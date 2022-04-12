"Я в отказ сегодня ушел. Фаршем быть не хочу. Пускай судят, зато я буду дома", - российский оккупант отказывается воевать в Украине. ВИДЕО
Российский оккупант в телефонном разговоре с родными заявил, что отказался выполнять боевые задания и не намерен в дальнейшем участвовать в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом захватчик рассказал в телефонном разговоре, который перехватило СБУ. Он рассказал, что его в его полку осталось в живых около 150 человек и 130 из них тоже стали "отказниками".
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Вон как мамка с сынкой разговаривает: "Нах/й... зах/й... пох/й..."
https://t.me/s/rf200_nooow
То что кацапы ухъодят в отказ-это хорошая тенденция,но это не освобождает их от ответственности за уже совершенные преступления.Слава Украине и её вооруженным силам.
А коли воно бачить як такі самі істоти гинуть їх роздирають , починає дуже боятися і хоче втікти подалі від проблеми.
Тобто істота ця дуже примітивна , відсутнє духовне мислення , відсутня відвага, відсутня честь - армія ******** це армія без фундаменту
тому хлопці і дівчатка " вбивайте кацапів як омога більше" це витратний матеріал не люде
На кордоні Харківської області та Білгородської області РФ невідомі підірвали залізничні колії.
PS: Бачу не усі зрозуміли, не в нас, в РФ, під Білгородом.