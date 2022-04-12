Вторжение в Украину постепенно вычеркивает Россию из международных отношений, - Зеленский. ВИДЕО

Теперь только вопрос времени, когда своими же действиями, своими же военными преступлениями российская армия заставит всех в мире отказаться от каких-либо связей с российским государством.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы мы получили самолеты, достаточно тяжелую бронетехнику, необходимую артиллерию, мы бы смогли деблокировать Мариуполь, - Зеленский