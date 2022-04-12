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"Колонна "парадной" Кантемировской танковой армии РФ разбита на Харьковщине. Два современных Т-80 захвачены исправными", - Бутусов. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили перегруппировавшуюся колонну танков для наступления на Изюмском направлении.

Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео захваченного в исправном состоянии российского современного танка Т-80. По словам Бутусова, колонна "парадной" Кантемировской танковой армии РФ попала в засаду украинских воинов, благодаря информации кремлевских пропагандистов о маршруте движения бронетехники

"Российский командирский танк Т-80 из состава 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, который был в колонне, наступавшей на Изюмское направление, и которую продемонстрировали российские пропагандисты, захвачен в бою украинскими воинами. Танк газотурбинный в идеальном состоянии, очевидно, участвует в традиционных парадах на 9 мая в Москве. Выкрашены катки, красная звезда, все тщательно ухожено. Приятно, когда Путин снабжает Вооруженные силы качественной боевуй техникой, которая будет бить российских оккупантов", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

Также смотрите: Считали погибшим: танкист 28-й бригады прополз шесть километров с перебитыми ногами и выжил. ФОТО

армия РФ (19331) уничтожение (6986) трофеи (180)


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Топ комментарии
+146
КАЦАПСКИЙ ******** БУДЕТ УНИЧТОЖЕН ИМЕННО УКРАИНОЙ ,ТАКОВА НАША ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ !
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12.04.2022 17:21
+105
Про це колись казав Дудаєв
Як у воду дивився
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12.04.2022 17:31
+59
Теперь будет рота в лучшем для кацапов случае.
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12.04.2022 17:27
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таких россиян как этот единицы!https://www.youtube.com/watch?v=_xUG9o4fj9I
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12.04.2022 18:03 Ответить
Кацап, клоун у тебя по телеку тебе лапшу вешает с дальнего востока, даже два сразу, акция так сказать....
А то что буквы вместе, это доказывает что у вас - 700 танков и вы из-под Киева драпая перебрасываете теперь остатки на восток Украины. Да, ну и пошел на ***, конечно же
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12.04.2022 18:15 Ответить
⚡️Польське видання Visegrád 24: "Один з найвідоміших військових експертів Польщі зазначає, що чутки про те, що сто танків Т-72, які перебували на зберіганні в Любліні, "зникли" декілька днів тому, правдиві. Нещодавно вони були модернізовані до стандарту Т-72М1R
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12.04.2022 18:12 Ответить
а шо в кожному магазі можна купити собі т-72
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12.04.2022 19:38 Ответить
Прекрасна новина , так як
"Колона "парадної" Кантемирівської танкової дивізії РФ найкозирніша із всіх дивізій 👍🏼👍🏼👍🏼
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12.04.2022 18:15 Ответить
Харьковщина жжет!
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12.04.2022 18:19 Ответить
Це той танчик що на двигуні від гвинтокрила? Але ж він керосином харчується із крокодилячим апетитом. На будь якій АЗС його не нагодуєш.
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12.04.2022 18:41 Ответить
у той двигун за безвиході можна сиру нафту лити , так пояснювали , я послухав , чи вірити чи ні , не знаю ((
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12.04.2022 21:08 Ответить
Класно!

Одна халепа - у ньому стоїть вертолітній газотурбінний мотор, який потребує для заправки авіаційний гас (керосин). Тобто треба для нього окрему цистерну возити.

А так танк дійсно класний!
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12.04.2022 18:45 Ответить
туди можна все лити. в першу чеченську заливали павпіл з водою, бо прапори страшно пробухували горючку.
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12.04.2022 19:53 Ответить
як новенький! жодної подряпини
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12.04.2022 18:54 Ответить
"російського ********* танку Т-80" - не танкУ, а танкА. ТанкУ було б, якби йшлося про танОК, про танець!
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12.04.2022 19:15 Ответить
Не стоит раскрывать каналы получения информации!
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12.04.2022 19:46 Ответить
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12.04.2022 21:04 Ответить
За то не журіться - пропагандони мають смачно жерти, а, отже, і таке розповідати.
Та й однієї Чорнобаївки оркам мало.
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13.04.2022 05:19 Ответить
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12.04.2022 20:08 Ответить
не буде чим на 9 травня по красній площі іздити.
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12.04.2022 20:14 Ответить
Для цього і збираємо щоб проїхати
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12.04.2022 22:27 Ответить
Шо у них Т-34 нету?
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13.04.2022 01:01 Ответить
Не біда! Пофарбують фанерний танчік. А замість двигуна працюатимуть аніжедєті з ***********.
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13.04.2022 05:22 Ответить
А где танки разбитые?
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12.04.2022 20:18 Ответить
А оні всє целиє , просто среді ніх только два т-80 ; т-72б2 ужє всєм надоєло показивать ))
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12.04.2022 21:00 Ответить
Себто з тої, яку ми вже давно знищили?
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12.04.2022 21:25 Ответить
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12.04.2022 21:52 Ответить
я думаю это работа ССО но вражеским силам ИПСО (типа "журналисты" расии) дадут писты)) хорошая постановка вопроса))) пусть боятся пикнуть
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12.04.2022 22:12 Ответить
Юрий, вся Украина, да и весь мир ждет с нетерпением ваши репортажи! Потвержденные, с видео и фото доказательствами они вселяют уверенность в нас! Вы , наверное, даже не представляете какую важную миссию вы осуществляете, рискуя каждый день своей жизнью!
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13.04.2022 00:17 Ответить
Бутусов,зачем вы раскрываете каналы получения информации?
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13.04.2022 01:54 Ответить
А як дисали... Як дисали!
(тепер не дисуть від сліва "зовсім") 😵
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13.04.2022 04:55 Ответить
без деталей... - Дніпро входить в кацапськй коридор до Криму.
hотові?
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13.04.2022 05:25 Ответить
Готові теж без деталей: оборона області така, що хій їм, а не Дніпро
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13.04.2022 13:28 Ответить
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