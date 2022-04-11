"Мама меня не уследила. А потом бухнуло. Там была кровь", - маленькая жительница Мариуполя Кира Чеберко о том, как наступила на растяжку. ВИДЕО
Маленькая жительница Мариуполя Кира Чеберко случайно зацепила растяжку и получила осколочные ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, девочку проперировали врачи, она сейчас поправляется и активно рассказывает о том, что пережили она и ее семья.
Топ комментарии
+61 lost #433901
показать весь комментарий11.04.2022 12:30
+34 Scorpman Y
показать весь комментарий11.04.2022 12:30
+26 Тетяна Тать
показать весь комментарий11.04.2022 12:33
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В цьому винні і наші хохли-ждуни разкаго міра. Ці тварини мають нести таку ж відповідальність, як і орки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Антипов,_Олег_Николаевич
такі іграшки саме на дітей розраховані - бо дитина бере їх руками.. після чого відбувається підрив та тяжкі травми у дітей.. або навіть смерть..
тварі кацапські...
а тягти на собі 17 км старого собаку - це теж нормально як би...бо були й такі хто зачиняв своїх улюблинців в квартирі, прирікаючи їх на смерть від голоду і спраги...
хіба можна у чомусь звинувачувати тих хто рятував своїх тваринок??? вони ж не займали чиєсь місце (ні, ні!)...бо шоби врятувати їх люди викидали свої речі...
Я це не до того, що людей не треба рятувати, але про собак ви дарма так це точно!
але це дитя вижило, слава Господу...
а скільки НЕ ВИЖИЛИ ЗАВДЯКИ ОСВОБОДИТЕЛЯМ ИЗ РУССКОГО МИРА
таке не можна ані прощати ані забувати
на очах помираючих батьків... хіба можно таке пробачитаи???????
хіба то асвабадители ?????? сукі руцкіє повисерали ублюдків жорстокіших за смерть...
Как раз - Мы должны! Ради этого ангелочка! Она выжила, а другие такие же, не выжили!
Здохніть у страшних муках, кацапи їбані!
Русь это Украина, а московиты никакого отношения к Руси не имели и не имеют. Поэтому не "русское наступление", а "наступление россиян". Не зря в украинском языке не руські, а росіяни. А еще лучше московитов, кацапов и т.д. До войны в нашем интернете никто на них "русские" не писал. А во время войны что-то от куда-то полезло.