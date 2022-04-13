В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: "Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Буче продолжается эксгумация тел мирных жителей из братской могилы. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В Буче проводят эксгумацию из братской могилы тел убитых российскими оккупантами мирных жителей.
"На сегодняшний день нами было осмотрено 57 тел. Еще может быть (в братской могиле. – Ред.) от 40 до 60 тел. Почти все тела с огнестрельными и осколочными ранениями. Некоторые тела были с завязанными руками и ногами. Предварительно установлено , что эти люди погибли во время мирной эвакуации и были расстреляны на улицах Бучи", - рассказал представитель Бучанской прокуратуры.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
25 травня 1943 заходами німецької окупаційної влади у Вінниці розпочато розкопки таємних масових могил, в яких виявлено близько 10 тис. жертв сталінського терору.
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