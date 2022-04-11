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"Какие ваши доказательства? Почему вы решили, что это российская бронемашина?", - "Там есть маркировка - буква "V", - Пескова поймали на лжи о зверствах армии РФ в Буче. ВИДЕО
Представителя президента РФ Дмитрия Пескова в прямом эфире британского телеканала Sky News поймали на лжи по поводу непричастности российских военных к зверствам в городе Буча Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-секретарю Путина показали видео, на котором экипаж российской бронемашины расстреливает в Буче женщину на велосипеде.
Песков выразил сомнение в том, что этот танк принадлежит русским военным. В ответ это ведущий показал увеличенный кадр, на котором отчетливо видно, что на броне изображена буква V – маркировка техники оккупантов.
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@_ZhN_
·
https://twitter.com/_ZhN_/status/1513346162568355843 6 ч
Легендарный футболист Владимир Бессонов в возрасте 63 лет защищает родную Украину от фашистов.
А наші цураються добре вивчити.
Сергей Наумович
@sergonaumovich
·
https://twitter.com/sergonaumovich/status/1513214003308339211 14 ч
Шикардос!
https://twitter.com/i/status/1513214003308339211
Місцеві руцкочєлюстниє повністю підтверджують цю генетичну особливість свинособак.
Москалі, щоб скрити брехню - кажуть 100% брехні, створюють паралельну реальність, де вони Д'Артаньян у всьому білому
А як почнеш, так і буде потім, початок, як мапа того що станеться.
Доречи, тому москалям нічого не світить в Україні, бо з самого початку, замість Київа за дві дні, отримали добряче по зубам
Нагадало ось ))
" Какiє ваші доказателства? "