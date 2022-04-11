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За 45 дней войны в Украине РФ потеряла больше вертолетов, чем в четырех предыдущих войнах вместе. ВИДЕО

За 45 дней войны в Украине рашисты потеряли 137 вертолетов, что значительно больше, чем в целом за четыре войны, которые они вели раньше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Минобороны.

Для сравнения приводится следующая информация: в первую чеченскую войну РФ потеряла 21 вертолет, во вторую чеченскую - 36, в войне в Грузии - 3, в войне в Сирии - 23. То есть в четырех войнах решисты потеряли 83 вертолета.

"А за 45 дней войны в Украине рашисты потеряли 137 вертолетов! Слава Вооруженным Силам Украины!" - отметили в Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Танк армии РФ одним выстрелом уничтожил группу российских военных. ВИДЕО

армия РФ (19224) потери (4384) вертолёт (1105) рашисты (22)


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Топ комментарии
+22
После победы Украины над пэдерацией у касапья на вооружении останется два кукурузника и три уазика.
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11.04.2022 15:17
+22
Самолетов потеряли больше, чем имеет на вооружении Великобритания. Россия ни разу не воевала с настоящей армией. Крошечные Чечня и Грузия не в счет, а в Сирии просто убивали гражданских безнаказанно.
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11.04.2022 15:21
+17
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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11.04.2022 15:17
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11.04.2022 15:15 Ответить
После победы Украины над пэдерацией у касапья на вооружении останется два кукурузника и три уазика.
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11.04.2022 15:17 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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11.04.2022 15:17 Ответить
Далі буде ...
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11.04.2022 15:18 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ !СЛАВА ЕЕ ГЕРОЯМ!
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11.04.2022 15:18 Ответить
Так тримати !
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11.04.2022 16:51 Ответить
Самолетов потеряли больше, чем имеет на вооружении Великобритания. Россия ни разу не воевала с настоящей армией. Крошечные Чечня и Грузия не в счет, а в Сирии просто убивали гражданских безнаказанно.
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11.04.2022 15:21 Ответить
А тепер головне прикрити доставку титану в *********. Без титану не буде гелікоптерів у *****. У нас там якесь жидівське мурло вже приватизувало глиноземи і побудувало заводик для постачання ***** титану. Це зупинили?
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11.04.2022 15:30 Ответить
Титан Раша сама производит и экспортирует.
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11.04.2022 17:04 Ответить
Для виготовлення титану потрібен глинозем. А його у кацапів обмаль і вони змушені його ввозити звідусіль. Україна була основним постачальником титану та глинозему **********. Також саме виробництво досить складне і потребує ********* обладнання від якості якого напряму залежить якість та кількість виробленого продукту. Іншими словами, піпєць кацапському тітану...

До речі, в Ізраїлі захищена докторська з розробки найміцнішого сплаву планети. Це титан в пропорціях з золотом. Міцніший за найміцнішу сталь в (вісім) разів...
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11.04.2022 17:29 Ответить
титан із золотом, круто, то це можуть бути легкі і дуже міцні бронепластини для броніків, ну і купа всього іншого, але дорого
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11.04.2022 18:31 Ответить
До броніків точно не дійде. Хіба що для президентів. А от для критичних вузлів техніки та високоточної зброї те що треба.
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11.04.2022 18:48 Ответить
Отлично работают ваши вертолётчики уже на том свете , в аду 😡
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11.04.2022 15:35 Ответить
Атлична
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11.04.2022 15:41 Ответить
а должны потерять все
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11.04.2022 15:45 Ответить
На видео максимум 11 штук.
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11.04.2022 16:04 Ответить
Буду тобі іще відео, в тому числі з твого смартфона, який українці засунуть в твою горлянку
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11.04.2022 16:21 Ответить
Вот здесь. Все есть

Уничтоженная и захваченная техника РФ, по фото всего зафиксировано 2755 единиц различной техники
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.*************.com%2F2022%2F02%2Fattack-on-europe-documenting-equipment.html%3AdBp0qEi-uOXYImL14qJJB-L3N_I&cuid=3143146 https://www.*************.c...

Russia - 2755, of which: destroyed: 1449, damaged: 39, abandoned: 234, captured: 1033
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11.04.2022 22:01 Ответить
У меня тоже этот сайт в закладках.
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11.04.2022 23:13 Ответить
Весь мир увидел никчемность расии и её армии.Расия сама уничтожила иллюзию своего величия и силы своей армии.расия гудбай
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11.04.2022 16:37 Ответить
И где єти 100+ саммолетов еще ? Фотто докази...
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11.04.2022 17:10 Ответить
Вот здесь. Все есть

Уничтоженная и захваченная техника РФ, по фото всего зафиксировано 2755 единиц различной техники
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.*************.com%2F2022%2F02%2Fattack-on-europe-documenting-equipment.html%3AdBp0qEi-uOXYImL14qJJB-L3N_I&cuid=3143146 https://www.*************.c...

Russia - 2755, of which: destroyed: 1449, damaged: 39, abandoned: 234, captured: 1033
показать весь комментарий
11.04.2022 22:00 Ответить
Здесь не надо путать. То были просто войны а это операция по демилитаризации.
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11.04.2022 18:36 Ответить
Міжнародна коаліція в Афганістані за 19 років втратила 109 гелікоптерів... Ну то й що? Під час війни в Афганістані радянська сторона за 10 років втратила 400 - рашці є куди прагнути, рекорд за кількістю ще не побито.
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11.04.2022 18:37 Ответить
 
 