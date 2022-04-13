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Американские дроны-камикадзе Switchblade уже в Украине, - Пентагон. ВИДЕО

дрони

Американские дроны-камикадзе Switchblade уже доставлены в Украину для использования украинской армией.

Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, значительное количество беспилотников Switchblade поступило в Украину для использования ВСУ. Эти дроны могут нести на борту взрывчатку, камеры, видеоаппаратуру и датчики.

Чиновник отметил, что обучение по использованию Switchblade занимает один-два дня.

Он также добавил, что Пентагон работает над выделением еще $100 млн на ракеты для ПТРК Javelin.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США уже отправили Украине большую часть помощи из пакета на $800 миллионов, - Пентагон

Switchblade – семейство маленьких беспилотников-камикадзе, разработка компании AeroVironment.

Дрон малой версии Switchblade 300 весит всего 2,7 кг, способен пролететь 10 км и управляется до 10 минут. Его задача – увеличить боевую мощь пехоты. Большой дрон Switchblade 600 весит 23 кг, может пролететь 40 км за 20 минут, да еще и баражировать 20 минут. Несет боеголовку типа Javelin, способную поражать бронетехнику.

Принцип работы дронов Swithcblade смотрите на видео.

оружие (10221) Пентагон (1462) дроны (3965)


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Топ комментарии
+63
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13.04.2022 09:26
+17
Всі питання до дєрьмака. Клован нічого не вирішує. А дєрьмаку вже телефон із фсб обривають. Скоро обміняють мертвечука на трьох таксистів та двох слюсарів.
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13.04.2022 09:30
+16
Кацапы будут срать в штаны от любого свиста, любого жужжания. Помимо эффективного уничтожения свиноты, дроны несут ещё и психологическое давление. Те кацапы, которые выжили с большей частью конечностей, приедут в свинарник с лютыми психозами. Это очень хорошо.
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13.04.2022 09:43
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Фыва Пролджэ
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13.04.2022 11:43 Ответить
таким дроном ***** заїбашить,
на тому концерті такий би залетів в ту його скляну будку
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13.04.2022 10:34 Ответить
Якщо будуть відосики із застосуванням, то тіктокери і про байрактари забудуть
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13.04.2022 11:23 Ответить
Перевезти через дыры в границе вполне реально.
Запускается с любого места - ничего не видел, ничего не знаю.
А что оно влепило по мавзолею - так вышло.
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13.04.2022 11:38 Ответить
Этой штукой можно поколебать даже Останкинскую вышку.
Если в одно место вклепать несколько зарядов.
Пусть чинят на ветру на высоте.
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13.04.2022 11:41 Ответить
Погано, що кацапи теж про це взнали. Таке треба тримати в таємниці. Нехай би було їм сюрпризом.
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13.04.2022 13:20 Ответить
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