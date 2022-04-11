Призываю вас к борьбе, - обращение заместителя командира полка Азов в Мариуполе Святослава Паламаря. ВИДЕО

Заместитель командира полка Азов в осажденном Мариуполе друг Калина, Святослав Паламарь призвал всех украинцев в мире выйти на улицы и поддержать осажденный город.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в обращении, распространенном в соцсетях.

Защитник Мариуполя подчеркнул, что политиков следует призвать действовать решительно для освобождения из плена Мариуполя, Херсона и других городов.

Также читайте: Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается, - Залужный