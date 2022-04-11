Российский спортсмен Северюхин нацистским приветствием отмечает свою победу на чемпионате Европы. ВИДЕО
Выступающий за итальянскую команду российский спортсмен Артем Северюхин нацистским приветствием на пьедестале почета отпраздновал свою победу на чемпионате Европы по картингу среди юниоров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что перед началом церемонии награждения Севрюхин дважды прижимает кулаком к сердцу, а затем выбрасывает руку перед собой.
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+100 Garry Grant
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+83 Дмитрий Иванов #512538
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+55 Дмитрий Иванов #466733
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За такий вчинок ця рептилія повинна забути дорогу на міжнародні
змагання. Такий собі нацистський гімнюк!
Надо чаем напоить
якщоб цього зігуна не було,
його треба було б вигадати (с)
росія підставляється всюди, де може і всіма можливими варіатнтами
німці, як побачать зіг від русского буде згадувати, звідки це пішло і буде злізати з газової голки так швидко, як штани дозволять
наші хлопці-пропагандисти просто поставлять у один ряд фашистських зігунів та це уйо*исько - просто на згадку про Бухенвальд та Дахау
і дадуть ссилки для тих, кто досі у танку сидить і не у курсі дєла
як на мене це лайно просто просить, щоб йому засадили з розбігу
1 000 000 (миллион) русских людей сражалось за фюрера в ВМВ.
- Да, нелегко было под Сталинградом. Очень нелегко...
И добавил:
- Но и мы большевиков изрядно потрепали!
Я замолчал, потрясенный глубиной и разнообразием жизни." (с) Доввлатов, Соло на ундервуде
Ця младосвинособака не лише виступає за італійську команду, але і за італійською гоночною ліцензією, тому що прапор та гімн завжди прив'язується до гонщика, а не команди.
А цей його жест - реально фашистський, а фашисти були саме в Італії (але не Німеччини, як багато хто вважає).
Тобто, або він тролить свою італійську команду, або справді - фашист
(это я про будущее срахи...которое закончилось так и не начавшись....)
Главный военный раввин России отреагировал на скандальный жест автогонщика
Главный военный раввин России Арон Гуревич прокомментировал скандал вокруг жеста российского автогонщика Артема Северюхина. Он заявил, что инцидент необходимо расследовать, учитывая юный возраст гонщика. «Может быть, он еще и по развитию отстает в каком-то смысле, не дотягивает еще», - допустил он.
https://lenta.ru/news/2022/04/11/scandal/?utm_medium=social&utm_source=email