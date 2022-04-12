Вторжение в Украину постепенно вычеркивает Россию из международных отношений, - Зеленский. ВИДЕО
Теперь только вопрос времени, когда своими же действиями, своими же военными преступлениями российская армия заставит всех в мире отказаться от каких-либо связей с российским государством.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
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+8 Роман Кокоровець
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@vsyakataka
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https://twitter.com/vsyakataka/status/1513556341238943745 4 ч
Якщо це правда , тонам пізда, Єрмак буде зливати все , а Зе стопорити
Він же міг змонтувати спеціальне відео для цього. Але ж це Маріуполь.
з.язок з азовцями в Маріуполі є????
чи друзі головне а захисників ще народять