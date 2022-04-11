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Новости Видео Война Резня в Буче
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"Какие ваши доказательства? Почему вы решили, что это российская бронемашина?", - "Там есть маркировка - буква "V", - Пескова поймали на лжи о зверствах армии РФ в Буче. ВИДЕО

Представителя президента РФ Дмитрия Пескова в прямом эфире британского телеканала Sky News поймали на лжи по поводу непричастности российских военных к зверствам в городе Буча Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-секретарю Путина показали видео, на котором экипаж российской бронемашины расстреливает в Буче женщину на велосипеде.

Песков выразил сомнение в том, что этот танк принадлежит русским военным. В ответ это ведущий показал увеличенный кадр, на котором отчетливо видно, что на броне изображена буква V – маркировка техники оккупантов.

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Песков Дмитрий (1872) ложь (378) Буча (460) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+63
Nikolay Zhigalin


@_ZhN_

·
https://twitter.com/_ZhN_/status/1513346162568355843 6 ч



Легендарный футболист Владимир Бессонов в возрасте 63 лет защищает родную Украину от фашистов.

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11.04.2022 11:49
+51
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11.04.2022 11:50
+44
Ігор Бєланов також в теробороні Київа. Наші футболісти - всім футболістам футболісти!
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11.04.2022 11:54
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Nikolay Zhigalin


@_ZhN_

·
https://twitter.com/_ZhN_/status/1513346162568355843 6 ч



Легендарный футболист Владимир Бессонов в возрасте 63 лет защищает родную Украину от фашистов.

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11.04.2022 11:49 Ответить
Ігор Бєланов також в теробороні Київа. Наші футболісти - всім футболістам футболісти!
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11.04.2022 11:54 Ответить
а блоха интересно где и что защищает?
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11.04.2022 11:56 Ответить
Блохин, конечно, совок и рыг, но ему в этом году исполняется 70 лет.
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11.04.2022 12:35 Ответить
Гарний футболіст, завжди був шляхетною людиною і на полі, і в житті. Як може бути інакше? Це з НАШІ ЛЮДИ, ЛЮДИ!!!!!
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11.04.2022 12:22 Ответить
Зате англійською мовою гарно володіє цей свинопес.
А наші цураються добре вивчити.
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11.04.2022 11:49 Ответить
Це був жарт?
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11.04.2022 13:32 Ответить
Свинособакам докази не докази. Країна fake у якої брехня узаконена і виведена на вищі ланки
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11.04.2022 11:49 Ответить
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11.04.2022 11:50 Ответить
Хай скрепну бояру хлебче, **** немита
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11.04.2022 11:53 Ответить
Бугага. То-то гляжу лошадь где-то затихарилась. Ломает? А манька и "на стакане" неплохо себя чувствует.
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11.04.2022 11:54 Ответить
А потомушо хто не скаче, той мо(каль!
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11.04.2022 12:01 Ответить
У Талибана купишь, это ж ваши друзяки теперь)))
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11.04.2022 12:02 Ответить
Мария Za herovaтеперь её зовут… она рашистка-фашистка. После того как ***** ласты склеит она убежит в город Пхеньян, там кимчхи вкусная и картофельной водки завались….
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11.04.2022 12:34 Ответить
На самом деле, писькова на вранье поймать не сложно. Достаточно проследить, когда оно открывает рот.
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11.04.2022 11:51 Ответить
несложно
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11.04.2022 12:04 Ответить
Это жи миняет абсолютно все...
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11.04.2022 12:11 Ответить


Сергей Наумович


@sergonaumovich

·
https://twitter.com/sergonaumovich/status/1513214003308339211 14 ч



Шикардос!

https://twitter.com/i/status/1513214003308339211
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11.04.2022 11:51 Ответить
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11.04.2022 11:56 Ответить
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11.04.2022 12:11 Ответить
ЗА ВСЁ КАЦАПЫ ОТВЕТИТЕ ,ЗА ВСЁ С ВАС СПРОСИМ УБЛЮДКОВ ...
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11.04.2022 11:52 Ответить
Цей йоршик міг би спокійно відповісти, що то ВСУ нанесли літеру V на свій бтр, щоб дискредитувати кацапів. Кінь лавров так би і зробив. А цей чорт якийсь непевний, може перестав вірити у великого полководця всіх часів *****?
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11.04.2022 11:52 Ответить
Так це просто відео рано зупинили. Я впевнений, що Піськов і про те, що це танк ВСУ брехав, і про фашистів-націоналістів згадав, і про "амєріканцев, разжігающіх вайну", і про марсіан .... Все просто: якщо у "русского" відкрився рот - значить, він буде брехати, якщо ж "русскій" не бреше - значить, він здох.
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11.04.2022 12:06 Ответить
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11.04.2022 12:17 Ответить
Вусату путінську гниду мордою об стіл!
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11.04.2022 11:52 Ответить
"Где доко-козательства?!" Кацапы вертятся, как глисты.
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11.04.2022 11:52 Ответить
Как нашкодившего котёнка носом
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11.04.2022 11:55 Ответить
Краще задом. Нехай потім вилизує.
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11.04.2022 12:06 Ответить
Єдиний шанс Путлера не сидіти на лаві підсудних - це вистрелити собі в рот, ковтнути ціаністий калій або ж застосувати ноу-хау "новичок"...
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11.04.2022 11:56 Ответить
А краще оце усе, послідовно і при свідках.
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11.04.2022 12:05 Ответить
Prjamoi transiljaiji eshtjo luhe chtobi ves mir radovalsa kak putin ***** doxnit, i zaadno za eto sabirat dengi na vostanavlenija Ukraini
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11.04.2022 14:12 Ответить
Знаєте, що тішить найбільше? Піськів ротух і осунувся. Того бравого гусара нема! Направду, я його не впізнав.
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11.04.2022 11:56 Ответить
Точно. Ще й навка вхід у торговельний порт закрила . Та й "отприсків" на Заході мабуть прижучують серйозно.
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11.04.2022 12:08 Ответить
лучшее доказательство для этого ****** будет виселица!
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11.04.2022 11:56 Ответить
Ёршик плоховато выглядит. Уже ссыхается от постоянной брехни.
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11.04.2022 11:57 Ответить
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11.04.2022 12:00 Ответить
Кацапи дуже легко ідуть в тупу атмарозку.
Місцеві руцкочєлюстниє повністю підтверджують цю генетичну особливість свинособак.
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11.04.2022 12:05 Ответить
Всі їх відмазки мають одне коріння - вони судять по собі, як вони би зробили. Адже це вони майстри фейку та маніпуляцій. Тому ве те, що вони говорять про нас - це паливо про себе.
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11.04.2022 12:06 Ответить
Дехто, щоб скрити брехню - каже 90% правди, і 10% брехні
Москалі, щоб скрити брехню - кажуть 100% брехні, створюють паралельну реальність, де вони Д'Артаньян у всьому білому
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11.04.2022 12:12 Ответить
Історія Московії почалась з брехні, коли переписали літописи у 15-му столітті (аналіз чорнил), щоб отримати право на Візантійський трон, коли Візантія пала в тому ж 15-му столітті.

А як почнеш, так і буде потім, початок, як мапа того що станеться.
Доречи, тому москалям нічого не світить в Україні, бо з самого початку, замість Київа за дві дні, отримали добряче по зубам
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11.04.2022 12:16 Ответить
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11.04.2022 12:17 Ответить
Путінінум.
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11.04.2022 12:37 Ответить
https://youtu.be/tknwLFKaNRk

Нагадало ось ))

" Какiє ваші доказателства? "
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11.04.2022 12:18 Ответить
А как вы докажите, что это российская техника? А как вы докажите, что внутри был российский экипаж? А как вы докажите... Та это бессмысленный разговор ) Дайте бабла и оружия и наши ЗСУ докажут всё и всем.
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11.04.2022 12:22 Ответить
"А докаж что доказал!"
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11.04.2022 14:25 Ответить
Поразительно как орки свято верят в свою же ложь.
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11.04.2022 12:26 Ответить
Дима, пучеглазенький, болтаться тебе в петле. Или трованёт тебя вова. И выкидыши твои и их выкидыши и так до 7 колена будут ходить с клеймом "V". Лучше конечно не моральным клеймом а выжженным на их лбах.
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11.04.2022 12:29 Ответить
Машка Za herova
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11.04.2022 12:36 Ответить
Покажут букву V, Песков скажет "А вы докажите, что это не украинцы сами нарисовали."
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11.04.2022 12:36 Ответить
Хавкін трахарь приунив. Брехати продовжує, але вже якось без задоволення. Уявляю, як його ******** та хвігуристка зараз страждають та просять годувальника шось зробити та повернути їм звичне життя. А годувальнику вже майже хмиздєц, просто він ще це не усвідомив.
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11.04.2022 12:42 Ответить
гля упорант светрджує що іхтамнет
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11.04.2022 12:59 Ответить
когда в мире закочат, эту игру в искания доказательст против рашистов, иногда мне кажется, что и Украину заставят доказывать, что это не она напала на кремлебад.
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11.04.2022 13:21 Ответить
чипушоло.
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11.04.2022 14:15 Ответить
Смотри падла ,you can see the letter v, я не я и ........не моя
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11.04.2022 15:57 Ответить
Шпана с подворотни , просто так четвертак , стоять бояться деньги не прятать , фу какие они мерзкие одним словом говно
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11.04.2022 16:01 Ответить
это все биндеры и порохоботы!!!! подставили расеюшку, навредить хатели - шоб пожизненно санкции и репарации. на репу не хватит скрепоправоверном чаловеку. гусофобия!!!
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11.04.2022 17:23 Ответить
Забрехалась НЕЧИСТОТА - вусами в дупу, НЕДОДЕРЖАВНИК!!!
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12.04.2022 07:34 Ответить
 
 