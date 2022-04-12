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Жена оккупанта - мужу: "Ты давай там, украинских баб насилуй. Понятно? Главное – предохраняйся". АУДИО

Жены российских захватчиков призывают своих мужей насиловать украинских женщин.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорит женщина своему мужу-захватчику.

"Считаем, что любые дополнительные комментарии здесь излишни. Работаем на победу, чтобы как можно быстрее изгнать эту нечисть из Украины!" - резюмируют в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский воин Бычков из Пскова изнасиловал украинского младенца. Пригласит ли его Шойгу домой "защищать" своих внуков? - Зеленский

армия РФ (19331) изнасилование (917) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+173
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12.04.2022 16:32
+71
А що коментувати.
Орчиці ще гірші за орків.
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12.04.2022 16:33
+66
Жена известного украинского композитора Игоря Поклада Светлана рассказала, что в Ворзеле под Киевом были лукашенковские войска:

- В Ворзеле было три ротации оккупантов. Первыми зашли уроды, как говорится, пушечное мясо. Их послали на смерть, и они вокруг себя сеяли смерть.

Вторая ротация - это белорусская бригада. Они стояли с белорусскими флагами. Пусть Лукашенко говорит что угодно, что Беларусь не вступала в войну, но это неправда. Они тут стояли, в Ворзеле. Об этом, кстати, нигде не говорили. Но это факт. Костя об этом тоже много раз рассказывал. Даже если бы не было флагов, белорусов легко узнать по говору, по акценту. Так вот с белорусами он смог договориться и стал возить гуманитарную помощь. Они не то чтобы лояльно настроены были, но, во всяком случае, позволяли доставлять людям продукты.

А потом зашла Псковская десантно-штурмовая дивизия. Вот эти уже абсолютные ублюдки. Они считаются элитой российской армии. Так вот эта «элита» жила в нашем доме - мылись, в бильярд играли, спали, разграбили дом и напоследок еще заминировали! И это при том, что они точно знали, в чьем доме живут - видели в кабинете афиши, фотографии с российскими звездами, награды. Я понимаю, искать логику в голове уродов не имеет смысла. Но чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор вернулся домой и подорвался, условно говоря, открывая крышку пианино? Вот только недавно мне позвонил сосед и рассказал, что у него на шкафу гранату нашли. Все дома на нашей улице заминированы. Реально страшно по участку ходить. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/12/463204/
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12.04.2022 16:30
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Порнтуба
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12.04.2022 18:31 Ответить
Только предохраняться не надо.Может какой трепак привезет своей самке,и в ее тупой голове поселится хоть какая нибудь жизнь
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12.04.2022 18:17 Ответить
Є в мене мрія що цей день прийде
Розквітне знов прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку .... вся його родина
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12.04.2022 18:21 Ответить
а когда вернешься, если вернешься, то свою любимую мамочку в ее поганый рот *******....
только предохраняйся!
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12.04.2022 18:28 Ответить
В этом случае с свиномамкой можно не предохранятся! 🤔
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16.04.2022 01:50 Ответить
надеюсь эту тварь будут насиловать все кому не лень, а затем возьмут за ноги и разорвут напополам!
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12.04.2022 18:35 Ответить
Тю
Це якась пуританських принципів ще кацпськса родина.
Зазвичай
- Мааать, ***** давай, а ?
- Ходь Ленку ( сестру ) яби.
- Не буду я ее ябать, у яё пязда кислая
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12.04.2022 18:42 Ответить
А мама этой сучки посоветует зятьку - ты там деток маленьких убевай, только не светись
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12.04.2022 18:48 Ответить
І для кого це стало новиною, що кацапи це тупикова гілка людства?
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12.04.2022 18:57 Ответить
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12.04.2022 19:04 Ответить
И представить себе не могу, что творят с этой **********, наверное километровые очереди к ней, коль своему имбицилу такое желает!!! =))))
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12.04.2022 19:04 Ответить
не знаю даже как это назвать... война войной, но чтобы женщина сказала мужику давай ты там насилуй, это вообще за гранью всего... я все таки больше с кавказским менталитетом, родился вырос здесь, я не удивляюсь что к русским кавказцы всегда свысока относились, да, кавказцы бегают за юбками и т.д. но насиловать, чтобы еще и баба к этому призывала?! не знаю... в Грузии попасть в тюрьму с ярлыком насильника хуже всего, можно было попасть в тюрьму за убийство 100 человек, за разбой, все что угодно, но попасть в тюрьму за изнасилование это был приговор, милиция/полиция и пальцем не тронуло бы, доставили в целости и в сохранности в тюрьму, а там уже зеки разбираются с такими так, что ад покажется курортом, многие насильники предпочитали покончить самоубийством, чем попасть насильником в тюрьму. За это спрос даже по самым криминальным понятиям...
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12.04.2022 19:13 Ответить
Це кончена нация! Сорри но это за гранью
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12.04.2022 20:06 Ответить
А що тут вибачатись,кацапи ж дійсно-не люди.двоногі істоти,котрі не мають права на життя. гарний кацап-дохлий кацап
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12.04.2022 23:49 Ответить
Колись (я сподіваюсь, що це колись таки настане) тих оркських сук треба буде масово стерилізувати. Щоб не наплодили знову стад орків. Бо це вони виховують своїх виплодків вбивцями і насильниками, поки їх самці тупо бухають.
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12.04.2022 19:32 Ответить
Мода...слова тут зайві.Гнила нація від мала до старого. Винищувати їх потрібно всіх.
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12.04.2022 19:42 Ответить
ножем в гирло ******* згвалтувати треба
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12.04.2022 19:50 Ответить
Можна навіть у хмизду. Як у пісні https://youtu.be/Fk1C9AEJx6A Fucked With A Knife флоридських Death Metal класиків Cannibal Corpse

No escape from your fate
Destined to be mine
Every night I wait to see
In the dark, watching
Stalking your every move
I know when you're all alone
All alone
Tied tight to the bed
Legs spread open
Bruised flesh, lacerations
Skin stained with blood
I'm the only one you love
I feel her heart beating
My knife deep inside
Her crotch is bleeding
She liked the way it felt inside her
Fucking her harder, harder
She liked the way it felt inside her
Fucking her harder, harder
Stick it in
Rip the skin
Carve and twist
Torn flesh
From behind
I cut her crotch
In her ass
I stuck my cock
Killing as I cum
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13.04.2022 04:45 Ответить
Массово перевязывать трубы и ить разрез дратвой
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12.04.2022 20:01 Ответить
Це все фейк! Росіяни нам брати!!!
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12.04.2022 20:13 Ответить
всі ці москалі-гвалтівники мають середню шкільну освіту, де їх змушували читати достоєвського, пушкіна, толстого.

виходить груповими згвалтуваннями українок займаються по черзі достоєвський, пушкін і толстой.

нам треба проводити не тільки декомунізацію, але й деколонізацію та дерусифікацію.

рускій язик - язик гвалтівника і вбивці, язик звироднілого азіата, який колонізує стародавню європейську націю.
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12.04.2022 20:37 Ответить
До-речі, нам би теж навчальну программу треба було продумати - шоб вона не була катуванням для дітей, ато, якщо примушувати вчити шось насильно то діти будуть мати відразу до того що їх вчили. Я можу зачитуватися фантастикою, але мене верне від тих творів які мене примушували читати в школі, бо вчителька була як курва, дуже зла. Шось таке - https://www.youtube.com/watch?v=8jIwCidTpW8&t=138s&ab_channel=SAMOKHVALOV
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13.04.2022 04:12 Ответить
Згоден. У нас перекос на лівацьких класиків. Треба залучати й інших, а таких достатньо. А взагалі головне - навчити дитину самостійно вчитися і самостійно думати. Якщо вона при цьому одного-двох класиків не прочитає в школі - не біда, прочитає потім.
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13.04.2022 04:56 Ответить
Судя по игривому голоску кацапской самки, там уже Махмуд ловко пристроился.
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12.04.2022 20:37 Ответить
Махмуд махає мудями, інакше кажучи...
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13.04.2022 03:57 Ответить
Скорее всего он там не один! 😆
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16.04.2022 01:58 Ответить
Курва москальська. Хай тобі вернеться те, чого бажаєш українським жінкам, бо бабів у нас нема.

І, звичайно, нехай виродок, з яким ти злигалася і називаєш =чоловіком=, щоб дуже скоро перестав бути здатним до сексу.
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12.04.2022 20:55 Ответить
кацапи це ****** орда
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12.04.2022 22:51 Ответить
в кацапів нема жінок і чоловіків, там є лише самці і самки
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12.04.2022 22:53 Ответить
Пусть с русскими жёнами предохраняются чтобы те уродов и нелюдей не рожали. Вымирающая страна орко
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12.04.2022 23:06 Ответить
Кацапізм преси під час війни зашкалює. А в 2014 ми всі тут реготали з витворів російської брехливої пропаганди. Зараз же де факто копіюємо. Причому в західній пресі такого не було під час будь-яких війн, тут нам ще рости і рости.

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12.04.2022 23:16 Ответить
ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ О СВОЕМ НАРОДЕ
М.Ю. Лермонтов: «Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ...»

Н.А.Некрасов: «Люди холопского звания - сущие псы, иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа»

А.С.Пушкин: «О, как груб наш русский язык!»

Л.Н.Толстой: "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная."

Ф.Н.Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения."

М.Н.Булгаков: "Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев."

А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость".

С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".

И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".

И.С.Шмелев: "Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально... готовый в любой момент угнетать все и вся".

А.С.Пушкин: "Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей
справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое
достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли.

Aкaдeмик И.П.Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать
действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы скоординированы не с действиями, а со словами". 1932 год.

А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма: этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные.
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12.04.2022 23:31 Ответить
По ходу діла німці навіть компліменти говорили кацапам, називаючи їх "руссіше швайне!"
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12.04.2022 23:43 Ответить
А если бы е#али жену Говнокомандующего? Что бы он в видосиках писал? И, который раз: где Тищенкш (Коля Оболонский) главный патриот. Урод
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13.04.2022 00:09 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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13.04.2022 00:12 Ответить
Maбуть трахаеться з кожним
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13.04.2022 00:35 Ответить
Ти давай там привези своїй безмозглій дурепі крім б/у трусів ще трипер сифіліс снід і ще багато трофеїв .Руські баби дури знайте у нас це спеціальна біологічна зброя спеціальні невиліковні штами створені спеціально для вас.І ще одне знайте на кожного вашого збоченого гвалтівника падає закляття імпотенції
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13.04.2022 00:46 Ответить
не люди. питекантропы.
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13.04.2022 01:54 Ответить
Тут потрібен братан Отто і його ґавторитетна думка:

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13.04.2022 04:06 Ответить
Нельзя оскорблять целый народ ,а вдруг там ещё 1-2 порядочных попадётся.
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13.04.2022 08:57 Ответить
нет на кацапщине женщин...там свинорылокозломордые свиноматки с извращенной психикой...а что вы хотите, родилось в глухой деревне и унитаз с биде увидело лет в 20...
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13.04.2022 04:51 Ответить
Цікаво, шо ця істота буде вересчати, коли потрапить в руки наших воїнів ?
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13.04.2022 06:14 Ответить
Если б я такое сказала мужу, он бы подумал , шо я сбрендила и упёк бы в психушку
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13.04.2022 08:02 Ответить
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