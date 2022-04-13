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В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: "Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Буче продолжается эксгумация тел мирных жителей из братской могилы. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В Буче проводят эксгумацию из братской могилы тел убитых российскими оккупантами мирных жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом": New York Times создало карту преступлений РФ в Буче. ФОТОрепортаж 18+

"На сегодняшний день нами было осмотрено 57 тел. Еще может быть (в братской могиле. – Ред.) от 40 до 60 тел. Почти все тела с огнестрельными и осколочными ранениями. Некоторые тела были с завязанными руками и ногами. Предварительно установлено , что эти люди погибли во время мирной эвакуации и были расстреляны на улицах Бучи", - рассказал представитель Бучанской прокуратуры.

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В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 01

В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 02
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 03
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 04
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 05
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 06
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 07
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 08
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 09
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 10
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 11
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 12
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 13
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 14
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 15
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 16
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 17
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 18
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 19
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 20
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 21
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 22
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 23
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 24
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 25
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 26
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 27
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 28
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 29
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 30
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 31
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 32
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 33
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 34
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 35
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 36
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 37
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 38
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 39
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 40
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 41
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 42
В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами 43

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

армия РФ (19350) эксгумация (146) Буча (460) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+30
Где там Макарон гнида дырявая которая рассказывает что ето не геноцид украинцев а мы с орками братские народы? Заставить его посмотреть в глаза каждому убитому и замученному украинцу, вместо того чтобы ***** в жопу заглядывать
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13.04.2022 13:30
+11
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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13.04.2022 13:28
+10
думаю вот как раз сюда и можно было пригласить Штанмайера... раз он так рвался в Украину...
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13.04.2022 14:21
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Правила форума Совет форумчан
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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13.04.2022 13:28 Ответить
Где там Макарон гнида дырявая которая рассказывает что ето не геноцид украинцев а мы с орками братские народы? Заставить его посмотреть в глаза каждому убитому и замученному украинцу, вместо того чтобы ***** в жопу заглядывать
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13.04.2022 13:30 Ответить
І що це щось змінить? Європа нехеро во влаштувалася - гроші крадені везуть туди, від орків захистять українські воїни, часто з застарілим озброєнням. А вони будуть охать, ахать і тижнями думати дати озброєння чи ні, бо вони бояться що можуть вдарили по них. А те що недолюдки гвалтують дітей їх не лякає. Як їм було по х коли вбивали чеченців, сирійців і т д. Боягузи і Передасти. Їх полікувати можуть тільки ті ж жахіття, що пережила Україна за ці півтора місяці.
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13.04.2022 13:54 Ответить
А почему на такой большой площади работает всего 3-4 человека? Особенно если уже ясно что там может быть еще несколько десятков тел?
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13.04.2022 13:33 Ответить
свинособаки- не люди , це гібриди...
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13.04.2022 13:38 Ответить
Нагадує часи 2 Світової коли німці розкопували такі поховання жертв НКВС. Здається під Вінницею, якщо не помиляюсь.
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13.04.2022 13:47 Ответить
Знайшов.
25 травня 1943 заходами німецької окупаційної влади у Вінниці розпочато розкопки таємних масових могил, в яких виявлено близько 10 тис. жертв сталінського терору.
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13.04.2022 14:37 Ответить
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13.04.2022 16:19 Ответить
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13.04.2022 16:20 Ответить
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13.04.2022 16:21 Ответить
Сербський плакат 1942 року про совєцьку різню у Вінниці

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13.04.2022 16:27 Ответить
А де полонені????? Хай відкопують!! Руками!!!
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13.04.2022 14:00 Ответить
Піздец.. я неможу. нема слів і емоцій
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13.04.2022 14:01 Ответить
Может это очень жестоко к погибшим, но ради справедливости и будущего Украины, надо снимать онлайн-видео и крутить его на весь мир, а особенно всяким европейским "лидерам", типа Макрона......
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13.04.2022 14:08 Ответить
думаю вот как раз сюда и можно было пригласить Штанмайера... раз он так рвался в Украину...
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13.04.2022 14:21 Ответить
Царство Небесне загиблим...
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13.04.2022 14:39 Ответить
повідомляють, що рашисти те саме зараз роблять на Херсонщині..
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13.04.2022 15:04 Ответить
...какие скоты кацапы недоношенные...суки поганые...Боженька помоги нам одолеть эту сволочь..мучителей..педофилов ума лишенных...!!!
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13.04.2022 16:08 Ответить
Дико дратує напис "Груз 200". Таким нафталіновим совком смердить. Цей термін використовували для приховування. Просто неможливо збагнути чим керуються ті, хто таке пише. Що це за й...на совкова "романтика"... Ну напишіть "загиблі"!
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14.04.2022 12:43 Ответить
Або "убиті"!
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14.04.2022 12:44 Ответить
 
 