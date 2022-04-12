"Подвоза боеприпасов нет. Мы остались верны Украине. Помните цену этого сопротивления", - морпехи 36-й бригады, защищающие Мариуполь. ВИДЕО
Морские пехотинцы из 36-й бригады, защищающие Мариуполь от россиян, заверили, что они не оставили своих позиций и остаются верными Украине, и попросили помнить о цене сопротивления и отстоять победу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинские воины рассказали в специальном видеообращении, опубликованном корреспонденткой "1+1" Наталией Нагорной.
"Слава Украине! Мы – защитники Мариуполя, 36 бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиций. Мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии такие, что действительно город оказался в блокаде, в кольце – и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило. Держали до конца. Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. всегда... Все украинцы должны помнить цену этого сопротивления", - говорят морпехи.
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Змучені, виснажені, люди перед лицем неминучої загибелі.
Така ціна свободи країни і її народу.
Така непомірна ціна за три роки намагань замирити лютого ворога.
П.С. Всі окуповані міста півдня України були залишені без гарнізонів і здані практично без бою. Винятком є саме оборона Маріуполя. До слова оборонцям Маріуполя теж пропонували покинути місто.