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Порошенко на CNN призвал привлечь экспертов ФБР к расследованию преступлений путинского режима: "Французская жандармерия уже помогает собирать доказательства". ВИДЕО

Международное сообщество должно расследовать преступления Путина и его режима против Украины и привлечь их к ответственности.

Об этом Петр Порошенко сказал в эфире телеканала CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это может быть специальный уголовный трибунал, назовем его "Буча Трибунал" или "Мариуполь Трибунал" со "Списком Бучи" – перечнем всех участников преступлений", – говорит Порошенко.

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"Французская жандармерия уже здесь, в Киеве и помогает собирать доказательства. Было бы хорошо, если бы США смогли предоставить нам экспертов ФБР, которые помогли бы нам с расследованиями и предоставили вес, прозрачность этим расследованиям – как мы это сделали в 2014 году, когда я был Президентом, когда мы создали международную расследовательную группу по МН-17", – напомнил Петр Порошенко.

Порошенко на CNN призвал привлечь экспертов ФБР к расследованию преступлений путинского режима: Французская жандармерия уже помогает собирать доказательства 01

"Каждый участник этого преступления понес бы ответственность за свою вину соответственно решению этого специального суда. Также это поможет доказать, что это был геноцид против украинцев, которых убивали, издевались только потому, что они – украинцы, только потому, что они хотели жить", – говорит пятый Президент.

Порошенко рассказал американским зрителям, что Мариуполь, ставший эпицентром страшной гуманитарной катастрофы, по размеру сравним с Новым Орлеаном. Жертвами этой трагедии стали десятки тысяч человек.

"Эту катастрофу совершают российские военные против украинцев. Они хотят скрыть доказательства своих преступлений, обученные уже Бучей, и используют мобильные крематории, в которых сжигают убитых ими украинцев, они уничтожают доказательства. Нам нужна международная команда, которая будет иметь доверие, чтобы помочь нам привлечь к ответственности преступников", – отмечает Порошенко.

"Нас хотят убить потому, что мы имеем свою страну, а они хотят стереть Украину с карты мира. В этой ситуации абсолютно необходимо создание специального уголовного трибунала", - считает Порошенко.

Порошенко Петр (19605) путин владимир (31295) США (26743) ФБР (218) CNN (117) трибунал (270) Буча (460)


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Топ комментарии
+38
Ну чому одна людина може доносити інформацією чітко і зрозуміло, а друга як вася. Респект гетьману Порошенко. Україна понад усе
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12.04.2022 11:09
+38
Спасибо, Пётр Алексеевич. Я считаю, что у Порошенко лучше всех получается убеждать мировое сообщество подключаться к борьбе с расией. Его выступления на лучших телеканалах мира приносят намного больше пользы, чем видосики нашего президента в телеграме.
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12.04.2022 11:12
+33
Все правильно делает Порошенко. Нужно максимально освещать эту ситуацию особенно на Западе, чтобы там понимали, что за зверье россияне. Доносить эту информацию постоянно американцам, французам, итальянцам, немцам особенно!
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12.04.2022 11:11
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Правила форума Совет форумчан
Треба підключати всіх. Щоб не вдалось замовчати страшні злочини.
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12.04.2022 11:04 Ответить
Сейчас посмотрим что по этому поводу думают рашотролли и подоляшавки по этому поводу...
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12.04.2022 11:07 Ответить
Ну чому одна людина може доносити інформацією чітко і зрозуміло, а друга як вася. Респект гетьману Порошенко. Україна понад усе
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12.04.2022 11:09 Ответить
IQ...
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12.04.2022 11:13 Ответить
Все правильно делает Порошенко. Нужно максимально освещать эту ситуацию особенно на Западе, чтобы там понимали, что за зверье россияне. Доносить эту информацию постоянно американцам, французам, итальянцам, немцам особенно!
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12.04.2022 11:11 Ответить
Спасибо, Пётр Алексеевич. Я считаю, что у Порошенко лучше всех получается убеждать мировое сообщество подключаться к борьбе с расией. Его выступления на лучших телеканалах мира приносят намного больше пользы, чем видосики нашего президента в телеграме.
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12.04.2022 11:12 Ответить
Геноцид рашисти творили на всіх окупованих територіях. Про це потрібно постійно голосно заявляти на міжнародних майданчиках.
Венедиктова ще тиждень тому обіцяла, що світ побачить і почує про злочини в Бородянці, ще гірші, ніж в Бучі.
І тиша ....
Єрмак з Татаровим проти оприлюднення злочинів їхнього партнера-фюрера пуйла?
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12.04.2022 11:13 Ответить
наскільки я розумію, в Бородянці такі страшнючі завали, що їх розкопати не можуть... Дістають тільки трупи тих, хто залишився в квартирах верхніх поверхів; а до підвалів ще не дістались.
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12.04.2022 11:21 Ответить
Було б добре якби всі Україгські політики при будь якій нагоді іноземним змі нагадували про геноцид, знищені міста, Маріуполь, так що правильна ініціатива, нехай підтягуються.
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12.04.2022 11:16 Ответить
Потрібно те що вразить іноземців до глибини буші, Зе треба робити ролики зі шпиталів з дітьми, пораненими жінками, я коли дивився тут ролик з пораненою дівчинкою серце боліло, нехай всі бачать, легко ігнорувати коли ти бачиш жертв тільки цифрами на папері, а не дивишся в очі.
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12.04.2022 11:19 Ответить
А тем временем в Штатах 6(шесть) дней назад

https://www.golosameriki.com/a/us-department-of-justice-fbi-bucha-massacre-russia-criminal-activity-prosecution/6517476.html США объявляют об уголовном преследовании за расправы над жителями Бучи

Минюст и ФБР начинают расследование по факту массовых расстрелов жителей украинского города
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12.04.2022 11:21 Ответить
після вбивства Шеремета саме Порох ініціював залучення ФБР до розслідування, однак дехто злякався, і Юрась і Авакян почали гнівно протестувати, мовляв кримправом України не передбачено залучення іноземних експертів. Особливо вишкірялась Антоніна. А потім все коту під хвіст.
І правий Порох-нікчемні українські експерти під предводительством Рувіма загадять будь яку справу. Венедиктова також внесла лепту в розвал системи експертної діяльності. А про експертів МВД і говорити нема чого- вони по шеремету вже "зазирали" в очі Татарову та іншим цуцикам.
В 1943 році, коли німчура знайшла Катинь, вони зразу ж створили міжнародну групу із залученням паталогоанатомів. НКВД після війни полювало на цих експертів.
Тільки таке розслідування дость змогу обєктивно встановити всі обставини і саме така обєктивність буде безспірним доказом злочинів племен, які перебувають на одній стадії розвитку з людоїдами.
Думаю, Зе таки дослухається.
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12.04.2022 11:28 Ответить
Нє услішал . ? То може в тебе пробки у вухах . . Не забувай чистити , регулярно .
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12.04.2022 11:33 Ответить
А посильнее можешь высказаться? Тебе не за такую размазню платят. Соберись с мыслями!
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12.04.2022 11:35 Ответить
це так в твоїй пригожинські методичці, чи в подляковій?
Давай вгадаю: в ольгінській. Тому що чи не кожен киянин знає (бо читає місцеві інфи, пабліки) що Порох утворив і одягнув (і навіть закупив частину озброєння) 206-тий загін тероборони (який підпорядковується Генштабу), і допомагає ще п'ятьом; а вчора відправив броніки в окрему бригаду ЗСУ (була інфа тут).
Так що катись, кажи пригожину, що методички в нього нереалістичні.
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12.04.2022 11:46 Ответить
Тщетільней нада , кацап , за таке гуано не платять...
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12.04.2022 11:57 Ответить
Навіщо йому окремий полк?
Це що за махновщина???
Якісь у вас дурні пропозиції.
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12.04.2022 12:00 Ответить
Я добре знаю, що в нас є ЗСУ.
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12.04.2022 13:31 Ответить
Нічого ти і не почуєш в своїх америках.
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12.04.2022 11:37 Ответить
Яка Америка ? Мухосранськ під проксі на проводі ...
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12.04.2022 11:58 Ответить
Кому як не Пороху знати, що портновці здатні лише активістів саджати та інших неугодних кремлю кошмарити
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12.04.2022 12:14 Ответить
Шо робиця! Кремлебот Ivtushenko в порохобота перевзувся.

Гетьман рулить! Порошенко завжди був дуже активним на міжнародній арені, його весь світ поважає.
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12.04.2022 12:38 Ответить
"Французька жандармерія вже тут, у Києві і допомагає збирати докази. - французьска жандармерія скоріш всього куплений рашистом французьский віник, котрий має замітати сліди рашистських злочинів в Україні.
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12.04.2022 13:31 Ответить
 
 