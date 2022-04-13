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"Все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют": Российские военные отказываются ехать в Украину, - СБУ. АУДИО

Подразделения вооруженных сил РФ, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Служба безопасности Украины сообщает в Телеграме и отмечает, что пропагандистские рассказы российских захватчиков о своих успехах разбиваются об украинскую реальность.

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В очередном разговоре, перехваченном СБУ, российский военный рассказывает, как их силы страдают от украинских защитников:  "Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...".

Как отмечают в СБУ, к тому же подразделения России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять соответствующие приказы.

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.

Он жалуется, что командование не заботится о солдатах: "...Наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох".

"Так что орки сами поняли: единственный шанс сохранить жизнь – оставаться дома", - отмечают в спецслужбе.

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армия РФ (19350) СБУ (19924) перехват (343)


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Топ комментарии
+18
"Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...".
Парашники с открытыми переломами на 4 метра прыгают, а все на олимпиадах кричат- допинг, допинг... Русофобией там занимаются...
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13.04.2022 13:10
+12
Какое жестокое наказание быть уволенным но живым. Но вот вам факт что при желании можно не идти воевать в Украину. Тоесть остальные кто поехал в Украину осознанно ето делают и подлежат уничтожению безжалосно. И пускай не давят на слезу что они ничего не знали и их заставили.
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13.04.2022 13:15
+7
Готові кадри для парампіліади.
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13.04.2022 13:22
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Правила форума Совет форумчан
"Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...".
Парашники с открытыми переломами на 4 метра прыгают, а все на олимпиадах кричат- допинг, допинг... Русофобией там занимаются...
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13.04.2022 13:10 Ответить
Готові кадри для парампіліади.
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13.04.2022 13:22 Ответить
Какое жестокое наказание быть уволенным но живым. Но вот вам факт что при желании можно не идти воевать в Украину. Тоесть остальные кто поехал в Украину осознанно ето делают и подлежат уничтожению безжалосно. И пускай не давят на слезу что они ничего не знали и их заставили.
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13.04.2022 13:15 Ответить
Вот вот, ладно еще под угрозой расстрела или семья в заложниках. Так что орки лезут сюда вполне добровольно.
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13.04.2022 13:32 Ответить
Военные сводки читает без страха
любой сетевой идиот.
А русский корабль всё нах*й и нах*й
всё глубже и глубже идёт.

От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.

Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в п*зду или в жопу,
но выбрали нах*й уже.

В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над чёрным драконом,
тот сам превратился в него.

Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.

Под плоской землёю стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили нах*й -
иди же, корабль, иди.

Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, нах*й и нам.

Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление нах*й,
для нас же - особенный путь
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13.04.2022 13:15 Ответить
Из аудиоперехвата следует, что "не хотят воевать в ДНР".
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13.04.2022 13:31 Ответить
бояться или осознали всю трагедию того что сделали?????
если второе то єто хорошо.
а первое, хорошо само собой
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13.04.2022 13:40 Ответить
Если есть кацапские номера в вайбере или вацаппе, то пересылайте ... без дискуссий.
https://t.me/s/rf200_now https://t.me/s/rf200_now

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13.04.2022 14:02 Ответить
https://t.me/s/rf200_nooow
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13.04.2022 14:04 Ответить
Та всі ви здохнете в Україні. Втікайте в свій мордор, поки можете.
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13.04.2022 14:10 Ответить
цирк на дроте... що ани там в сбу делают... дятлы... не надо этой ***** переговоры кацапов со свиноматками передавать и о том, что пацаны кацапские обосрались... лучше призывайте убивать кацапов... а то вместо работы детскими забавами занимаетесь - перехватываете никому не нужные сопли... хотя чего с вас взять... у вас жы ж дырэктор ссынарыст быканов...
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13.04.2022 15:35 Ответить
 
 