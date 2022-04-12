РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10185 посетителей онлайн
Новости Видео Война
38 889 14

"Я притворился мертвым. Минуты через две они уехали. У Ромы простреленный череп и он уже не дышал", - волонтер Вербицкий о своем расстреле. ВИДЕО

Журналисты проекта "ОЧИ" в селе Мотыжин Бучанского района Киевской области продолжают собирать показания людей, пострадавших от российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня история волонтера Андрея Вербицкого, выжившего в Мотыжине после расстрела. В теле 5 сквозных ранений, перелом ноги. Андрей рассказал о пытках и издевательствах со стороны русских солдат. Его с товарищем оккупанты расстреляли. Товарищ погиб, а Вербицкий чудом выжил при расстреле.

"Я начал притворяться, что я мертв. Буквально через минуты две я услышал, что они уехали. Я встал. Начал растягивать скотч на руках. Вытянул руки. Снял повязку. К Роме, а у Ромы череп расстрелян. Он уже не дышал. ...Перемотал себе шею, руку и хромал в село ближайшее... Километров пять... Долго шел", - рассказывает Вербицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский солдат Бычков из Пскова изнасиловал украинского младенца. Пригласит ли его Шойгу домой "защищать" своих внуков? - Зеленский

армия РФ (19318) военные преступления (1437)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Кто там еще будет вонять что к кацапоидам нуно применять женевскую конвенцию?
показать весь комментарий
12.04.2022 15:29
+27
Боже мій, уявляєте собі(
його розстріляли, його друга убили, а він вижив, вибрався і при тямі.
оце такий український повсякденний героїзм.
а подоляк би всцявся там на місці. арахамія ще й всрався б.
показать весь комментарий
12.04.2022 15:58
+14
Для нас Женевська конвенція померла ще у 2014
показать весь комментарий
12.04.2022 15:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто там еще будет вонять что к кацапоидам нуно применять женевскую конвенцию?
показать весь комментарий
12.04.2022 15:29 Ответить
Для нас Женевська конвенція померла ще у 2014
показать весь комментарий
12.04.2022 15:55 Ответить
Страчувати рашистів, чим менше, тим краще!
показать весь комментарий
12.04.2022 15:52 Ответить
може -чимбільше?
показать весь комментарий
12.04.2022 16:24 Ответить
хотіла написати, чим ЇХ менше
показать весь комментарий
12.04.2022 16:56 Ответить
Боже мій, уявляєте собі(
його розстріляли, його друга убили, а він вижив, вибрався і при тямі.
оце такий український повсякденний героїзм.
а подоляк би всцявся там на місці. арахамія ще й всрався б.
показать весь комментарий
12.04.2022 15:58 Ответить
про ****** забули, та багатьох інших піарщиків
показать весь комментарий
12.04.2022 17:16 Ответить
та я б хотіла про них навіки забути, але ні, не забуду, поки не побачу все кодло на лаві підсудних.
показать весь комментарий
12.04.2022 18:53 Ответить
Пані Клаудія,а ви як? Були б геройкою? Напевне б отримали оргазм. Садомазохістка? Ніхто не може сказати,що би з ним було,якщо б йому в обличчя був направлений автомат...І не треба фантазувати про інших...
показать весь комментарий
13.04.2022 09:51 Ответить
боже, яке кончене
показать весь комментарий
13.04.2022 09:55 Ответить
Кому там доказательства нужны? Нацисту Орбану?
показать весь комментарий
12.04.2022 16:18 Ответить
Суки рашистські ! Нелюди !
показать весь комментарий
12.04.2022 17:19 Ответить
Село Мотыжин - это Макаровский район а не Бучанский , как в статье автора.
показать весь комментарий
12.04.2022 17:59 Ответить
Макарівська громада, Бучанського р-н.
показать весь комментарий
13.04.2022 04:40 Ответить
 
 