лучших бойцов бросили в Марике. Вот о чем мы должны думать!
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11.04.2022 10:49 Ответить
А не ржать з аристовичами і кімами.
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11.04.2022 11:00 Ответить
він не в тилу відсиджується, а тримає місто і південь України, тому закрили обидва свої кацапські рота і мовчки читаєте новини
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11.04.2022 11:06 Ответить
а Марченко тоді що робить..
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11.04.2022 11:16 Ответить
Певно поїхав рятувати Маріуполь. Після того, як під його керівництвом було врятовано Миколаїв і частину півдня. Хтось же мусить.
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11.04.2022 11:20 Ответить
Він виконує свої обов'язки.
А міста тримають військові.
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11.04.2022 11:19 Ответить
В войне между холодильником и телевизором победил диван)))
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11.04.2022 10:49 Ответить
а хто такий Кім? це той, шо, тіпа, проспав прильот іскандера?
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11.04.2022 10:52 Ответить
Ну ***, в таких випадках потрібно попереджати, щоб більше не запізнювався ))))
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11.04.2022 10:59 Ответить
та, схоже, шо попередили
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11.04.2022 11:06 Ответить
іді ти в жопу, хельґ шийісят пєрвого году раждєнія
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11.04.2022 13:39 Ответить
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11.04.2022 11:01 Ответить
Гуцули щось підірвали?
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11.04.2022 11:23 Ответить
ТА вмастили з гранатомета а бо СТУГНИ по штабу аж кишки по вулиці порозносило
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11.04.2022 11:32 Ответить
Пиємна гуцульська говірка і все зрозуміло. А от ПЕСИГОЛОВЦІ нічого не второпають
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11.04.2022 11:24 Ответить
Дуже цікаво було б переклад почитати
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11.04.2022 14:13 Ответить
Дякуємо,що ВИ Є!Дякуємо НАШИМ ВОЇНАМ! Поверніть достойного генерала,Марченка !Ви там всі ГЕРОЇ-ВСІ МИКОЛАЇВЦІ !!!!
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11.04.2022 11:22 Ответить
Пишу свинопсиною мовою: Пацаны, если вам пощастливится вдруг вернуться на копростан, а это в основном "самовары", будет то же что с героями 2 мировой! То есть в одну прекрасную ночь, вы все из городов, посёлков и населённых пунктов, просто исчезните! А появитесь, в каком то секретном лагере "Санатория", где вас будут истязать санитары!
Welcome to the Ukraine!
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11.04.2022 11:56 Ответить
в одну прекрасную ночь, вы все из городов, посёлков и населённых пунктов, просто исчезните ==== отправили на остров Валаам.
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11.04.2022 12:19 Ответить
Кім увійде в ісотію ,я раніше його і не знав ..Так тролить ,що вата ********
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11.04.2022 13:02 Ответить
 
 