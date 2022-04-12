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Новости Видео Война
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"Я в отказ сегодня ушел. Фаршем быть не хочу. Пускай судят, зато я буду дома", - российский оккупант отказывается воевать в Украине. ВИДЕО

Российский оккупант в телефонном разговоре с родными заявил, что отказался выполнять боевые задания и не намерен в дальнейшем участвовать в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом захватчик рассказал в телефонном разговоре, который перехватило СБУ. Он рассказал, что его в его полку осталось в живых около 150 человек и 130 из них тоже стали "отказниками".

Также читайте: Общие потери РФ с начала войны – около 19,6 тыс. человек, 157 самолетов, 140 вертолетов, 732 танка и 1 946 бронированных машин

армия РФ (19307) уничтожение (6974)


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Топ комментарии
+62
сабж просто не "хочет быть фаршем". А если бы мог стрелять по детсадам и больницам безнаказанно - то тогда можно
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12.04.2022 10:02
+29
Мамінькин синка йшов за гроші вбивати, гвалтувати та грабувати хахлов і чогось злякався. Асвабадітель, блдь.
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12.04.2022 10:04
+22
Кацап только под угрозой или пиндюлинной прозревает❗👊
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12.04.2022 10:08
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сабж просто не "хочет быть фаршем". А если бы мог стрелять по детсадам и больницам безнаказанно - то тогда можно
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12.04.2022 10:02 Ответить
ну а что ему, унитаз ******* можно и домой ехать...
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12.04.2022 10:15 Ответить
Чувак- русскоговорящий украинец!
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12.04.2022 10:02 Ответить
Щось підозріло... я вже два рази чув ці голоси на плівках....
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12.04.2022 10:11 Ответить
Весь південь рашки(Ростовська область і південніше, крім Кавказу) говорить "ге"каючи і "шо"каючи, не гірше, ніж у нас скажімо десь в Одесі
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12.04.2022 10:22 Ответить
Та нет... Похоже на правду.
Вон как мамка с сынкой разговаривает: "Нах/й... зах/й... пох/й..."
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12.04.2022 12:34 Ответить
Похоже на то. Возможно из ОРДЛО или Крыма. Наверно именно поэтому они ещё не 100% зомби, как коренные орки, а на 99%. Вот этот 1% и сработал.
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12.04.2022 10:18 Ответить
Чувак - кацап з краснодарським акцентом.
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12.04.2022 10:21 Ответить
Кубань, Ставрополье. Миша Горбачев только без университетского образования.
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12.04.2022 10:23 Ответить
может быть...
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12.04.2022 11:55 Ответить
Мамінькин синка йшов за гроші вбивати, гвалтувати та грабувати хахлов і чогось злякався. Асвабадітель, блдь.
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12.04.2022 10:04 Ответить
Саме так, йшов вбивати, а коли з'явилась реальна перспектива здохнути самому, то швидко наклав в штани. Таке ж саме кацапське, жорстоке чмо, як інші. Краще б пішов на добрива разом зі зсвоїм «полком».
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12.04.2022 10:13 Ответить
Добре, що таких як він, свої ж і прибирають.
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12.04.2022 10:24 Ответить
Невже прозрівають, хоча б деякі за свою шкуру думають.
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12.04.2022 10:05 Ответить
Кацап только под угрозой или пиндюлинной прозревает❗👊
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12.04.2022 10:08 Ответить
получил по ватной морде и прозревает
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12.04.2022 10:11 Ответить
У кого есть кацапские номера (Вайбер, Вацап) пересылайте ... без дискуссий

https://t.me/s/rf200_nooow
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12.04.2022 10:07 Ответить
СБУ цілий день ганяє це,як доказ ії величної роботи. А Гайдай вчора написав,що багато наводчиків. Це як раз для СБУ, а не блохастих постити. Невже не має воєнних комендатур цим лайном займатися,писали,що повідкривали....хоча вести допит в кабінеті і ганяти під обстрілами...
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12.04.2022 10:07 Ответить
Свинособачья самка про подарки из Украины уже молчит?Единственное что не меняется-это мат в общении между сыновьями и матерями.
То что кацапы ухъодят в отказ-это хорошая тенденция,но это не освобождает их от ответственности за уже совершенные преступления.Слава Украине и её вооруженным силам.
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12.04.2022 10:13 Ответить
Для того щоб не бути фаршем, та не мати за ворога увесь Світ, треба у себе вдома, не вирощувати кривавих вічних диктаторів, а захищати свої права.
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12.04.2022 10:16 Ответить
Для того щоб не бути фаршем, та не мати за ворога увесь Світ, треба у себе вдома, не вирощувати кривавих вічних диктаторів, а захищати свої права.
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12.04.2022 10:18 Ответить
Кацап то є істота дуже примітивна, коли відсутня небезпека він з завзятістю : краде , гвалтує, вбиває, грабує !

А коли воно бачить як такі самі істоти гинуть їх роздирають , починає дуже боятися і хоче втікти подалі від проблеми.

Тобто істота ця дуже примітивна , відсутнє духовне мислення , відсутня відвага, відсутня честь - армія ******** це армія без фундаменту

тому хлопці і дівчатка " вбивайте кацапів як омога більше" це витратний матеріал не люде
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12.04.2022 10:19 Ответить
А маманька по ходу недавно з зони - мат за матом
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12.04.2022 10:19 Ответить
На удивление со своей свиноматкой он не ругается матом
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12.04.2022 10:21 Ответить
зря он так..., ихний фюрер хочет воевать до последнего русского солдата..., а он еще не последний, поэтому - за родину , за путлера и на фарш...
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12.04.2022 10:30 Ответить
Ніхто з них не каже шо совість замучала, просто не хочуть бути фаршем! Я про совість мабуть перегнула? Це ж каціпи.
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12.04.2022 10:37 Ответить
В том, что орки идут в отказ, я не сомневаюсь. Но произношение "г" у говорящего - восточноукраинское.
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12.04.2022 11:36 Ответить
То він ще просто не чув про нові закони, які прийняли зебіли, за якими йому дадуть кучу бабла за здачу в полон з технікою. У крайньому випадку награбує майна, якщо не вб'ють, а вірогідність цього не вища, ніж у смерті будь-якого мешканця кацапії
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12.04.2022 11:41 Ответить
ГУЛАГ зі стільниковим зв'язком(поки що). Що б не робили кацапи, завжди виходить одне й теж саме.
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12.04.2022 11:44 Ответить
"Фаршем быть не хочу"... я б в кадыровцы пошел, пусть меня научат
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12.04.2022 11:48 Ответить
из антоновки ,наверно, в крым везли машиной урал полный трупов орков побитых,на повороте машину качнуло и несколько трупов выпало ,а водила дальше поехал,трупы так и остались лежать,чуть на леговушку не упали.где их столько намолотили? теперь узнали ,что из донецка привезли в Херсон 200 чел для разборок с местными,но они все сбежали,не хотят воевать ходили по домам спрашивали про них где они теперь ,их много может поймут пустоголовые.
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12.04.2022 12:01 Ответить
На лугандоні не мобілізація, а полювання на гарматне м'ясо. Тож здриснути за першої-ліпшої нагоди - блакитна мрія для більшості москальської клієнтури. Бійців із окупованих територій потрібно зомбувати десятиріччями щоби бодай на щось вони були здатні у війні проти власних братів та сестер.
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12.04.2022 12:11 Ответить
Москаль зрозумів що їхати НА сафарі, та ДЛЯ сафарі це дві великі різниці. ))
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12.04.2022 12:04 Ответить
Правильно. На север, на север. В ПАРАШУ. Откуда ты, вылупок вылез на свет божий.
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12.04.2022 13:11 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZXMPEt-F2055_MTT3CgH8vd5ydHDSOntfYjSyTi0zzZOtjicHalJ-7TrB1zd-nkBlT6CR1hl6ruYrZ56mGRP1V9t6wbswxfFSeCJT8alTqMKYm0Fi-E3N-mbTxm-******&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

На кордоні Харківської області та Білгородської області РФ невідомі підірвали залізничні колії.

PS: Бачу не усі зрозуміли, не в нас, в РФ, під Білгородом.






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12.04.2022 14:18 Ответить
Правильно. Сиди дома. Умний мальчик.
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12.04.2022 14:31 Ответить
Да, плакали теперь твои деньжата, не жалеешь об этом?
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24.07.2022 22:58 Ответить
 
 