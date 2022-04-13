В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: "Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Буче продолжается эксгумация тел мирных жителей из братской могилы. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В Буче проводят эксгумацию из братской могилы тел убитых российскими оккупантами мирных жителей.

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"На сегодняшний день нами было осмотрено 57 тел. Еще может быть (в братской могиле. – Ред.) от 40 до 60 тел. Почти все тела с огнестрельными и осколочными ранениями. Некоторые тела были с завязанными руками и ногами. Предварительно установлено , что эти люди погибли во время мирной эвакуации и были расстреляны на улицах Бучи", - рассказал представитель Бучанской прокуратуры.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ