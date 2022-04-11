"Я ему говорю, что это унитаз", а он: "Унитаз? А зачем это?". А потом сняли и забрали его с собой", - жительница освобожденного села на Черниговщине об оккупантах. ВИДЕО

Жительница освобожденного села на Черниговщине рассказала о реакции российских оккупантов на унитаз в ее доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина рассказала, что оккупанты зашли во двор и осмотрели двор и дом.

"Заходит в дом - и говорит: "А что это такое?". А ему кто-то говорит: "Унитаз". "А что это такое?"... Спрашивает, зачем оно. Ему говорят, что мы в туалет ходим." Как? В комнате - в туалет?". И забрал, может, поставит в комнате - и будет ходить", - рассказывает пожилая женщина.

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