Лавров обещает химическую атаку / Рашка объявила дефолт? День 47 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

47-й день Народной войны Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

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