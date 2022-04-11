"Я ему говорю, что это унитаз", а он: "Унитаз? А зачем это?". А потом сняли и забрали его с собой", - жительница освобожденного села на Черниговщине об оккупантах. ВИДЕО
Жительница освобожденного села на Черниговщине рассказала о реакции российских оккупантов на унитаз в ее доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина рассказала, что оккупанты зашли во двор и осмотрели двор и дом.
"Заходит в дом - и говорит: "А что это такое?". А ему кто-то говорит: "Унитаз". "А что это такое?"... Спрашивает, зачем оно. Ему говорят, что мы в туалет ходим." Как? В комнате - в туалет?". И забрал, может, поставит в комнате - и будет ходить", - рассказывает пожилая женщина.
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+55 частный сектор
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Інструкція: кладеш на болото дві дошки, стаєш на них, присідаєш і робиш справу.
"... а третя дошка навіщо?
- а третьою в цей час *********** ведмедя.."
це варвари.
а це не варвари
це чорти
це йо*ані нелюди гвалтівники, що гвалтують дітей та вагітних
це не люди
це навіть не тварини
це РУССКІЄ
і це тавро для них доскону
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbarian
тарган теж смішно поводить вусами
тапку це не заважає
що не топитбся труїти
що не втопилося та не потруїлося - палити
що не попалилося - четвертувати
Posmotrel v Ukraine, šo v xate tualet, i u sebia v jurte takoe zaxotel?...
A xde truba, kotoryj ego doma kryšu šatal?...
кажуть - не працюють ваші унітази
вони ж не знали, що до унітазу потрібний водогін !
Či beloriuzzge kurjery otkazyvajut truby peresylati?
вони ж нє у курсі дєла...
припїає додому - розстроїться, що ноги нема, а унітаз ******* без зиску...
https://youtu.be/TB5H6bOu-aI
Это, типа, Каин Авелю тоже не чужой дядя был ?
Идите, пожалуйста, нахер
- русские это садисты, мародёры и убийцы.
- русские НЕ родственники Украинцам.
скрепное жилье, как диды - с трафеями!!!