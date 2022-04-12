"Колонна "парадной" Кантемировской танковой армии РФ разбита на Харьковщине. Два современных Т-80 захвачены исправными", - Бутусов. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили перегруппировавшуюся колонну танков для наступления на Изюмском направлении.
Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео захваченного в исправном состоянии российского современного танка Т-80. По словам Бутусова, колонна "парадной" Кантемировской танковой армии РФ попала в засаду украинских воинов, благодаря информации кремлевских пропагандистов о маршруте движения бронетехники
"Российский командирский танк Т-80 из состава 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, который был в колонне, наступавшей на Изюмское направление, и которую продемонстрировали российские пропагандисты, захвачен в бою украинскими воинами. Танк газотурбинный в идеальном состоянии, очевидно, участвует в традиционных парадах на 9 мая в Москве. Выкрашены катки, красная звезда, все тщательно ухожено. Приятно, когда Путин снабжает Вооруженные силы качественной боевуй техникой, которая будет бить российских оккупантов", - пишет в комментарии к видео Бутусов.
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А то что буквы вместе, это доказывает что у вас - 700 танков и вы из-под Киева драпая перебрасываете теперь остатки на восток Украины. Да, ну и пошел на ***, конечно же
"Колона "парадної" Кантемирівської танкової дивізії РФ найкозирніша із всіх дивізій 👍🏼👍🏼👍🏼
Одна халепа - у ньому стоїть вертолітній газотурбінний мотор, який потребує для заправки авіаційний гас (керосин). Тобто треба для нього окрему цистерну возити.
А так танк дійсно класний!
Та й однієї Чорнобаївки оркам мало.
(тепер не дисуть від сліва "зовсім") 😵
hотові?