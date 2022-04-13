"Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": российский солдат шокирован зверствами сослуживцев, - перехват СБУ. АУДИО
Российский солдат, въехавший на нашу территорию, не может оправиться от шока и делится с другом впечатлениями от войны.
Об этом говорится в очередном перехвате разговора одного из российских оккупантов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Столько уже слегло, такие потери #банутые… Жители нам не рады. В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колонну", – говорит он во время телефонного разговора, перехваченного СБУ.
"Везде на заборах надписи: "Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия – захватчики", "Путин – ху*ло". Едешь, у них поля такие чистые были, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам пи*да, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат", – рассказывает оккупант.
Он признается, что не чувствует никакой высокой цели в своих действиях: "Никто из нас этим гордиться не будет… Они – долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев".
"Мы ехали, лежит тело (прим: мирный украинец) возле остановки… Видно, что мертвый человек… а сверху надпись "нех*й шастать"… я эту надпись вообще не забуду", – говорит солдат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смотри https://www.youtube.com/watch?v=JzCi9JixH0U стрим Луганского, как орки живут у себя в Мордоре .
А там-трибунал, ефесбешники...
До того ж, вони знають, що сім*ям теж триндєц влаштують.
поля наши чистые, дома каменные, дороги сельские, жители гостеприимные... были...
были до асвабаждения... от домов, дорог, жителей.... от мира и покоя в нашей стране...
тож ************... падло...проклятое
https://youtu.be/0RdSFCOITks
Видео с колонной из десятков машин скорой помощи у аэропорта
Сообщается, что в каждую карету скорой помощи поместили по 3-4 раненых.
По данным украинской разведки, около сотни захватчиков в этих машинах - с оторванными конечностями. Все они поплатились за свой «русским мир».