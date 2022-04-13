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Украинские пилоты начали акцию "Купи мне боевой самолет" - обращаются к самым богатым людям планеты. ВИДЕО

Летчики из Украины начали инициативу Buy me a fighter jet ("Купи мне боевой самолет"), в рамках которой просят богатых жителей планеты помочь средствами для приобретения боевых самолетов для Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою позицию инициаторы высказали в ролике, опубликованном 12 апреля в YouTube.

"С самого начала войны мы умоляли НАТО закрыть наше небо или предоставить нам истребители. Но правительства мира боятся эскалации и распространения конфликта за пределы Украины. Мы просим тебя, филантроп, использовать свои финансовые, организационные и политические возможности, чтобы купить и передать нам боевой самолет ", – говорится в обращении.

Съемку ролика производили на фоне обстрелянной боевой авиации ВСУ.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, установив бесполетную зону.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический союз не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. Он объяснил, что истребители НАТО должны будут сбивать российские самолеты, что может перерасти в полномасштабную войну. Похожее заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, решающие закрыть небо над Украиной как "участников военного конфликта".

Украина рассматривает альтернативные способы закрытия неба. К примеру, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может закрыть небо над Украиной, Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

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Автор: 

самолет (3596) закрытое небо (37)


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Топ комментарии
+75
А з Бені - три ескадрилії . Для початку.
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13.04.2022 10:15
+64
нехай мертвечук,єрмак та татаров скинуться та куплять 10 літаків
...кожен
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13.04.2022 10:12
+48
Де Ахметови, Коломойські і інші?
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13.04.2022 10:13
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Досить канючити та ганьбити Україну. Краще були б схожі на хлопців з Азова.
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13.04.2022 11:59 Ответить
Предлагаю тогда лечикам не взлетать вообще и ПВОшникам броситьу установки, взять автоматы в руки и быть как Азов, ******* будет??? хоть подумал ты перед тем как такую хуню морозить?!
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13.04.2022 16:25 Ответить
Думаю что с деньгами проблем не будет ведь стоко финансовой помощи идет. Вот токо вопрос в другом.... Где их купить то? Кто их продать готов? Ведь весь мир сыт дать или продать вооружение, как Ху%ло пригрозил все заднию включили. Ну кроме Польши и Англии
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13.04.2022 12:17 Ответить
Блин, вы хоть понимаете что это не магазин «пришёл-купил». У Держави есть деньги и много, но НИКТО пока самолёты нам не продаёт! Поймите, деньги - не главное в военке, главное согласие обеих сторон!!!!!!
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13.04.2022 12:31 Ответить
У меня вопрос, а кто из депт контрпропаганды ГШ санкционировал показ поврежденной техники на аэродроме? В военное время! Вы понимаете что вы делаете??? Такие вопросы, даже при наличии потерь: 1) военная тайна 2) не решаются в фейсбуке 3) выглядит аматорски.
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13.04.2022 12:38 Ответить
12 апр. 2022 г.
50 танков Leopard-1 и 60 БМП Marder | Немецкое предприятие Rheinmetall готово предоставить Украине
https://www.youtube.com/watch?v=Nq9hL4yuk08

11 апр. 2022 г.
Кипр готов передать Украине военную технику/ЗРК «Бук» ЗРК «Тор» вертолеты Ми-35 и 50 танков т-80
https://www.youtube.com/watch?v=D_wsggbuGwM
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13.04.2022 12:39 Ответить
К Коломойскому обратились?
Впрочем он может один ларёк покрасить, и не более. В ЗЕлёный цвет.
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13.04.2022 13:21 Ответить
Гнилой посыл..Так брехать можно пересичным выборцям, а не миру... Завтра такой меценат позвонит своему другу из штабов НАТО и ему всё объяснят.

В Нато принимают только демократические страны... И блок неоднократно говорил зеленскому: приведите страну к стандартам демократии и заходите...Байден в начале лета заявлял "Украине в НАТО мешает вступить их коррупция... зеленский даже Байдену написал в августе расписку , что займётся коррупцией,и умудрился не выполнить её...

ТО есть нато тоже может написать за много месяцев и лет до войны мы неоднократно и без толку умоляли зелю привести уКраину в стандарты демократии.

Чтоб не преследовал оппозицию, не звони л в суды, выпустил политзаключённых, начал бороться с коррупцией (Утвердил прокурора САП) Но зеленский ничего из предложенного не сделал и пусть его избиратели спросят у него почему ?

Зато он рассекретил операцию нашей сводной разведки НАТО Лукашенке. обзывал нас что мы "хуже Скабеевой"... что мы безосновательно нагнетаем слухи о войне...

А НАТО не х**ло - не надо нас умолять о встрече - выполни такие же условия, как и все страны НАТО - и вэлкам... Но - скажет кореш из штаба НАТО меценату зеленский ж - не...ничего не выполнил... а потом просил , чтоб мы из-за его рас**став понарушали все свои уставы.. Меж тем наши страны помогают УКраине -как перспективной демократии... но УКраине - не её малопонятному президенту.

А теперь о самолётах...Почему именно МИГи и СУ ? Что в мире мало пилотов украинского происхождения летающих на Фантомах ? И что - не нашлось бы пара десятков откликнувшихся ? А спрашивали ? Если мы готовы платить за угнанный МИГ лимон - то у нас есть бабки на зарплату летчикам.
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13.04.2022 13:41 Ответить
Та ну, у нас в Україні сидить коломойський, за яким давно в'язниця плаче, от із нього і стягнути на авіацію і на ПВО
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13.04.2022 13:50 Ответить
Ahmetov, Kolomojskiy, Poroshenko, Kvartal 95, other Ukrainian businessmen should purchase at least 20 jets now if they haven't done so before. Reform the tax system taxing all businesses according to the Western countries standards. I know that Ukrainians are very clever how not to pay taxes. In the end this comes to bite you. Build your own military strong and social help within the country.
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13.04.2022 14:45 Ответить
Цей ролик дає привод країнам , які хотіли надати нам літаки передати їх. Чому передали? - Так продали. Хто купив?- Якись бізнесмен, але він побажав залишитись невідомим.
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13.04.2022 15:48 Ответить
з відео зрозуміло що напочатку орки своїми ракетами таки завдали багато шкоди нашим ВПС. як мінімум три літаки були знищені на аеродромі.
Сподіваюсь , що то було якесь старе несправне лахміття яке залишили як хибні мішені, а все нове і справне приховали десь не секретних аеродромах.
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13.04.2022 15:52 Ответить
Це війна таке буває, тим більше що у нас була реально слабка система ППО, плюс потім було ще багато ударів.... У нас немає ні одного секретного аеродрому тому що всі будувались ще за радянських часів.... після того все тільки продавали....
Плюс скоріше всього це не відремонтовані літаки які вже відлітали своє......

скажу що найбільше в моїй області розвалили ППО за Ющенка.... практично все що могли вивезли а землю за безцін на віртуальні квартири обміняли місцевому олігарху....
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13.04.2022 16:01 Ответить
але старих аеродромів у нас теж було багато куди можна було розпорошити і без того невелику кількість наших літаків. В Одеській області таких аеродромів точно є.
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13.04.2022 16:24 Ответить
А як забезпечити їм безпеку і хоча б якесь прикриття з повітря.... думаю наразі це нереально... потрібно просити ППО і літаки де тільки можливо любими шляхами інакше зараз ніяк....
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13.04.2022 16:39 Ответить
Самі літаки нічого не вирішать потрібна ешелонована ПВО навколо аеродромів, захист від диверсій....

По друге читав багато висказувань з американського боку в їхній пресі, про те що ми втрачаємо техніку під час переміщень транспортом, сам бачив в інтернеті поширені фото українськими телеграм каналами ще до введення заборони, спаленого нашого бука на траці... і хтось поширював с 300 з піксельним камуфляжем спаленим на марші....
переміщати пво потрібно під прикриттям авіації а не на ура, кроти не сплять і все здають....

кроти, пішли напрацювання але їх ще дуже багато, колишні люди медведчука переоділись в патріотів(слабо в це вірю).... корупція...
Історія з головним митником однієї з областей проти якого закрили справу тому що докази несподівано пропали))))

Ну і учасники передачі РФ крилатих ракет: Пінчук Кучма і ко могли б трохи поділитись награбованим у нас, вони ж тоді не просто так все віддали їм віддячили або газом або грошима....
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13.04.2022 15:55 Ответить
коштів кума пукіна мае вистачити на пару літаків точно
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13.04.2022 16:53 Ответить
Правильна акція, штати можуть надати свої літаки і спокійнозаявити що цедопомога співчуваючих громадян. Саме так колись заявляв путін стосовно поставок зброї в ордло.
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13.04.2022 17:17 Ответить
Чудова ідея акції!

І таки вірю, що будуть люди, які відгукнуться!

А там і уряди зможуть таємно долучитись, не підставляя свої країни!

Коротше - це надзвичайно креативно, і впевен, що це спрацює!
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13.04.2022 17:32 Ответить
Кто подскажет цену мига29 и F16?
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13.04.2022 17:41 Ответить
А чому не можна просто експроприювати гроші в Мертведчука і на них купити літаки?
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16.04.2022 10:52 Ответить
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