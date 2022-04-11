Российский спортсмен Северюхин нацистским приветствием отмечает свою победу на чемпионате Европы. ВИДЕО

Выступающий за итальянскую команду российский спортсмен Артем Северюхин нацистским приветствием на пьедестале почета отпраздновал свою победу на чемпионате Европы по картингу среди юниоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что перед началом церемонии награждения Севрюхин дважды прижимает кулаком к сердцу, а затем выбрасывает руку перед собой.

Читайте также: Россияне знают, что они нацисты, - Зеленский