Мариуполь: что происходит с городом? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире. ВИДЕО

Что происходит с Мариуполем? В свежем "Без цензуры" Богдан Буткевич анализирует события последних дней в Мариуполе и новости украинских военных.

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