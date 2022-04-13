В Сумской области силы ВСУ и тероборона активно строят оборонные инженерные сооружения, - Живицкий. ВИДЕО

На Сумщине силы ВСУ и ТРО активно строят оборонные укрепления, чтобы в случае очередного наступления врагу было нелегко продвинуться вглубь Украины.

Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиацентре сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в области мы активно работаем с ВСУ и ТРО над тем, чтобы организовать оборону региона. Сейчас идет процесс создания соответствующих инженерных сооружений", - сказал он.

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Живицкий поблагодарил всех предпринимателей, кто предоставляет технику и рабочую силу.

"Все работают в едином порыве – от аграриев до производителей. Все хотят жить в мирной Сумщине и защититься от террористической России", – сказал Живицкий.