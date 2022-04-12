"Я в отказ сегодня ушел. Фаршем быть не хочу. Пускай судят, зато я буду дома", - российский оккупант отказывается воевать в Украине. ВИДЕО

Российский оккупант в телефонном разговоре с родными заявил, что отказался выполнять боевые задания и не намерен в дальнейшем участвовать в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом захватчик рассказал в телефонном разговоре, который перехватило СБУ. Он рассказал, что его в его полку осталось в живых около 150 человек и 130 из них тоже стали "отказниками".

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