"Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": российский солдат шокирован зверствами сослуживцев, - перехват СБУ. АУДИО

Российский солдат, въехавший на нашу территорию, не может оправиться от шока и делится с другом впечатлениями от войны.

Об этом говорится в очередном перехвате разговора одного из российских оккупантов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Столько уже слегло, такие потери #банутые… Жители нам не рады. В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колонну", – говорит он во время телефонного разговора, перехваченного СБУ.



"Везде на заборах надписи: "Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия – захватчики", "Путин – ху*ло". Едешь, у них поля такие чистые были, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам пи*да, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат", – рассказывает оккупант.

Также смотрите: В Горенке оккупанты попали ракетой в дом, где "Квартал 95" снимал сериал "Сваты". ВИДЕО

Он признается, что не чувствует никакой высокой цели в своих действиях: "Никто из нас этим гордиться не будет… Они – долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев".

"Мы ехали, лежит тело (прим: мирный украинец) возле остановки… Видно, что мертвый человек… а сверху надпись "нех*й шастать"… я эту надпись вообще не забуду", – говорит солдат.