"Все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют": Российские военные отказываются ехать в Украину, - СБУ. АУДИО

Подразделения вооруженных сил РФ, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Служба безопасности Украины сообщает в Телеграме и отмечает, что пропагандистские рассказы российских захватчиков о своих успехах разбиваются об украинскую реальность.

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В очередном разговоре, перехваченном СБУ, российский военный рассказывает, как их силы страдают от украинских защитников: "Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...".

Как отмечают в СБУ, к тому же подразделения России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять соответствующие приказы.

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.

Он жалуется, что командование не заботится о солдатах: "...Наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох".

"Так что орки сами поняли: единственный шанс сохранить жизнь – оставаться дома", - отмечают в спецслужбе.

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