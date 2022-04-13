Украинские пилоты начали акцию "Купи мне боевой самолет" - обращаются к самым богатым людям планеты. ВИДЕО

Летчики из Украины начали инициативу Buy me a fighter jet ("Купи мне боевой самолет"), в рамках которой просят богатых жителей планеты помочь средствами для приобретения боевых самолетов для Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою позицию инициаторы высказали в ролике, опубликованном 12 апреля в YouTube.

"С самого начала войны мы умоляли НАТО закрыть наше небо или предоставить нам истребители. Но правительства мира боятся эскалации и распространения конфликта за пределы Украины. Мы просим тебя, филантроп, использовать свои финансовые, организационные и политические возможности, чтобы купить и передать нам боевой самолет ", – говорится в обращении.

Съемку ролика производили на фоне обстрелянной боевой авиации ВСУ.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, установив бесполетную зону.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический союз не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. Он объяснил, что истребители НАТО должны будут сбивать российские самолеты, что может перерасти в полномасштабную войну. Похожее заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, решающие закрыть небо над Украиной как "участников военного конфликта".

Украина рассматривает альтернативные способы закрытия неба. К примеру, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может закрыть небо над Украиной, Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

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