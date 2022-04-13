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"В заваленном подвале было более ста человек. Кричали, плакали, слали СМС. Оккупанты стреляли в каждого, кто приближался к завалам", - жительница Бородянки о преступлениях захватчиков. ВИДЕО

Жители освобожденной Бородянки продолжают свидетельствовать о военных преступлениях российских оккупантов.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсети видеозапись, на которой две женщины рассказывают о собственных трагедиях и произволе российских захватчиков.

Смотрите также: За сегодняшний день работники ГСЧС обнаружили еще 7 погибших под завалами в Бородянке. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19350) военные преступления (1437) Бородянка (66)


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Топ комментарии
+62
страшна ціна "Великого Будівництва" та "Просто перестати стріляти" - замість того щоб
готуватися до оборони день і ніч, день і ніч
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13.04.2022 13:51
+30
А після будівництва на шашлики. Незабаром поїдемо. Янелох обіцяв. Пацан сказав, пацан зробить.
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13.04.2022 13:54
+25
ось про що світові потрібно показувати цілодобово
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13.04.2022 13:46
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ось про що світові потрібно показувати цілодобово
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13.04.2022 13:46 Ответить
показують...
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13.04.2022 13:50 Ответить
CNN 24/7 - Ukraine..
Fox - 24/7 - Fighting CNN - no Ukrainian news.. - they have their own war - with CNN.
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13.04.2022 13:55 Ответить
легко не втікати будучі ґалавнюком - в 2014 по 4х повісткам - сдриснуло на кацапію...
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13.04.2022 14:15 Ответить
Зеленский, после войны, на коленях будешь просить прощения у народа за " просто перестать стрелять и праздничные шашлыки"
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13.04.2022 15:20 Ответить
да хрен там будет сватов снимать и на рашку втюхивать
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13.04.2022 15:26 Ответить
і по любасу спочатку кацапня під ніж,,,
потім дайте мені оте зелення!.
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13.04.2022 17:18 Ответить
Как там Макрон говорил, не показывайте людям правду и не говорите про геноцид ато потом трудно будет примирить нас с *братьями*
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13.04.2022 13:48 Ответить
Он такое сказал ? Идиот
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13.04.2022 18:07 Ответить
Макрон - Идиот
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13.04.2022 18:08 Ответить
маркон теж)
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14.04.2022 02:13 Ответить
страшна ціна "Великого Будівництва" та "Просто перестати стріляти" - замість того щоб
готуватися до оборони день і ніч, день і ніч
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13.04.2022 13:51 Ответить
А після будівництва на шашлики. Незабаром поїдемо. Янелох обіцяв. Пацан сказав, пацан зробить.
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13.04.2022 13:54 Ответить
це тей який яневтік разів 4?
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13.04.2022 14:12 Ответить
той самий
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13.04.2022 14:47 Ответить
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13.04.2022 14:55 Ответить
прєкратітє раскачівать піаніно!
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13.04.2022 15:23 Ответить
Тупорилий порохобот, зараз це треба українцям? Засцяли, що Мертвечук про вашого вождя багато чого розповість, тому й розпочали цей гавкіт?
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13.04.2022 23:10 Ответить
Так твоє божество збрехало?
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13.04.2022 23:27 Ответить
Українцям потрібна НОРМАЛЬНА влада, але чомусь народ (звісно не увесь) обирає янелохів!
Ти рахуєш, що великекрадівництво та ПОВНЕ ігнорування безпеки країни сприяло збереженню життів українських громадян?
"Простить и забыть?" (с)
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14.04.2022 02:12 Ответить
Таке писать можуть тільки кацапи. Або порохоботи, які розділять нас заради влади. Після війни розберемся, а зараз таке писати можуть тільки ті хто хоче програшу України.
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13.04.2022 21:12 Ответить
Дебіл якийсь.
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13.04.2022 22:39 Ответить
Надо было строить и приводить в порядок укрытия. Построить запасной выход из подвала дома не так сложно. Нужны были деньги и воля. Эх.., сколько жизней бы сохранили.
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13.04.2022 23:54 Ответить
Чому ж евакуацію не оголосили...
Людей просто нищили
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13.04.2022 13:54 Ответить
важливим персонам повідомили,всім іншим ні,ви ж чули арестович як казав про танки та завали на дорогах....
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13.04.2022 15:38 Ответить
Это преступление, на уровне преступлений рашистов.
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13.04.2022 15:57 Ответить
Я була одного дня в районі Столичного шосе за тиждень до початку війни, вранці, близько 9:00. Була вражена великою тягнучкою, яка починалася ще за базою Динамо, а це напрямок з Кончі-Заспи, Козина і т.д. Південний міст був весь забитий в сторону Борисполя. Вранці, в Києві, зазвичай мости перевантажені в сторону Правого берега...
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13.04.2022 17:10 Ответить
таке треба поширювати
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13.04.2022 13:55 Ответить
Если бы теперь всех, кто когда-либо звал этих орков, высылать туда, как минимум, я их так всех ненавижу...
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13.04.2022 13:58 Ответить
У всі часи під час війни люди тікали лісами, особливо ховали жінок і дівчаток, влада вчинила злочин коли сказала сидіти по домах і запастися водою та їжею на 3 дні. Ті виродки потім ходили по містах й збирали жіноче молоде населення й робили собі борделі, тих хто не витримував вбивали й спалювали або ховали, чавили технікою.
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13.04.2022 14:01 Ответить
Що там каже Макрон? Братський народ? Це каїновий народ.
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13.04.2022 14:23 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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13.04.2022 14:37 Ответить
Русский- це пліснява яка заважає жити іншим. Треба взяти добру шмату, антисептик и клеймо. Добре все там протерти і заклемити. Або берем і проводимо флешмоб за допомогою мільярдерів світу. Оголошуємо по 1млн за голову русака, а їх всього 140млн +-, і тоді весь світ, за 1.4млрд прибере всіх русаків з цієї планети. Вуаля, не дякуйте)
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13.04.2022 16:38 Ответить
..за 140 трильонів! в тебе погано з математикою
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15.04.2022 21:43 Ответить
Ну ладно вмовив, тоді або 100000тис за голову, або лише конкретних русаків, а то бачу і фінансів не напастися щоб їх винести всіх
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16.04.2022 16:28 Ответить
 
 