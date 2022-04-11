За 45 дней войны в Украине РФ потеряла больше вертолетов, чем в четырех предыдущих войнах вместе. ВИДЕО
За 45 дней войны в Украине рашисты потеряли 137 вертолетов, что значительно больше, чем в целом за четыре войны, которые они вели раньше.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Минобороны.
Для сравнения приводится следующая информация: в первую чеченскую войну РФ потеряла 21 вертолет, во вторую чеченскую - 36, в войне в Грузии - 3, в войне в Сирии - 23. То есть в четырех войнах решисты потеряли 83 вертолета.
"А за 45 дней войны в Украине рашисты потеряли 137 вертолетов! Слава Вооруженным Силам Украины!" - отметили в Минобороны.
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Russia - 2755, of which: destroyed: 1449, damaged: 39, abandoned: 234, captured: 1033