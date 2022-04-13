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В Горенке оккупанты попали ракетой в дом, где "Квартал 95" снимал сериал "Сваты". ВИДЕО

Российские оккупанты во время ракетного обстрела в селе Горенка Киевской области попали в знаменитый по сериалу "Сваты" дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во двор "домика Валюхи и Ивана Будько" попала ракета - разрушенный забор, детская площадка. На видео можно увидеть немалые воронки от ракетных ударов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) кино (1535)


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Топ комментарии
+49
на святое замахнулись
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13.04.2022 13:13
+47
Як символічно
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13.04.2022 13:11
+46
Ух щас зеленатор лютовать будет
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13.04.2022 13:10
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Ух щас зеленатор лютовать будет
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13.04.2022 13:10 Ответить
на святое замахнулись
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13.04.2022 13:13 Ответить
Теперь пусть у себя на болотах смотрят их любимое "по возвращению Ванька насилует маньку в благодарность за серёжки"
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13.04.2022 13:19 Ответить
Сватотатство
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13.04.2022 17:02 Ответить
ты из свинаторов?
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13.04.2022 14:12 Ответить
песня всех квартальных слуг и сватов

https://youtu.be/dbPl0lSDgI0 Кольщик, наколи мне.. Ермака ..
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13.04.2022 21:42 Ответить
Як символічно
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13.04.2022 13:11 Ответить
-Манька, відєла по телєку той дом гає сватов снімалі?
-да, а что?
- а мьі єго ********** с пєрвого вьістрєла!
- красота то какая!
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13.04.2022 15:21 Ответить
нічого святого у тих окупантів,покусились навіть на це
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13.04.2022 13:12 Ответить
фанати гельмінтів
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13.04.2022 13:13 Ответить
Новый сериал когда снимать начнут?
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13.04.2022 13:13 Ответить
коли арестохамія стане довочкою
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13.04.2022 13:18 Ответить
Поки в Рашці добре і попередні серіали транслюються і приносять щоденно свіжі "рублікі".
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13.04.2022 13:51 Ответить
Ну все, тепер торгувати на крові, у зе-команди не вийде.
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13.04.2022 13:13 Ответить
Жаль, что во время обстрелов там не было Ваньки и Валюхи.....
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13.04.2022 13:14 Ответить
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13.04.2022 13:55 Ответить
У шефира траур. Придется восстанавливать за счет западных вливаний и создавать "сватов 25" с последующей перепродажей на расию. Ведь искусство вне политики...
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13.04.2022 13:14 Ответить
Шефір може подати на москальську ракету в Печерський суд! За наявності хороших юристів, тіпа Дєрьмака, справа виграшна!
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13.04.2022 13:27 Ответить
Гуляй валодька , стилем батерфляю
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13.04.2022 14:25 Ответить
деякі вірмени все ж більше євреї ніж вірмени
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13.04.2022 13:14 Ответить
Там где прошли армяне, еврею делать нечего
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13.04.2022 13:33 Ответить
Баба Ян, Симоньяша и Коесаян, Галустян и Мартиросян открывают новые стартапы для москвичей!
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13.04.2022 14:17 Ответить
і там небуло кварталу 95. разом з їх лідером. какая жаль.
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13.04.2022 13:14 Ответить
трагедія.
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13.04.2022 13:16 Ответить
Єдина корисна річ, яку кацапоїди зробили: рознесли к ху%м цей символ ганьби.
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13.04.2022 13:17 Ответить
На території Україна свати та квартал треба заборонити, це як гак який не дає відірватися від руского міра і адіннарода
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13.04.2022 13:17 Ответить
Хех! Заборонили Еспресо, ПРЯМИЙ і 5-й на ТБ, а ти про Сватів.
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13.04.2022 13:20 Ответить
Їх в Мордорі не заборонили, а ви хочете в Україні під час війни, теж таке сказали... За таке можна і попасти під роздачу від "ачка государева")
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13.04.2022 13:55 Ответить
Яке невдячне *****. Зеля намагається зазирнути йому вглаз, а він ракетою по кварталу.
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13.04.2022 13:17 Ответить
зазирнути в його шоколядний глаз ніяк не виходить
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13.04.2022 13:19 Ответить
Вищі сили як-би натякають. Може, не треба потім ніяких відносин з оркостаном-нелюдом.
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13.04.2022 13:19 Ответить
Це ті Свати,на яких в рф заробляв чесно, через офшори ,неперевершений Головнокомандувач ?
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13.04.2022 13:20 Ответить
КАРМА.
Жаль ушлёпка шо Бутько играл там в тот момент не было.
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13.04.2022 13:20 Ответить
Будинку звичайно жаль... але при прив,язці його до дибільних "сватів" нудить починає...
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13.04.2022 13:22 Ответить
Як символічно! Як картина "Навіки разом", тільки навпаки.
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13.04.2022 13:24 Ответить
Ого, переходят на личный уровень.
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13.04.2022 13:27 Ответить
Той будинок в якому знімали сватів,давно згорів,можливо його відбудували,не знаю.
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13.04.2022 13:28 Ответить
Бідосик де покажеться, там катастрофи. Приїхав в Париж - згорів Собор Паризької Богоматері, приїхав в Канаду - почались лісові пожежі. Приїхав в Туреччину - почався землетрус. Приїхав в Японію - почалась повінь. Тому будинок в Горенці - це https://transkarpatia.net/ukraine/143421-pislja-chornogo-klouna-hoch-potop-.html закономірність.
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13.04.2022 13:29 Ответить
Залишився в Україні - прийшла срака у вигляді війни,.
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13.04.2022 13:57 Ответить
Горє та такоє, де ж тепер недокоміки будуть знімати свій серіал для українських совкових ******** та кацапні?
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13.04.2022 13:35 Ответить
Ну. все - це вже особиста образа для декого ))) Тепер ніяких перемовин і війна до повної перемоги, правда ж?
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13.04.2022 13:36 Ответить
ЦЕ КРАЙ!!!ЦЕ Ж ПРАКТИЧНО ХРАМ МАЛОРОСІВ!!!ось на це віслюк буде реагувати жорстко....
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13.04.2022 13:42 Ответить
Що зараз каже про війну рашистів проти України "звізда"-українофоб серіалу Добронравов, якому Зеленський дозволив в'їзд в Україну?
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13.04.2022 13:42 Ответить
Нічого не каже, в Мордорі транслюють Сватів і нафіга йому потрібно щось дзявкати.
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13.04.2022 14:03 Ответить
Сваты с Мордора привет передали.
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13.04.2022 13:44 Ответить
95-й квартал!! вот тут кацапы и попали!! на святое покусились!!теперь точно ЗЁпощады им не видать!! (ибо страшен он во гневе)
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13.04.2022 13:47 Ответить
В рашці трансляція йде... хтось на крові заробляє. Хто ж це?
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13.04.2022 13:54 Ответить
Порошенко, а може навіть Медведчук)
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13.04.2022 13:58 Ответить
Eto prosto karma.
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13.04.2022 13:58 Ответить
А таблички мемориальные стоят на всех объектах, где тусовался 95квартал ? И там , где снимали самый большой кинообман народа под названием "Слуга народа"?
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13.04.2022 14:06 Ответить
Та то таке, а от коли вєлік голабародьки пошкодять, тоді "янєлох" всім влаштує пекельну помсту!
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13.04.2022 14:07 Ответить
сватодрочерка
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13.04.2022 14:09 Ответить
А де знімали серіал "Слуга народа" нашу біблію для влади?
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13.04.2022 14:13 Ответить
бубочку в чувство уже привели?
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13.04.2022 14:14 Ответить
pzdc новина
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13.04.2022 14:19 Ответить
Ай-ай-ай, як же то бубочка переживе? Зараз напевно віддасть команду- бомбіть усе! Ось тільки чим, асфальтом?
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13.04.2022 14:32 Ответить
"Свати" непогано "попрацювали" над тим, щоб кацапський світ прийшов в Україну.
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13.04.2022 14:58 Ответить
в памяти украинцев 95-й квартал останется горем Украины... и придет время, когда они предадут его анафеме вместе с его участниками во главе с членограем...
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13.04.2022 15:15 Ответить
Жаль, аниматоры не пострадали...
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13.04.2022 16:43 Ответить
Жаль аниматоров в тот момент не было в доме...
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13.04.2022 16:57 Ответить
какао-ботва нынче стала подкацапниками.
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14.04.2022 03:56 Ответить
 
 