РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11026 посетителей онлайн
Новости Видео Война
28 780 18

Застрелены в голову и сброшены в погреб: оккупанты убили шестерых жителей села Шевченково на Киевщине. ВИДЕО

Оккупанты убили шестерых жителей села Шевченково в Броварском районе Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тела убитых были обнаружены в погребе частного домовладения. Все погибшие убиты выстрелом в голову.

Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: В селе Бузова под Киевом найдена братская могила убитых русскими оккупантами людей. Местные власти говорят о 50 людях, которые подверглись пыткам. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) военные преступления (1436)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+64
після нашої перемоги зброя має бути в кожній хаті. потрібний культ зброї як в американському техасі. і то не пукалки шмукалки а автоматична нарізна магазинна
показать весь комментарий
11.04.2022 11:14
+59
Боже, допоможи нашим ВСУ покарати вбивць. Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
11.04.2022 11:14
+35
За все суки заплатять! "Торнадівців" випустили з тюрем і відправили в Бєлгородську область кошмарити орків з виводками. Чекайте, суки!
показать весь комментарий
11.04.2022 11:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже, допоможи нашим ВСУ покарати вбивць. Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
11.04.2022 11:14 Ответить
після нашої перемоги зброя має бути в кожній хаті. потрібний культ зброї як в американському техасі. і то не пукалки шмукалки а автоматична нарізна магазинна
показать весь комментарий
11.04.2022 11:14 Ответить
Считай що вже дали)).
показать весь комментарий
11.04.2022 11:28 Ответить
зброя то - да, но должны быть нормальные бомбоубежища для всех в каждом населенном пункте + убежища в больницах обязательно со всеми коммуникациями, потому что очередью из автомата бомбу или ракету не прогонишь...
показать весь комментарий
11.04.2022 11:37 Ответить
Пане Іван,підскажіть будь ласка, в якій державі людям видали нарізну зброю додому? І хіба в Україні заборонено купувати карабіни? Для інформації,в Португалії кожна сімя має мисливську зброю,а хто хоче-і короткоствол.Все залежить від вашого бажання.Рекомендую для дому і сімї-мисливський Зауер.І оптичний лазерний приціл для нього,також рідні набої. До 2 км-знесете голову кацапу.
показать весь комментарий
11.04.2022 11:56 Ответить
С нашей коррупцией как раз всё и получится. Даже война ничему не учит. Цена вопроса 200 у.е. и потом каждые 3 года тоже отстёгивай. Идиотизм полный, в армии с 18 лет нарезное автоматическое пожалуйста, а на гражданке нарезное только с 25 лет, и то кастрированное. Где логика?!
показать весь комментарий
11.04.2022 12:12 Ответить
Прочитай, як справи з вогнепальною зброєю в штаті Вайомінг. Там навіть місцевий сенат хотів прийняти закон, щоб КОЖНА сім*я обов*язково мала б хоча б один нарізний вогнепал
показать весь комментарий
11.04.2022 12:28 Ответить
ага, щоб часом, шмаркля вилізе із всякими монями стирськими і буде знову гундосити, "що не на часі"
показать весь комментарий
11.04.2022 20:24 Ответить
Русофашисти це нелюди. Вони тільки і можуть в беззахісних стріляти. Немає слів.
показать весь комментарий
11.04.2022 11:16 Ответить
Це звіролюди, інакше кацапів не назвеш!
показать весь комментарий
11.04.2022 12:15 Ответить
За все суки заплатять! "Торнадівців" випустили з тюрем і відправили в Бєлгородську область кошмарити орків з виводками. Чекайте, суки!
показать весь комментарий
11.04.2022 11:16 Ответить
Дивився тепер їх присягу. Бімба!
показать весь комментарий
11.04.2022 11:20 Ответить
Посилання?
показать весь комментарий
11.04.2022 11:25 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2022 11:32 Ответить
Российский люмпен как стреляли людей во время СССР, так продолжает начатое сейчас. Семью своего царя большевики тоже в погребе загубили.
показать весь комментарий
11.04.2022 12:07 Ответить
В розстрільній команді Іпатівського підвалу, до речі, був тільки один кацап. Всі інші інтернаціонал. Більшовики принципіально не довіряли гускім - читав про це в книзі Волкогонова "Лєнін. Політична біографія" в 2 томах. Там в одній з записок, кого треба послати в США, вошьдь пише: "Нєпрєменно пошлиітє єврея. Рускій ванька обязательно всьо іспортіт"
показать весь комментарий
11.04.2022 12:36 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
11.04.2022 18:17 Ответить
ХОРОШИЙ РЮСКИЙ ДОХЛЫЙ УЛЮСА РАБ
показать весь комментарий
11.04.2022 19:05 Ответить
 
 