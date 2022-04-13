В Горенке оккупанты попали ракетой в дом, где "Квартал 95" снимал сериал "Сваты". ВИДЕО
Российские оккупанты во время ракетного обстрела в селе Горенка Киевской области попали в знаменитый по сериалу "Сваты" дом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во двор "домика Валюхи и Ивана Будько" попала ракета - разрушенный забор, детская площадка. На видео можно увидеть немалые воронки от ракетных ударов.
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https://youtu.be/dbPl0lSDgI0 Кольщик, наколи мне.. Ермака ..
-да, а что?
- а мьі єго ********** с пєрвого вьістрєла!
- красота то какая!
Жаль ушлёпка шо Бутько играл там в тот момент не было.