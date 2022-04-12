Жена оккупанта - мужу: "Ты давай там, украинских баб насилуй. Понятно? Главное – предохраняйся". АУДИО

Жены российских захватчиков призывают своих мужей насиловать украинских женщин.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорит женщина своему мужу-захватчику.

"Считаем, что любые дополнительные комментарии здесь излишни. Работаем на победу, чтобы как можно быстрее изгнать эту нечисть из Украины!" - резюмируют в СБУ.

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