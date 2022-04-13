Американские дроны-камикадзе Switchblade уже в Украине, - Пентагон. ВИДЕО

Американские дроны-камикадзе Switchblade уже доставлены в Украину для использования украинской армией.

Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, значительное количество беспилотников Switchblade поступило в Украину для использования ВСУ. Эти дроны могут нести на борту взрывчатку, камеры, видеоаппаратуру и датчики.

Чиновник отметил, что обучение по использованию Switchblade занимает один-два дня.

Он также добавил, что Пентагон работает над выделением еще $100 млн на ракеты для ПТРК Javelin.

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Switchblade – семейство маленьких беспилотников-камикадзе, разработка компании AeroVironment.

Дрон малой версии Switchblade 300 весит всего 2,7 кг, способен пролететь 10 км и управляется до 10 минут. Его задача – увеличить боевую мощь пехоты. Большой дрон Switchblade 600 весит 23 кг, может пролететь 40 км за 20 минут, да еще и баражировать 20 минут. Несет боеголовку типа Javelin, способную поражать бронетехнику.

Принцип работы дронов Swithcblade смотрите на видео.