"Колонна "парадной" Кантемировской танковой армии РФ разбита на Харьковщине. Два современных Т-80 захвачены исправными", - Бутусов. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили перегруппировавшуюся колонну танков для наступления на Изюмском направлении.

Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео захваченного в исправном состоянии российского современного танка Т-80. По словам Бутусова, колонна "парадной" Кантемировской танковой армии РФ попала в засаду украинских воинов, благодаря информации кремлевских пропагандистов о маршруте движения бронетехники

"Российский командирский танк Т-80 из состава 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, который был в колонне, наступавшей на Изюмское направление, и которую продемонстрировали российские пропагандисты, захвачен в бою украинскими воинами. Танк газотурбинный в идеальном состоянии, очевидно, участвует в традиционных парадах на 9 мая в Москве. Выкрашены катки, красная звезда, все тщательно ухожено. Приятно, когда Путин снабжает Вооруженные силы качественной боевуй техникой, которая будет бить российских оккупантов", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

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