"Все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют": Российские военные отказываются ехать в Украину, - СБУ. АУДИО
Подразделения вооруженных сил РФ, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Служба безопасности Украины сообщает в Телеграме и отмечает, что пропагандистские рассказы российских захватчиков о своих успехах разбиваются об украинскую реальность.
В очередном разговоре, перехваченном СБУ, российский военный рассказывает, как их силы страдают от украинских защитников: "Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...".
Как отмечают в СБУ, к тому же подразделения России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять соответствующие приказы.
"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.
Он жалуется, что командование не заботится о солдатах: "...Наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох".
"Так что орки сами поняли: единственный шанс сохранить жизнь – оставаться дома", - отмечают в спецслужбе.
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Парашники с открытыми переломами на 4 метра прыгают, а все на олимпиадах кричат- допинг, допинг... Русофобией там занимаются...
любой сетевой идиот.
А русский корабль всё нах*й и нах*й
всё глубже и глубже идёт.
От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.
Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в п*зду или в жопу,
но выбрали нах*й уже.
В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над чёрным драконом,
тот сам превратился в него.
Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.
Под плоской землёю стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили нах*й -
иди же, корабль, иди.
Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, нах*й и нам.
Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление нах*й,
для нас же - особенный путь
если второе то єто хорошо.
а первое, хорошо само собой
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