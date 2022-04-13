Украинские пилоты начали акцию "Купи мне боевой самолет" - обращаются к самым богатым людям планеты. ВИДЕО
Летчики из Украины начали инициативу Buy me a fighter jet ("Купи мне боевой самолет"), в рамках которой просят богатых жителей планеты помочь средствами для приобретения боевых самолетов для Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свою позицию инициаторы высказали в ролике, опубликованном 12 апреля в YouTube.
"С самого начала войны мы умоляли НАТО закрыть наше небо или предоставить нам истребители. Но правительства мира боятся эскалации и распространения конфликта за пределы Украины. Мы просим тебя, филантроп, использовать свои финансовые, организационные и политические возможности, чтобы купить и передать нам боевой самолет ", – говорится в обращении.
Съемку ролика производили на фоне обстрелянной боевой авиации ВСУ.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, установив бесполетную зону.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический союз не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. Он объяснил, что истребители НАТО должны будут сбивать российские самолеты, что может перерасти в полномасштабную войну. Похожее заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, решающие закрыть небо над Украиной как "участников военного конфликта".
Украина рассматривает альтернативные способы закрытия неба. К примеру, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может закрыть небо над Украиной, Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.
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Впрочем он может один ларёк покрасить, и не более. В ЗЕлёный цвет.
В Нато принимают только демократические страны... И блок неоднократно говорил зеленскому: приведите страну к стандартам демократии и заходите...Байден в начале лета заявлял "Украине в НАТО мешает вступить их коррупция... зеленский даже Байдену написал в августе расписку , что займётся коррупцией,и умудрился не выполнить её...
ТО есть нато тоже может написать за много месяцев и лет до войны мы неоднократно и без толку умоляли зелю привести уКраину в стандарты демократии.
Чтоб не преследовал оппозицию, не звони л в суды, выпустил политзаключённых, начал бороться с коррупцией (Утвердил прокурора САП) Но зеленский ничего из предложенного не сделал и пусть его избиратели спросят у него почему ?
Зато он рассекретил операцию нашей сводной разведки НАТО Лукашенке. обзывал нас что мы "хуже Скабеевой"... что мы безосновательно нагнетаем слухи о войне...
А НАТО не х**ло - не надо нас умолять о встрече - выполни такие же условия, как и все страны НАТО - и вэлкам... Но - скажет кореш из штаба НАТО меценату зеленский ж - не...ничего не выполнил... а потом просил , чтоб мы из-за его рас**став понарушали все свои уставы.. Меж тем наши страны помогают УКраине -как перспективной демократии... но УКраине - не её малопонятному президенту.
А теперь о самолётах...Почему именно МИГи и СУ ? Что в мире мало пилотов украинского происхождения летающих на Фантомах ? И что - не нашлось бы пара десятков откликнувшихся ? А спрашивали ? Если мы готовы платить за угнанный МИГ лимон - то у нас есть бабки на зарплату летчикам.
Сподіваюсь , що то було якесь старе несправне лахміття яке залишили як хибні мішені, а все нове і справне приховали десь не секретних аеродромах.
Плюс скоріше всього це не відремонтовані літаки які вже відлітали своє......
скажу що найбільше в моїй області розвалили ППО за Ющенка.... практично все що могли вивезли а землю за безцін на віртуальні квартири обміняли місцевому олігарху....
По друге читав багато висказувань з американського боку в їхній пресі, про те що ми втрачаємо техніку під час переміщень транспортом, сам бачив в інтернеті поширені фото українськими телеграм каналами ще до введення заборони, спаленого нашого бука на траці... і хтось поширював с 300 з піксельним камуфляжем спаленим на марші....
переміщати пво потрібно під прикриттям авіації а не на ура, кроти не сплять і все здають....
кроти, пішли напрацювання але їх ще дуже багато, колишні люди медведчука переоділись в патріотів(слабо в це вірю).... корупція...
Історія з головним митником однієї з областей проти якого закрили справу тому що докази несподівано пропали))))
Ну і учасники передачі РФ крилатих ракет: Пінчук Кучма і ко могли б трохи поділитись награбованим у нас, вони ж тоді не просто так все віддали їм віддячили або газом або грошима....
І таки вірю, що будуть люди, які відгукнуться!
А там і уряди зможуть таємно долучитись, не підставляя свої країни!
Коротше - це надзвичайно креативно, і впевен, що це спрацює!