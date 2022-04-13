"В Херсоне оккупанты на глазах дочери изнасиловали маму, а затем в присутствии мамы изнасиловали несовершеннолетнюю дочь", - La Strada Украина. ВИДЕО

Жители освобожденных украинских городов обвиняют российских оккупантов не только в грабежах и мародерстве, но и в изнасилованиях. Украинские волонтеры и следователи передают информацию в Международный уголовный суд, а Генпрокуратура уже приступила к расследованию первого дела об изнасиловании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, правозащитники организации La Strada Украина получили первое сообщение о сексуальном насилии российских оккупантов 4 марта с уже оккупированного Херсона. По информации сотрудницы La Strada Украина Алены Кривуляк, оккупант изнасиловали жительницу города и ее 17-летнюю дочь.

"Женщина рассказала о факте группового изнасилования. Российские оккупанты насиловали ее, а потом ее дочь. Ситуация сложилась так, что дочь видела как изверги насиловали ее маму, а потом мать видела, как насиловали несовершеннолетнюю дочь", - говорит Кривуляк.

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