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Призываю вас к борьбе, - обращение заместителя командира полка Азов в Мариуполе Святослава Паламаря. ВИДЕО

Заместитель командира полка Азов в осажденном Мариуполе друг Калина, Святослав Паламарь призвал всех украинцев в мире выйти на улицы и поддержать осажденный город.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в обращении, распространенном в соцсетях.

Защитник Мариуполя подчеркнул, что политиков следует призвать действовать решительно для освобождения из плена Мариуполя, Херсона и других городов.

Также читайте: Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается, - Залужный

Мариуполь (5713) Азов (793)


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Топ комментарии
+44
Я верю Залужному и верю Азову! из этого вывод ну кто же еще там может мутить воду и все стопорить и сливать ну конечно же вы сами знаете кто
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11.04.2022 20:24
+26
Мариуполь сегодня это коллективный сержант Журавель
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11.04.2022 20:30
+23
Тримайтесь хлопці, ви Герої!
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11.04.2022 20:27
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Я верю Залужному и верю Азову! из этого вывод ну кто же еще там может мутить воду и все стопорить и сливать ну конечно же вы сами знаете кто
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11.04.2022 20:24 Ответить
Ну це ж Порох змусив цього пацана сказати про те, що 2 тижні від влади ніхто слухавку не бере, правда ж?
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11.04.2022 20:39 Ответить
Абсолютно згоден, мій коментар був сарказмом до попереднього, який вже видалений.
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11.04.2022 20:55 Ответить
не, порох не может - он занят! тебя на бутылку насаживает!
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11.04.2022 23:47 Ответить
Будь-який корисний ідіот Кремля.
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11.04.2022 20:32 Ответить
Україна отримає від США ракети mgm 140,радіус дії яких становить 500 км
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11.04.2022 20:38 Ответить
Ми віримо у військово-політичне керівництво України! (с)

Цікаво,хоч ці слова вгамують "суцільну зраду"?!
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11.04.2022 20:25 Ответить
Зраду має вгамовувати СБУ та ПС.
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11.04.2022 20:33 Ответить
Интересно, а он про "Стамбул" в курсах?
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11.04.2022 21:00 Ответить
так почему тогда переговорщики от полiтичногоо руководства несут всякую предательскую херню ?
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11.04.2022 22:21 Ответить
беруши спочатку насильно выковырять у всего офиса...
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11.04.2022 20:26 Ответить
Кому що, а курці - просо.
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11.04.2022 20:37 Ответить
Тримайтесь хлопці, ви Герої!
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11.04.2022 20:27 Ответить
Держитесь парни. Есть надежда что вам помогут. Вы наш оплот.
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11.04.2022 20:27 Ответить
Мариуполь сегодня это коллективный сержант Журавель
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11.04.2022 20:30 Ответить
Видали коментар!
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11.04.2022 20:37 Ответить
Да, ты прав.
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11.04.2022 20:38 Ответить
Дякую
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11.04.2022 20:39 Ответить
А недавно заявляв що керівництво два тижні не відповідає на дзвінки...Не розумію що змінилось за день.
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11.04.2022 20:37 Ответить
позвонили сказали что точно не придут на помощ если продолжат говорить правду.
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11.04.2022 20:40 Ответить
Звонок с генштаба может многое изменить , неужели не понятно , что то его обращение не оставят без " внимания"
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11.04.2022 20:43 Ответить
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11.04.2022 20:40 Ответить
Вбивати, вбивати та вбивати цапів. Тільки так можна очистити землю від зла.
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11.04.2022 20:40 Ответить
«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться. За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска - спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали. Без боекомплекта, не имея возможности оборонятся, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили, держитесь мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу - помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» - говорится в сообщении морпехов.
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11.04.2022 20:47 Ответить
"Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен."

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11.04.2022 22:47 Ответить
Хєрасє риторика змінилася. Його рідню часом не заарештували портновці?
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11.04.2022 20:55 Ответить
Зе б мусив істерити щодо Маріуполя крізь! Бо мало РФ без оголошення війни себе викрила в очах усього світу жахливими злочинами знищення міста, та й ще добиває громадян України на очах усього світу! На місці влади я б відкрито, на весь світ заявив про визнання російських військових міжнародними терористами! Відповідно б видав наказ щодо припинення брати в полон російських військових які перебувають на теріторії України! Допоки вони не залишуть межі нашої країни (включно із Кримом)
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12.04.2022 02:56 Ответить
Верная заява, зрады нет.
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12.04.2022 06:34 Ответить
Попередньо. Скинули на завод Азовсталь.
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.

Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!

Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!

Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.

Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!

Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"
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12.04.2022 09:40 Ответить
 
 