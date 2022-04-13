В Сумской области силы ВСУ и тероборона активно строят оборонные инженерные сооружения, - Живицкий. ВИДЕО
На Сумщине силы ВСУ и ТРО активно строят оборонные укрепления, чтобы в случае очередного наступления врагу было нелегко продвинуться вглубь Украины.
Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиацентре сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас в области мы активно работаем с ВСУ и ТРО над тем, чтобы организовать оборону региона. Сейчас идет процесс создания соответствующих инженерных сооружений", - сказал он.
Живицкий поблагодарил всех предпринимателей, кто предоставляет технику и рабочую силу.
"Все работают в едином порыве – от аграриев до производителей. Все хотят жить в мирной Сумщине и защититься от террористической России", – сказал Живицкий.
Топ комментарии
+33 Super Gut
показать весь комментарий13.04.2022 16:11
+22 V #508818
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+21 Tommy Lee
показать весь комментарий13.04.2022 16:26
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заввишки 5 метрiв...😊
но что мешало это сделать раньше?
Завдяки цим лініям оборони сьогодні ворог розбиває лоба на лінії фронту ООС.
- Золоте, Петровське і Вікторівка, Оленівка-Докучаївськ.
І вишенька на торті- Станиця луганська, де найвеличніший побудував міст і відвів наші війська від укріплень на березі. А наступного ранку на мосту вже були орки і їх прапори...
зеЛя и его банда за все будут отвечать.это называется 'преступная бездельность' и за это зеленые будут отвечать.
По ній не те що рашисти, а і більшовики сто років тому їхали на бронепоїздах на Крути і Київ