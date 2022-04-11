"Какие ваши доказательства? Почему вы решили, что это российская бронемашина?", - "Там есть маркировка - буква "V", - Пескова поймали на лжи о зверствах армии РФ в Буче. ВИДЕО

Представителя президента РФ Дмитрия Пескова в прямом эфире британского телеканала Sky News поймали на лжи по поводу непричастности российских военных к зверствам в городе Буча Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-секретарю Путина показали видео, на котором экипаж российской бронемашины расстреливает в Буче женщину на велосипеде.

Песков выразил сомнение в том, что этот танк принадлежит русским военным. В ответ это ведущий показал увеличенный кадр, на котором отчетливо видно, что на броне изображена буква V – маркировка техники оккупантов.

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