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"Подвоза боеприпасов нет. Мы остались верны Украине. Помните цену этого сопротивления", - морпехи 36-й бригады, защищающие Мариуполь. ВИДЕО

Морские пехотинцы из 36-й бригады, защищающие Мариуполь от россиян, заверили, что они не оставили своих позиций и остаются верными Украине, и попросили помнить о цене сопротивления и отстоять победу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинские воины рассказали в специальном видеообращении, опубликованном корреспонденткой "1+1" Наталией Нагорной.

"Слава Украине! Мы – защитники Мариуполя, 36 бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиций. Мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии такие, что действительно город оказался в блокаде, в кольце – и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило. Держали до конца. Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. всегда... Все украинцы должны помнить цену этого сопротивления", - говорят морпехи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы мы получили самолеты, достаточно тяжелую бронетехнику, необходимую артиллерию, мы бы смогли деблокировать Мариуполь, - Зеленский

Мариуполь (5716)


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Топ комментарии
+87
Пидоров, разминировавших перешеек и сдавших Херсон, арестовали? Ничего понять не могу, ответственных нет за это? Ведь из за предетелей они продвинулись на Мариуполь с запада и окружили в итоге.
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12.04.2022 10:30
+54
Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але...", - зазначив президент.

У зеличайшего уже готов ответ. Это не он, это проклятое НАТО вас убивает.

Держитесь, хлопцы, вы уже одним своим присутствием заставляете рашоорков идти в атаку с полными штанами.
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12.04.2022 10:31
+53
Тримайтесь, хлопці! Вся Україна з вами! Віримо у вас!
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12.04.2022 10:27
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Страница 3 из 3
Страшне відео.
Змучені, виснажені, люди перед лицем неминучої загибелі.
Така ціна свободи країни і її народу.
Така непомірна ціна за три роки намагань замирити лютого ворога.
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12.04.2022 13:19 Ответить
Генеральний штаб разом з зе, має відповісти за хлопців в Маріуполі. Тільки дурень не розуміє, що хлопців в Маріуполі здали навмисно ворогові. Херсон, Мелітополь, Бердянськ здали без бою, що дало ворогові блокувати наших хлопців в Маріуполі.Чому зняли генерала Марченко з Миколаївщини? Може зато, що він спас Миколаїв, Одесу та другі місця від кацапів. Хто закрив 5 канал та громадський, а показують дебіла арестовича? Хто назначив на перемовини арахамію? Невже це не ворог України?
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12.04.2022 13:30 Ответить
Не арестовича, а геббельсовича.
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12.04.2022 16:40 Ответить
Відсутність операції із деблокування Маріуполя, це покарання українських оборонців міста за незгоду здати Маріуполь окупантам
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12.04.2022 17:07 Ответить
Спасіть героїв!!
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12.04.2022 14:02 Ответить
це відчайдушно, але ось кілька ідей... польоти з дрону гелікоптером (можна купити комерційні версії), там тече річка, тому спробуйте скинути запаси вгору за течією і сподівайтеся, що вони допливуть до них, але я думаю, що вище за течією також зайняті.
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12.04.2022 14:07 Ответить
Отдельное спасибо зеленой сволочи.Чем дальше,тем больше мы уверены,что зеленая шмаркля ни на что не способна.Рулят только командующие ВСУ.
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12.04.2022 15:42 Ответить
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12.04.2022 20:43 Ответить
Хлопці, ви герої! Тримайтеся, надіюсь вас врятують! Вся країна переживає за вас! Ми знаємо, що ТАМ боряться МОРСЬКІ ПІХОТИНЦІ! Наші серця з вами!💙
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12.04.2022 17:00 Ответить
Так звана "позиція України" на переговорах у Стамбулі та відсутність пункту про відповідальність РФ за скоєні злочини проти українських військових та цивільних, знищення майна та інфраструктури вказує на існування консенсусу між деякими колами в українській владі та військово-політичною верхівкою РФ про здачу півдня України (серцем якого є Маріуполь) та винесення цього питання в якості предмета торгів на майбутніх переговорах про умови "миру".
П.С. Всі окуповані міста півдня України були залишені без гарнізонів і здані практично без бою. Винятком є саме оборона Маріуполя. До слова оборонцям Маріуполя теж пропонували покинути місто.
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12.04.2022 17:04 Ответить
ЕРМАК НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!
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12.04.2022 18:14 Ответить
Це факт
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12.04.2022 20:45 Ответить
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