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Новости Видео Война
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"Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": российский солдат шокирован зверствами сослуживцев, - перехват СБУ. АУДИО

Российский солдат, въехавший на нашу территорию, не может оправиться от шока и делится с другом впечатлениями от войны.

Об этом говорится в очередном перехвате разговора одного из российских оккупантов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Столько уже слегло, такие потери #банутые… Жители нам не рады. В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колонну", – говорит он во время телефонного разговора, перехваченного СБУ.

"Везде на заборах надписи: "Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия – захватчики", "Путин – ху*ло". Едешь, у них поля такие чистые были, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам пи*да, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат", – рассказывает оккупант.

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Он признается, что не чувствует никакой высокой цели в своих действиях: "Никто из нас этим гордиться не будет… Они – долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев".

"Мы ехали, лежит тело (прим: мирный украинец) возле остановки… Видно, что мертвый человек… а сверху надпись "нех*й шастать"… я эту надпись вообще не забуду", – говорит солдат.

армия РФ (19350) СБУ (19924) перехват (343)


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Топ комментарии
+33
До бандерівців не треба лізти, тоді вони не страшні.
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13.04.2022 13:55
+26
Запис давнішній. Головний герой вже здох.
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13.04.2022 13:58
+23
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13.04.2022 14:00
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До бандерівців не треба лізти, тоді вони не страшні.
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13.04.2022 13:55 Ответить
Ничего, зато его, если повезет, ждет почетная награда:
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13.04.2022 13:56 Ответить
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13.04.2022 14:00 Ответить
Или не возвращайся.
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13.04.2022 15:58 Ответить
им некуда ее подключать там!
Смотри https://www.youtube.com/watch?v=JzCi9JixH0U стрим Луганского, как орки живут у себя в Мордоре .
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13.04.2022 21:40 Ответить
Запис давнішній. Головний герой вже здох.
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13.04.2022 13:58 Ответить
І такі там є. І це проблема.
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13.04.2022 14:00 Ответить
Як послухати всі ці "перехоплення", то дивуєшся, чого вони ще все не покидали і не порозбігались, чи масово у полон не здались...(Квартал 95-аудосіки.)
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13.04.2022 14:02 Ответить
А куди їм "розбігатись", крім запарєбріка?
А там-трибунал, ефесбешники...
До того ж, вони знають, що сім*ям теж триндєц влаштують.
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13.04.2022 14:07 Ответить
на семьи им скорее всего глубоко насрать. хотя с другой стороны - Чикатило тоже был "примерный семьянин" вроде как. да и Хйло недалеко ушел. но имхо это для них больше хорошее прикрытие, чем какие-то сантименты.
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13.04.2022 14:42 Ответить
За что трибунал, за самоволку? Они же на учениях.
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13.04.2022 17:13 Ответить
К сожалению, это фейк. Этот тембр голоса и картавость слышу уже третий раз в "перехватах".
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13.04.2022 15:59 Ответить
Это у тебя от сидения на бутылке начались слуховые галюцинации
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31.05.2022 23:07 Ответить
як послухаєш перехоплення що кацапська самка своєму козлу каже щоб українок гвалтував " но только предохранялся " (( то ні грама не дивуюся чому вони тільки і розбігаються щоб будинки мародерити , а після того у який полон - бігом на "почту" бульбашну додому посилки з унітазами бушними українськими слати бо у мухосранську його і такого ніколи не бачили ((
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13.04.2022 18:42 Ответить
мрази кацапские
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13.04.2022 14:03 Ответить
Замминистра обороны России пожелал военному без ног "выздороветь и встать на ноги"
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13.04.2022 14:06 Ответить
притом быстро - одна нога здесь, другая там
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13.04.2022 14:35 Ответить
************!
поля наши чистые, дома каменные, дороги сельские, жители гостеприимные... были...
были до асвабаждения... от домов, дорог, жителей.... от мира и покоя в нашей стране...
тож ************... падло...проклятое
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13.04.2022 14:09 Ответить
Не нужно очеловечивать опаных животных !!!! Виноваты все свинособаки, все и должны отвечтать.
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13.04.2022 14:11 Ответить
Ми не маємо права жаліти кацапів. Вбивайте їх там, де зустрінете. Це наше право, це наш обов'язок перед нашими наступними поколіннями. Сьогодні наші воїни вбивають потомків тих, кого не вдалося вбити нашим дідам. Не будьте гуманними до вбивць, гвалтівників і мародерів, які прийшли нищити нас і всю Україну. Ми боремося за власне життя, за майбутнє нашої нації, за нашу землю. Вбивайте безжально!
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13.04.2022 14:16 Ответить
В больницы Петербурга из Украины везут сотни оккупантов с оторванными конечностями (Видео)

https://youtu.be/0RdSFCOITks

Видео с колонной из десятков машин скорой помощи у аэропорта
Сообщается, что в каждую карету скорой помощи поместили по 3-4 раненых.
По данным украинской разведки, около сотни захватчиков в этих машинах - с оторванными конечностями. Все они поплатились за свой «русским мир».
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13.04.2022 14:16 Ответить
Самая ненужная конечность у орка - та что на плечах.
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13.04.2022 17:14 Ответить
хм...я практично не чув,щоб орки казали "в Украину"...навіть їхні ліберали так не кажуть
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13.04.2022 14:47 Ответить
Не понял последний абзац. К кому относится "сверху надпись"? Что за намёк получился?
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13.04.2022 14:49 Ответить
СлаБоУмным больше нечего делать, чем такую фигню давать? лучше бы каналы связи забивали или перенаправляли... детский сад... хотя чего с быканова взять... ссынарыст...
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13.04.2022 15:12 Ответить
it is not enough to just win battles, because they can last for decades, and Ukrainians are also dying. optimally weaken their will to fight. to promote Russians who want a free Russia and good relations with Ukraine. to change the Russian government.
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13.04.2022 15:57 Ответить
Такое ощущение, что у них поотнимали смартфоны чтобы они в однокласниках не торчали, но взамен повыдавали им какие-то Hi-Fi телефоны. Тут блин с кем-то через одну и ту же вышку хрен поговоришь толком, то треск, то эхо, то бульканье какое-то, а они с украинского номера звонят на российские и звук просто студийный, хоть пластинки пиши
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13.04.2022 17:58 Ответить
Я вчера с Канадой разговаривала.С подругой. Из Харькова(Салтовка).Как будто она рядом
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14.04.2022 07:13 Ответить
 
 