"Знают, что если приехал без одной руки – служил в Чернобаевке, с тремя – был в Чернобыле, приехал, а хер не стоит – воевал в Конотопе", - Ким о массовых отказах "орков" ехать в Украину. ВИДЕО

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что оккупанты массово отказываются ехать на войну в Украину, даже под угрозой заключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, большинство "отказников" - это жители центральных районов России. Обычно они более осведомлены о потерях российской армии.

"Орки массово отказываются ехать в Украину, ища какие-либо причины. Их не пугает тюрьма – просто хотят жить. Отказываются воевать орки из центральной России. Они хоть как-то пользуются интернетом или у них он хотя бы есть. Поэтому в их тупых головах уже ходит такая история: приехал без одной руки – служил в Чернобаевке, приехал с тремя – служил в Чернобыле, приехал, а хер не стоит – служил в Конотопе. Едут к нам из далекой России. Им наобещали квартир, что они будут героями. Они пользоваться интернетом не умеют, но пока доедут, им расскажут все, что здесь происходит", - говорит Ким.

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