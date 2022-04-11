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Десантники 95-й ОДШБ уничтожили 5 танков оккупантов, один из которых - командирский. ВИДЕО

Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады за два дня уничтожили 5 вражеских танков, один из которых – командирский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Командование Десантно-штурмовых войск.

В сообщении отмечается: "Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины в течение двух дней упорных боев на одном из важных направлений - уничтожили пять танков, один из них командирский.

Украинские десантники и дальше продолжают выполнять боевые задания по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом".

Также смотрите: Танк армии РФ одним выстрелом уничтожил группу российских военных. ВИДЕО

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танк (2256) уничтожение (6931) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Топ комментарии
+64
СЛАВА ЗСУ !СЛАВА УКРАЇНІ ! С Богом до Перемоги !!!!!
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11.04.2022 20:41
+57
Красавцы пацаны. Такими темпами у касапских питаров не останется танков на парад. Будут на тачанках с максимами ездить.
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11.04.2022 20:42
+53
нащо запікувати такі важливі слова ))))
молодці! красені...
Героям слава!!
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11.04.2022 20:40
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нащо запікувати такі важливі слова ))))
молодці! красені...
Героям слава!!
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11.04.2022 20:40 Ответить
СЛАВА ЗСУ !СЛАВА УКРАЇНІ ! С Богом до Перемоги !!!!!
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11.04.2022 20:41 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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11.04.2022 20:45 Ответить
Красавцы пацаны. Такими темпами у касапских питаров не останется танков на парад. Будут на тачанках с максимами ездить.
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11.04.2022 20:42 Ответить
Бронетемкин поносец бронепоезд пока остался, пусть им ездят по кладбищу - красной площади.
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11.04.2022 20:54 Ответить
колысь скажуть шо они входили в 95-ый квартал...
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11.04.2022 20:43 Ответить
Хлопці розгулялися, ох і розгулялися, бешкетники !!!
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11.04.2022 20:43 Ответить
Воистину..ГЕРОЯМ СЛАВА!
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11.04.2022 20:44 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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11.04.2022 20:44 Ответить
в супермаркетах расеи. - жареные буряты акция. покупаешь одного получаешь двух.
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11.04.2022 20:44 Ответить
Це вам не міфічні панфіловці- а реальні козарлюги!
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11.04.2022 20:45 Ответить
Низький вам уклін. Дай боже вам сил і здоров'я.і вашим родинам всього найкращого!!! Слава Україні і Героям слава!!!
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11.04.2022 20:45 Ответить
Респект Парни! Вы герои на века!
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11.04.2022 20:46 Ответить
неймовірні Воїни - малими силами, майже голими руками, у відкритому, дикому степу тримають навалу нової мокшанської орди.. Слава ЗСУ!
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11.04.2022 20:47 Ответить
Слава ЗСУ !
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11.04.2022 20:48 Ответить
95-та - круті серед крутих. Знімаєм шапки ) Успіхів на роботі.
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11.04.2022 20:51 Ответить
Надо позицию немного перенести вперёд - шоб следующие танчики не видели этих. Нехай в степях Украины готовятся к параду 9 мая.
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11.04.2022 20:55 Ответить
Добре, синку, добре !!!

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11.04.2022 20:57 Ответить
Эта кацапская мазня тут зря
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11.04.2022 21:53 Ответить
Це фото українського актора Богдана Ступкі в ролі Тараса Бульби, єсішо...
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11.04.2022 23:16 Ответить
испортил он себе некролог этой ролью
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12.04.2022 06:36 Ответить
5 там, 5 там, глядишь на 1000 выйдем к 1 мая. Так сказать Х...ла поздравим.
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11.04.2022 20:57 Ответить
а кроме рпг там ничего не показали?
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11.04.2022 21:10 Ответить
95 ка ви крутяки !ЗСУ ЦЕ МІЦЬ І СИЛА !
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11.04.2022 21:02 Ответить
"Какова наша цель? Я могу ответить одним словом: это победа, победа, во что бы то ни стало, победа вопреки всему ужасу, победа, какой бы долгой и трудной ни была дорога; ибо без победы нет выживания".
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11.04.2022 21:04 Ответить
Украинцы как одна огромная семья - бабушки кормят оккупантов смертельными пирожками, молодежь делает из оккупантов шашлыки, дедушки собирают бронетехнику, бронеавтомобили и боеприпасы и приносят в семью. Ромы издеваются над орками воруя технику прямо из под носа.
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11.04.2022 21:05 Ответить
Бережіть себе Герої .Хай Господь оберігає Вас!!! Смерть кацапскім тварям.
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11.04.2022 21:07 Ответить
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11.04.2022 21:10 Ответить
на многих фото и видео кацапские танки как всадники без головы
раньше такого было меньше это все от NLAW?
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11.04.2022 21:51 Ответить
Красаучики😘
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11.04.2022 21:11 Ответить
ЗСУ
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11.04.2022 21:13 Ответить
Хлопці! Ви молодці і ГЕРОЇ! Слава ВАМ!
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11.04.2022 21:47 Ответить
те танки издалека показал подбитые или нет?
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11.04.2022 22:28 Ответить
Чем лучше вы бьете рашистов, тем больше в кремле ищут виноватых))
Суркова посадили под домашний арест за разворовывание бабла вделявшегося Лугандонии.
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11.04.2022 22:36 Ответить
 
 