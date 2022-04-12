Порошенко на CNN призвал привлечь экспертов ФБР к расследованию преступлений путинского режима: "Французская жандармерия уже помогает собирать доказательства". ВИДЕО
Международное сообщество должно расследовать преступления Путина и его режима против Украины и привлечь их к ответственности.
Об этом Петр Порошенко сказал в эфире телеканала CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Это может быть специальный уголовный трибунал, назовем его "Буча Трибунал" или "Мариуполь Трибунал" со "Списком Бучи" – перечнем всех участников преступлений", – говорит Порошенко.
"Французская жандармерия уже здесь, в Киеве и помогает собирать доказательства. Было бы хорошо, если бы США смогли предоставить нам экспертов ФБР, которые помогли бы нам с расследованиями и предоставили вес, прозрачность этим расследованиям – как мы это сделали в 2014 году, когда я был Президентом, когда мы создали международную расследовательную группу по МН-17", – напомнил Петр Порошенко.
"Каждый участник этого преступления понес бы ответственность за свою вину соответственно решению этого специального суда. Также это поможет доказать, что это был геноцид против украинцев, которых убивали, издевались только потому, что они – украинцы, только потому, что они хотели жить", – говорит пятый Президент.
Порошенко рассказал американским зрителям, что Мариуполь, ставший эпицентром страшной гуманитарной катастрофы, по размеру сравним с Новым Орлеаном. Жертвами этой трагедии стали десятки тысяч человек.
"Эту катастрофу совершают российские военные против украинцев. Они хотят скрыть доказательства своих преступлений, обученные уже Бучей, и используют мобильные крематории, в которых сжигают убитых ими украинцев, они уничтожают доказательства. Нам нужна международная команда, которая будет иметь доверие, чтобы помочь нам привлечь к ответственности преступников", – отмечает Порошенко.
"Нас хотят убить потому, что мы имеем свою страну, а они хотят стереть Украину с карты мира. В этой ситуации абсолютно необходимо создание специального уголовного трибунала", - считает Порошенко.
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Венедиктова ще тиждень тому обіцяла, що світ побачить і почує про злочини в Бородянці, ще гірші, ніж в Бучі.
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https://www.golosameriki.com/a/us-department-of-justice-fbi-bucha-massacre-russia-criminal-activity-prosecution/6517476.html США объявляют об уголовном преследовании за расправы над жителями Бучи
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І правий Порох-нікчемні українські експерти під предводительством Рувіма загадять будь яку справу. Венедиктова також внесла лепту в розвал системи експертної діяльності. А про експертів МВД і говорити нема чого- вони по шеремету вже "зазирали" в очі Татарову та іншим цуцикам.
В 1943 році, коли німчура знайшла Катинь, вони зразу ж створили міжнародну групу із залученням паталогоанатомів. НКВД після війни полювало на цих експертів.
Тільки таке розслідування дость змогу обєктивно встановити всі обставини і саме така обєктивність буде безспірним доказом злочинів племен, які перебувають на одній стадії розвитку з людоїдами.
Думаю, Зе таки дослухається.
Давай вгадаю: в ольгінській. Тому що чи не кожен киянин знає (бо читає місцеві інфи, пабліки) що Порох утворив і одягнув (і навіть закупив частину озброєння) 206-тий загін тероборони (який підпорядковується Генштабу), і допомагає ще п'ятьом; а вчора відправив броніки в окрему бригаду ЗСУ (була інфа тут).
Так що катись, кажи пригожину, що методички в нього нереалістичні.
Це що за махновщина???
Якісь у вас дурні пропозиції.
Гетьман рулить! Порошенко завжди був дуже активним на міжнародній арені, його весь світ поважає.