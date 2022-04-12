"Я притворился мертвым. Минуты через две они уехали. У Ромы простреленный череп и он уже не дышал", - волонтер Вербицкий о своем расстреле. ВИДЕО

Журналисты проекта "ОЧИ" в селе Мотыжин Бучанского района Киевской области продолжают собирать показания людей, пострадавших от российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня история волонтера Андрея Вербицкого, выжившего в Мотыжине после расстрела. В теле 5 сквозных ранений, перелом ноги. Андрей рассказал о пытках и издевательствах со стороны русских солдат. Его с товарищем оккупанты расстреляли. Товарищ погиб, а Вербицкий чудом выжил при расстреле.

"Я начал притворяться, что я мертв. Буквально через минуты две я услышал, что они уехали. Я встал. Начал растягивать скотч на руках. Вытянул руки. Снял повязку. К Роме, а у Ромы череп расстрелян. Он уже не дышал. ...Перемотал себе шею, руку и хромал в село ближайшее... Километров пять... Долго шел", - рассказывает Вербицкий.

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