РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7662 посетителя онлайн
Новости Видео
12 859 3

Лавров обещает химическую атаку / Рашка объявила дефолт? День 47 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

47-й день Народной войны Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Битва на Донбассе в разгаре | Чего хочет Россия и ее фюрер? День 4 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
11.04.2022 21:15 Ответить
А це - без жодних жартів! РоZZіянська федерастія вже застосувала в Мелітополі хімічну зброю!

https://t.me/ssternenko/4723 Полк «Азов» повідомляє про застосування хімічної зброї в Маріуполі!
показать весь комментарий
11.04.2022 22:24 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показать весь комментарий
11.04.2022 23:12 Ответить
 
 