"В заваленном подвале было более ста человек. Кричали, плакали, слали СМС. Оккупанты стреляли в каждого, кто приближался к завалам", - жительница Бородянки о преступлениях захватчиков. ВИДЕО
Жители освобожденной Бородянки продолжают свидетельствовать о военных преступлениях российских оккупантов.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсети видеозапись, на которой две женщины рассказывают о собственных трагедиях и произволе российских захватчиков.
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Fox - 24/7 - Fighting CNN - no Ukrainian news.. - they have their own war - with CNN.
потім дайте мені оте зелення!.
готуватися до оборони день і ніч, день і ніч
Ти рахуєш, що великекрадівництво та ПОВНЕ ігнорування безпеки країни сприяло збереженню життів українських громадян?
"Простить и забыть?" (с)
Людей просто нищили
Одужання пораненим.