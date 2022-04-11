Застрелены в голову и сброшены в погреб: оккупанты убили шестерых жителей села Шевченково на Киевщине. ВИДЕО

Оккупанты убили шестерых жителей села Шевченково в Броварском районе Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тела убитых были обнаружены в погребе частного домовладения. Все погибшие убиты выстрелом в голову.

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