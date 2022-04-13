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"В Херсоне оккупанты на глазах дочери изнасиловали маму, а затем в присутствии мамы изнасиловали несовершеннолетнюю дочь", - La Strada Украина. ВИДЕО

Жители освобожденных украинских городов обвиняют российских оккупантов не только в грабежах и мародерстве, но и в изнасилованиях. Украинские волонтеры и следователи передают информацию в Международный уголовный суд, а Генпрокуратура уже приступила к расследованию первого дела об изнасиловании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, правозащитники организации La Strada Украина получили первое сообщение о сексуальном насилии российских оккупантов 4 марта с уже оккупированного Херсона. По информации сотрудницы La Strada Украина Алены Кривуляк, оккупант изнасиловали жительницу города и ее 17-летнюю дочь.

"Женщина рассказала о факте группового изнасилования. Российские оккупанты насиловали ее, а потом ее дочь. Ситуация сложилась так, что дочь видела как изверги насиловали ее маму, а потом мать видела, как насиловали несовершеннолетнюю дочь", - говорит Кривуляк.

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армия РФ (19358) женщины (887) насилие (395)


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Топ комментарии
+68
Это гнойники на Земле, которых надо выдавить
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13.04.2022 15:54
+68
Перед смертью оркам из этого подразделения отрезать яйца и скармливать им же, по-живому.
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13.04.2022 15:55
+54
Господи, хто цю нечисть виховував, мабуть тільки путлер бункерний. Які жахи, нема слів, тільки гнів, щоб задушити.
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13.04.2022 15:56
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Это гнойники на Земле, которых надо выдавить
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13.04.2022 15:54 Ответить
Перед смертью оркам из этого подразделения отрезать яйца и скармливать им же, по-живому.
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13.04.2022 15:55 Ответить
Господи, хто цю нечисть виховував, мабуть тільки путлер бункерний. Які жахи, нема слів, тільки гнів, щоб задушити.
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13.04.2022 15:56 Ответить
Путлер извращенец педофил ‼️За намерение опубликовать доказательств убили Артема Боровика и Александра Литвиненко ! Оказывается ,что на па раше большинство извращенцев мразот
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13.04.2022 17:31 Ответить
Не мають ці мразі права жити, ніякого. Рвати на частини .
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13.04.2022 15:56 Ответить
******** путин должен быть повешен.
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13.04.2022 15:57 Ответить
s sobstvennymi jaiciami vo rtu
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13.04.2022 19:32 Ответить
а ось як деякі *харошие руські* отримують
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13.04.2022 15:58 Ответить
Вони навіть штамп для цього зробили. Мабуть точно на одного- двох цього не робили. І це лише одна бригада
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13.04.2022 16:27 Ответить
як це - "исключен из списков личного состава" "с 13.05.2022 ? Травень ще не настав
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13.04.2022 18:25 Ответить
може він дослужить до тієї дати, і тоді буде звільнений
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13.04.2022 18:29 Ответить
Анало говнєтний учьот.
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13.04.2022 19:25 Ответить
Цій монголоїдній біомасі треба відрізати їхні огризки, ну а далі віддати їх тим дівчатам і жінкам на "виховання"!!!!!! " рузький мир" ***,,,,,,,,!!!!!! Горіть в АДУ СУКИ!!!!!!!
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13.04.2022 16:00 Ответить
Тварюки щоб в вас члэни згнили
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13.04.2022 16:03 Ответить
с орками руского происхождения никогда не смогу общаться из-за рвотного рефлекса 🤮
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13.04.2022 16:03 Ответить
вони не люди. вони навіть не тварини. вони істоти
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13.04.2022 16:04 Ответить
НИКАКИХ ПЛЕННЫХ. СЛАВА ЗСУ!
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13.04.2022 16:05 Ответить
суки кацапские, чтоб вы все повыздыхали в страшных муках
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13.04.2022 16:08 Ответить
Если по Макрону, то насиловали по-братски.
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13.04.2022 16:10 Ответить
Резать на куски живьем, сначала ноги, потом руки, потом играть в футбол тем, что осталось
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13.04.2022 16:21 Ответить
Уроды.... Им что ****** мало.... Как не проходишь мимо их стоянок... Пару шлюх постоянно вертятся...
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13.04.2022 16:26 Ответить
****** , полный трешь.
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13.04.2022 16:28 Ответить
перед смертью этих тварей изнасиловать раскалённой кочергой!!
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13.04.2022 16:54 Ответить
Сволочі! Щоб їхні члени повідсихали!
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13.04.2022 17:03 Ответить
Я вот подумал: а может не надо их расстреливать, когда они в плен попадают? Пусть пока их не обменяют сношаются друг с другом. Причем в особо извращенных формах. Ну как им нравится. Думаю, эффект от такого будет потрясающий.
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13.04.2022 18:17 Ответить
Если провести аналогию с древнейшей историей - просто рвутся наружу методы доантичных времен. Итак - именно данными бесчеловечными способами всегда действовали, если цель была сделать из племени, города , народности в дальнейшем покорнейших рабов и людской скот. Хватало одного -двух раз и все, есть результат. С Украинцами эти твари так делали уже раз 7-10 с 11 века. Неполучилось у них.
На этот раз - все. Замкнутый круг будет разорван! Украинцы должны их всех убить!!!!!!!!
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13.04.2022 18:44 Ответить
Федерастам немає місця на Землі, їх треба знищювати, бо вони знищут нас!
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13.04.2022 18:48 Ответить
Для людей, которые хладнокровно казнят связанных невиновных людей, изнасиловать кого-то - дело обыденное, ничем не примечательное.
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13.04.2022 18:52 Ответить
pardonjte, - "dlia liudei"??????????
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13.04.2022 19:34 Ответить
У будь-яких майбутніх розмовах з росіянами завжди потрібно запитати про їхню думку щодо зґвалтування дітей та немовлят. Нехай вони відчувають провину і сором назавжди.
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13.04.2022 20:56 Ответить
Вони тобі скажуть , що то все переодіті правосеки були, а совісті і сорому вони не відчувають.
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14.04.2022 00:43 Ответить
справді, розмова була б марною тратою часу, але це єдині слова, які вони повинні почути, поки не стануть щирими. Запитання на кшталт: «якщо це сталося, як ви думаєте, це нормально?», «а якби хтось із ваших власних вчинив таку річ, як би ви покарали?», «а якби це сталося з вашою дитиною?», «чи вважаєте ви добре, якщо це станеться з українськими дітьми?», «Як ви думаєте, немовлята коли-небудь заслуговують на таке покарання» тощо. У місцях публічних обговорень, таких як соціальні мережі, де всі можуть почути, відповіді та виправдання будуть принизливими.
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14.04.2022 06:39 Ответить
помнится в Руанде, после геноцида в 1994, к суду привлекли 120 000 ...
кацапня, даже не сомневайтесь, найдём всех до единого.
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14.04.2022 09:54 Ответить
 
 