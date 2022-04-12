Путин и его Усатый Таракан снова быкуют. День 48 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
48-й день Народной войны Украины.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Топ комментарии
+10 саша паламарчук
показать весь комментарий12.04.2022 21:03
+9 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий12.04.2022 21:04
+8 Gen Pan
показать весь комментарий12.04.2022 21:09
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Жена главы российского МИДа устроила скандал после того, как ЦРУ обнаружило ещё пять неизвестных ранее дочерей Лаврова, подпадающих под санкции.
https://twitter.com/i/status/1513917113337106434
Язык это демократическая сетевая структура, те все владеют языков в равной степени. Есть исследование, что дети пиджимов или както так, те дети разноязычных групп населения создают язык такой сложности, как британские аристократы. Британские, потому что автор англичанин.
Поймите, что все вещи в мире перспективны, вообще все, нет вещей в себе - вещь в себе это проекция состояния крайнего аутизма на вещи.
А лукашенко вообще аж две заглавные! Вы пытаетесь по-детски высмеять кровавого диктатора и тут же двойную дань уважения от страха к авторитету отдаете.
У нас нет влияния на их СМИ, потому что там инфо-диктатура, но у нас есть язык и он может отразить, впитать это событие в себя.
Пишите пукина и лукашенко с маленькой буквы.
Эти два выродка держатся благодаря поддержке узкой группы людей, и дальше в массы - перестать их уважать и они на своей шкуре почувствуют это.