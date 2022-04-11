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Российский спортсмен Северюхин нацистским приветствием отмечает свою победу на чемпионате Европы. ВИДЕО

Выступающий за итальянскую команду российский спортсмен Артем Северюхин нацистским приветствием на пьедестале почета отпраздновал свою победу на чемпионате Европы по картингу среди юниоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что перед началом церемонии награждения Севрюхин дважды прижимает кулаком к сердцу, а затем выбрасывает руку перед собой.

Читайте также: Россияне знают, что они нацисты, - Зеленский

Автор: 

нацизм (347) россия (95526) спорт (2429)


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Топ комментарии
+100
Молодое поколение расеи. Стоит-ржёт..руку вскидывает. Тьфу,мразь. Нет,толку с кацапов не будет никогда .
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11.04.2022 12:52
+83
В Европе и дальше говорить, что это война путлера?
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11.04.2022 12:51
+55
Это "спорт вне политики", как любят всем кукарекать наши северные недо-соседи и их платные шавки в Европе?... Ну-ну
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11.04.2022 12:52
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В Европе и дальше говорить, что это война путлера?
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11.04.2022 12:51 Ответить
Тепер вони намародеряться в Україні, стануть багатими, і отже добрими - так виходить з цієї збоченої зе-логіки?
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11.04.2022 14:17 Ответить
Свинособака парашная. а кто тебе хрюкать разрешал ?
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11.04.2022 14:37 Ответить
Молодое поколение расеи. Стоит-ржёт..руку вскидывает. Тьфу,мразь. Нет,толку с кацапов не будет никогда .
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11.04.2022 12:52 Ответить
тут по полях таких одноруких багато собаки пожерли .. тут же не европа -
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11.04.2022 13:08 Ответить
С живых точно не будет...
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11.04.2022 13:08 Ответить
По последним опросам поддержки войны и путлера, как раз самый высокий процент +90% за - это пенсы из совка, которые нигде кроме зомбоящика информацию не получают, а также самое молодое поколение 16-20 лет (!), там обработка фашистская в школе еще конкретная идет
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11.04.2022 14:43 Ответить
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
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11.04.2022 16:05 Ответить
Ну почему же. Из него выйдет прекрасное удобрение для с/х культур или домашнего сада
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11.04.2022 16:15 Ответить
Это "спорт вне политики", как любят всем кукарекать наши северные недо-соседи и их платные шавки в Европе?... Ну-ну
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11.04.2022 12:52 Ответить
Ню-Ню! А кацапи стверджують що на раїсії не існує нацизму.
За такий вчинок ця рептилія повинна забути дорогу на міжнародні
змагання. Такий собі нацистський гімнюк!
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11.04.2022 16:55 Ответить
Нацисти вкрали це привітання від римлян.
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11.04.2022 12:53 Ответить
То мабуть він римський легіонер
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11.04.2022 12:56 Ответить
Один хрін, якщо хтось з наших щось схоже зробить, вони будуть орати про "нациків" і все тому подібне.
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11.04.2022 12:59 Ответить
А руссофашисты переняли его у нацистов..
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11.04.2022 13:01 Ответить
а свастику у індусів, літеру Z із латиниці..
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11.04.2022 13:48 Ответить
І що може вирости з такого гімна? Тільки потенційний нацист.
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11.04.2022 12:53 Ответить
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11.04.2022 12:53 Ответить
Заблудился на учениях похоже
Надо чаем напоить
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11.04.2022 12:54 Ответить
Ну што вы, анижидети!
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11.04.2022 12:55 Ответить
Зігує і тішиться вилупок.
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11.04.2022 12:56 Ответить
И не удивлён совсем
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11.04.2022 12:58 Ответить
нє, хлопці
якщоб цього зігуна не було,
його треба було б вигадати (с)

росія підставляється всюди, де може і всіма можливими варіатнтами

німці, як побачать зіг від русского буде згадувати, звідки це пішло і буде злізати з газової голки так швидко, як штани дозволять

наші хлопці-пропагандисти просто поставлять у один ряд фашистських зігунів та це уйо*исько - просто на згадку про Бухенвальд та Дахау
і дадуть ссилки для тих, кто досі у танку сидить і не у курсі дєла

як на мене це лайно просто просить, щоб йому засадили з розбігу
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11.04.2022 13:00 Ответить
It is the Italian anthem and Roman salut ( as adopted by Mussolini)....
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11.04.2022 13:01 Ответить
Does Italia use this salut today?
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11.04.2022 15:36 Ответить
Я что-то запутался - параша воюет с «нацизмом», или проповедует нацизм?
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11.04.2022 13:01 Ответить
Параша воюет с нацизмом... вместе.
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11.04.2022 13:31 Ответить
А можно шоб всё вместе? И как контрольный выстрел - асфальтоукатчик сверху.
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11.04.2022 17:19 Ответить
Кацапский zадрот !
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11.04.2022 13:10 Ответить
Підар!
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11.04.2022 13:11 Ответить
Деды воевали в "Дирленвагере".
1 000 000 (миллион) русских людей сражалось за фюрера в ВМВ.
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11.04.2022 13:11 Ответить
Ну, если брать вспомогательные войска и сочувствующих - почти 2млн. В армии паульса под сталинградом 40% росиян.
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11.04.2022 17:23 Ответить
"Беседовал я как-то с представителем второй эмиграции. Речь шла о войне. Он сказал:
- Да, нелегко было под Сталинградом. Очень нелегко...
И добавил:
- Но и мы большевиков изрядно потрепали!
Я замолчал, потрясенный глубиной и разнообразием жизни." (с) Доввлатов, Соло на ундервуде
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11.04.2022 17:30 Ответить
Есть такой журнал - "Европеец" - он есть и электронном виде и в печатном. Журнал руских нацистов, издаётся в Европе и в свободной продажи в мокщании - там столько воспоминаний руских воевавших за рейх - жаль сейчас ресурс не отрывается.
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11.04.2022 17:38 Ответить
Ну если на то пошло то большевики убили больше народа Украиньі чем немцьі. Врядли можно назвать воевавших в красной армии освободителями.
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11.04.2022 19:36 Ответить
Ось таке лайно породжує Кацапія. Вже бачу цього підора у бушлаті і касці, і як воно ґвалтує маленьких дівчаток та відрізає руки літнім людям. Немає на рассіі людей, немає.
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11.04.2022 13:12 Ответить
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11.04.2022 13:17 Ответить
Що цей поц взагалі там робить?
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11.04.2022 13:18 Ответить
Вот это лицо "победителей нацизма")
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11.04.2022 13:18 Ответить
Почему 2 чела по бокам не избили его до полусмерти за такой выкид ?
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11.04.2022 13:19 Ответить
на кацапії це відзначають як перфоманс на подиуме
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11.04.2022 13:30 Ответить
Ще питання якісь будуть?
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11.04.2022 13:21 Ответить
и они ещё смеют мрази нацистские в чём то обвинять УКРАИНЦЕВ?! сдохните твари все,и этот ублюдок зиговавший!
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11.04.2022 13:21 Ответить
приїбаште його хтось в цій Португалії... так по тихому...
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11.04.2022 13:24 Ответить
Смех у него какой-то дебильный. Приверженцев русского мира (фашизма) уже можно по смеху идентифицировать.
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11.04.2022 13:24 Ответить
Странные санкции, против символов, а не людей что их пропагандируют(((
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11.04.2022 13:30 Ответить
Путин -*****, Зеленский - клоун, расияне -твари. Возражения есть?
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11.04.2022 13:34 Ответить
Тема умничка, зигай дальше)
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11.04.2022 13:36 Ответить
Після 24 лютого бути росіянином стало соромно... а після Бучі - вже просто небезпечно для життя... Українці, відкривайте другий фронт по всьому світу! Де їх побачите, ******* безжалісно!
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11.04.2022 13:38 Ответить
Я б на місці суддів та організаторів просто тієї ж секунди забрав у покидька нагороду, ліцензію і копняком скинув з п'єдесталу. А потім би дивився як гасне його свинособача посмішка.
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11.04.2022 13:39 Ответить
Ага ага, а потім розповідати шефу свого спортивного збіговиська, чого головний спонсор раптово перестав завозити мішки з нафтодоларами... ви мабудь забули, наскільки Європа розбещена і скуплена мразєстаном. Оно, по німеччині можна просто кататься з фашистськими прапорами і голосно кричать "можем павтаріть", а німці будуть просто дивитися з вікон, деякі мабудь ще й з ностальгією згадуючи молоді роки. Отака сувора реальність ******** Європи. Мабудь, не просто так Велика Британія вийшла з ЄС.
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11.04.2022 21:56 Ответить
Этот ***** не должен оставить потомство. Доброй охоты, украинцы в Италии. ДОБРОЙ ОХОТЫ.
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11.04.2022 13:40 Ответить
жести, знаки.. то всьо хєрня. Важно шо воно чинить. Свастика використовується і в буддизмі та індуїзмі, салют римський. Гітлєрівців в Нюрнберзі судили не за символи, а за військові злочини - масові вбивства цивільних. Те шо робить зараз дика орда орків в Україні.
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11.04.2022 13:44 Ответить
Думаю це відео неправильно пояснюється.
Ця младосвинособака не лише виступає за італійську команду, але і за італійською гоночною ліцензією, тому що прапор та гімн завжди прив'язується до гонщика, а не команди.
А цей його жест - реально фашистський, а фашисти були саме в Італії (але не Німеччини, як багато хто вважає).
Тобто, або він тролить свою італійську команду, або справді - фашист
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11.04.2022 13:48 Ответить
В топку гадину!
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11.04.2022 14:11 Ответить
С каким удовольствием закуярил бы его табуреткой...Мразь грязь раши....
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11.04.2022 14:35 Ответить
Після Бучі вони вже не стидаються.
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11.04.2022 14:40 Ответить
Дискваліфікувати пи#дюка-у#обка до кінця його нікчемного життя. Нехай в Мордорі змагається.
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11.04.2022 14:51 Ответить
Был такой случай когда-то в футболе - футболиста до конца жизни исключили их всех лиг футбольных, с этим должны поступить так же
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11.04.2022 15:19 Ответить
Радуется успешному завершению своей карьеры
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11.04.2022 15:23 Ответить
I think in Italy this salut forbiden...and this person said that by this gesture he sent 'hello" to somebody in Russia so he even does not know the history of the Roman salut)))
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11.04.2022 15:53 Ответить
But now he knows
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11.04.2022 23:34 Ответить
Зиг… хайль! Зиг… хайль! Зиг… хайль! Хайль, майн фюрер путин! - речь путлерюгенда Северюхина
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11.04.2022 18:30 Ответить
Дерьмо тупое!!!
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11.04.2022 18:37 Ответить
деды ваевале... отцы пробухале... ******** про*бале...
(это я про будущее срахи...которое закончилось так и не начавшись....)
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11.04.2022 19:00 Ответить
ушльопок - одним словом
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11.04.2022 20:06 Ответить
мразь кацапская
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11.04.2022 21:19 Ответить
Не смущайте лишнехросмосомных своей оперативной критикой. Дайте им свободу явить себя миру во всей скрепной красе их загадочной русско-фашистской души.
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11.04.2022 21:36 Ответить
Юного дурочка изолировать.
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11.04.2022 23:05 Ответить
П..здец....
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11.04.2022 23:32 Ответить
Підростає молоде , дике плем'я фашистів на расісі , яких потрібно гнати в шию звідусіль , так як вони небезпечні для людей 😡
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12.04.2022 00:54 Ответить
Найцікавіше реакція «борців» із нацизмом:

Главный военный раввин России отреагировал на скандальный жест автогонщика

Главный военный раввин России Арон Гуревич прокомментировал скандал вокруг жеста российского автогонщика Артема Северюхина. Он заявил, что инцидент необходимо расследовать, учитывая юный возраст гонщика. «Может быть, он еще и по развитию отстает в каком-то смысле, не дотягивает еще», - допустил он.

https://lenta.ru/news/2022/04/11/scandal/?utm_medium=social&utm_source=email
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12.04.2022 01:39 Ответить
Якесь дебільне утворення:- суміш мавпи з бегемотом!!!
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12.04.2022 07:24 Ответить
на швабру тварюку.
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12.04.2022 07:55 Ответить
******** уже выкинули из команды (свежие новости)
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12.04.2022 07:59 Ответить
Ублюдина
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12.04.2022 11:44 Ответить
 
 