"Подвоза боеприпасов нет. Мы остались верны Украине. Помните цену этого сопротивления", - морпехи 36-й бригады, защищающие Мариуполь. ВИДЕО

Морские пехотинцы из 36-й бригады, защищающие Мариуполь от россиян, заверили, что они не оставили своих позиций и остаются верными Украине, и попросили помнить о цене сопротивления и отстоять победу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинские воины рассказали в специальном видеообращении, опубликованном корреспонденткой "1+1" Наталией Нагорной.

"Слава Украине! Мы – защитники Мариуполя, 36 бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиций. Мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии такие, что действительно город оказался в блокаде, в кольце – и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило. Держали до конца. Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. всегда... Все украинцы должны помнить цену этого сопротивления", - говорят морпехи.

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