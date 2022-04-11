Мариуполь: что происходит с городом? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире. ВИДЕО
Что происходит с Мариуполем? В свежем "Без цензуры" Богдан Буткевич анализирует события последних дней в Мариуполе и новости украинских военных.
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+19 Максім ХОЙ #398010
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+10 Вася Шевченко #371210
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+9 Natalia Linnik
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Відкласти можна було б,якби не наші бійці.Зєлєнський,об"яви всім: вони приречені? Наверху так вирішили?
надайте скорішу допомогу Героям... поки там є кому допомагати....
вони відважно тримають там зграю орків яка б могла вчепитися в будь яке інше місце України...
і менше брешіть про "кожнодневні дзвінки" з ними...
Марік - герой, насамперед тими Титанами, які його захищають ціною своєго життя...