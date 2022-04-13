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Российские оккупанты в Мелитополе забрали деньги на выплату пенсий и субсидий за апрель, - Смелянский. ВИДЕО

Военные Российской Федерации забрали в Мелитополе средства, которые предусматривались на выплату пенсий и субсидий за апрель этого года.

Об этом заявил генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители Мелитополя, меня зовут Игорь Смелянский. Я генеральный директор Укрпочты. Укрпочта делала все возможное и невозможное, чтобы за март выплатить все ваши пенсии и субсидии, и сделала это. Более 95% пенсий выплатили благодаря помощи местного бизнеса и наших работников. Мы пытались сделать это в апреле, но, к сожалению, из-за того, что оккупационные войска изъяли пенсионные средства, мы не можем это сделать", - сказал он.

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Смелянский подчеркнул, что Укрпочта и дальше будет делать все, чтобы пенсии и субсидии были выплачены жителям Мелитополя.

Он также обратился к российским военным. Глава Укрпочты призвал их вернуть пенсионные средства и не воевать с пенсионерами. Смелянский также подчеркнул, что готов лично провести переговоры с захватчиками в любое время.

мародерство (461) Мелитополь (614) пенсия (2161) субсидия (624) Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+37
какой-то треш..., на оккупированных территориях все обязательства по выплате чего-либо населению берет на себя оккупант, если мы отправляем туда деньги, мы спонсируем оккупантов и их приспешников из местных, это ж очевидно..., они -бандиты и деньги они точно заберут
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13.04.2022 16:45
+33
Це називається - проїбав гроші і нема кінців.
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13.04.2022 16:41
+32
Ви що довбо**би давати гроші в окуповані міста? Там потрібні наші танки й ракети, а ви просто взяли й віддали рашистам гроші, краще купіть бронежилетів й *********** щоб не доводилось за свої купувати.
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13.04.2022 16:47
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Це називається - проїбав гроші і нема кінців.
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13.04.2022 16:41 Ответить
щоб тільки не *******, прикриваючись війною. це ще та публіка...
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13.04.2022 17:08 Ответить
як влучно і доречно звучить ваша теза. саме так 100 % і є. Якись чинуша тупо замутив договорняк з окупантами що ті за малу долю вскриють відділення де лежать кошти. Як говориться - війна все спише.
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13.04.2022 19:21 Ответить
Смілянський -- спонсирует свинособак !!! Это даже не идиот а ПРЕДАТЕЛЬ
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14.04.2022 05:55 Ответить
вилучили пенсійні кошти - це як?
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13.04.2022 16:41 Ответить
маєте доступ до держтаємниці, чи приколюєтесь, блеат?
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13.04.2022 17:09 Ответить
це несекретна інформація,так працює фінансова система практично в кожній країні,чи ви думаєте,що укрпошта з столиці готівку возить вантажівками.
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13.04.2022 17:20 Ответить
а чим вона возить? чи листоноші розносять біт-коїни?
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13.04.2022 17:36 Ответить
а можна просветить ,как там взялись деньги?
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13.04.2022 18:03 Ответить
Местные предприятия сдают наличку Укрпочте, а взамен получают перевод от Ощадбанка, это если упрощенно.
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13.04.2022 18:33 Ответить
понятно теперь эти разговоры
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13.04.2022 18:41 Ответить
Скотиняки...

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13.04.2022 17:14 Ответить
Й,що дивного?
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13.04.2022 16:42 Ответить
Лапатні вбивці та мародери продовжують мародерити...
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13.04.2022 16:42 Ответить
тобто вкрали і привласнили?
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13.04.2022 16:42 Ответить
Якась фантастична оповідка, як на мене.
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13.04.2022 16:42 Ответить
Чого це? Виплата пенсій здійснюється через укрпошту.
https://www.ukrposhta.ua/ua/pensii
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14.04.2022 01:25 Ответить
А у кого є автомат - він просто може зайти у відділення Укрпошти і забрати кошти. Очевидні ж речі доводиться вам пояснювати.
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14.04.2022 01:28 Ответить
А-а-а-а-а-а--А ..кричу ! ЛОХИ , плять ! надо было в подарочные коробки завернуть . ЛОХИ !
Забыли с какой мразью воюете ?
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13.04.2022 16:45 Ответить
какой-то треш..., на оккупированных территориях все обязательства по выплате чего-либо населению берет на себя оккупант, если мы отправляем туда деньги, мы спонсируем оккупантов и их приспешников из местных, это ж очевидно..., они -бандиты и деньги они точно заберут
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13.04.2022 16:45 Ответить
опять верещук помогает оккупантам
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13.04.2022 17:18 Ответить
8 років триває війна, а якесь київське падло досі продовжує наступати на ті самі граблі. якщо вже допомагати то потрібно туди передавати прості харчі маленькими партіями щоб орда нерозікрала
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13.04.2022 19:24 Ответить
Ви що довбо**би давати гроші в окуповані міста? Там потрібні наші танки й ракети, а ви просто взяли й віддали рашистам гроші, краще купіть бронежилетів й *********** щоб не доводилось за свої купувати.
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13.04.2022 16:47 Ответить
Так "асвабадітєлі/защатнікі" пенсам ж пенсію не платять, і як жити пенсам в "асвабаждьоннам" місті? Вмирати з голоду?
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14.04.2022 01:29 Ответить
Так, друже. Гроші окупанти віджимають. Або зелені коридори і на виїзд. Варіантів два, один з них Ви і озвучили. Це не 2014 рік в Криму. Це війна з елементами геноциду в Мелітополь і повним геноцидом в Маріуполі.
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14.04.2022 12:43 Ответить
откуда деньги брать чтобы снова возместить убытки
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13.04.2022 16:48 Ответить
Наші корупціонери вже діють у співдружності із російськими мародерами. Вони давно чекали цього моменту.
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13.04.2022 16:48 Ответить
Та чи геть з глузду вже з"їхали. Чи навмисно таке зробили.
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13.04.2022 16:52 Ответить
Верещук харчі і засоби гігієни окупантам постачає, пошта - гроші. Добре влаштувались!
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13.04.2022 16:53 Ответить
8 лет этим занимались
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13.04.2022 16:54 Ответить
Це наша влада і робила через соціальні виплати і пряму закупівлю вугілля в ордло. А перші декілька років газ, електрику, воду безкоштовно
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14.04.2022 12:47 Ответить
Очень странная история. попросили мародеров проконтролировать выдачу пенсий наличкой?
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13.04.2022 16:53 Ответить
Верить Смелянскому? Его уже рассстрелять давно пора. Он что не знал кто такие рашисты. 100% уже договорился ж....яра!
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13.04.2022 16:55 Ответить
Ну це скажімо як 1941 році десь так 29-30 червня заходять німці в якийсь райцентр а там працівники банку їм і кажуть : " Ми тут в 20 числах липня маємо виплатити пенсії . Майте це на увазі . "
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13.04.2022 16:57 Ответить
При сталіні ніхто ніяких пренсій не платив.
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13.04.2022 17:23 Ответить
рабочим что то платили,крестьянам нет
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13.04.2022 18:00 Ответить
Ти хочеш, щоб ми робили так як сралін?
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14.04.2022 01:31 Ответить
А ця лахудра, що "очко гасударєве", не думає порушити провадження щодо бездіяльності влади відносно Смілянського?!!
Аааа, я майже забув, що вони - одного полю тварюки...
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13.04.2022 16:58 Ответить
100% сговор с окупантами, везти наличку , да ещё и в Мелитополь , это надо быть дегенератом. А скорее всего просто предателем.
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13.04.2022 16:59 Ответить
не здивуюсь якщо і в Маріку відбулося те саме
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13.04.2022 19:25 Ответить
Якісь придурки на окуповані території гроші висилають-
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13.04.2022 17:03 Ответить
а як це технічно виконали окупанти?
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13.04.2022 17:03 Ответить
повезли готівку на окуповану територію? так це подарунок кацапам
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13.04.2022 17:04 Ответить
Уся відповідальність за населення окупованих територій несе окупант!
Яка нах... пенсія?!
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13.04.2022 17:03 Ответить
Отправьте в Мелитополь джавелины и стрингеры. Попросите кадыровцев передать их украинской теробороне.
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13.04.2022 17:07 Ответить
А за травень тоже пошлете гроші?
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13.04.2022 17:08 Ответить
смілянський за апрєль пошли тричі... шоп вони подавились
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13.04.2022 17:18 Ответить
А за травень туди гроші тоже повезуть?
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13.04.2022 17:10 Ответить
Московитам мелочь по карманам тырить или пенсионные бабки отбирать у бабок - милое дело. Отщепенцы. Халамидники.
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13.04.2022 17:10 Ответить
якшо смілянський їм на блюдєчкє привіз, то чого б їм не взяти?
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13.04.2022 17:20 Ответить
Хорошо так сами деньги распилили)) потому что смысл оккупантам был деньги переводить?
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13.04.2022 17:11 Ответить
хто цього дурня поставив Укрпоштою керувати ? йому треба курей пасти ! в Донець отвези пенсії там кормильци страждають !
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13.04.2022 17:12 Ответить
в Мелітополі рубльова зона. Гривні утилізували як несправжнє платьожне срєцтво
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13.04.2022 17:12 Ответить
Я - в Харькове.Пенс в Привате. Ничего за апрель не получал.Мои знакомые -тоже .Сестра не может получить в Харькове у Укр почты пенсию и субсидию за март.В глубоком харьковском селе живет одинокая теща 87 лет .В саманной хате ,Мать -героиня,ветеран труда. Приютила переселенцев.Должны быть выплаты на каждого по 450гр.Однако Зеленский и К требуют от нее зарегистрироваться в Дие,получить регистрационные документы на хату,которая на рынке стоит 5 % от стоимости оформления документов и регистрации.До центра ОТГ(бывшего райцентра )-20км, транспорта нет совсем.Она решила подарить эти выплаты Зеленскому.
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13.04.2022 17:14 Ответить
на 99% вероятности что все эти твои знакомые голосовали за зеленского или опзж - ну вот получили..
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13.04.2022 17:21 Ответить
Чесно кажучи,трохи за;обують ці пенсіонери,які ще й пишуть на Цензорі.Хто всім вам мішає зареєструватися в Дії?Адже одержати компенсацію,навіть за ту,з його слів,дешеву хату,все рівно тільки через Дію? Ти що так ненавидиш тещу,що закував їй руки і заліпив рот,що вона неДІЄздатна? То візьми опіку і оформи,вона десь твоя теж мама. Нє,сидю і жду,не менше не більше,Зеленського.А,хулі,йому все рівно нема що робити...
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13.04.2022 19:31 Ответить
подивився відєо... яке ж воно кончене!
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13.04.2022 17:15 Ответить
хтось досі не зрозумів, що йде війна на знищення України як такої.
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13.04.2022 17:19 Ответить
Схоже що керівники держави не розуміють і не хочуть розуміти що таке окупована територія і що таке рашиські варвари ,сім років тим ж пенсіями підтримували жителів лднр ,а насправді фінансувапли терористіві і ось продовжуєтся.
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13.04.2022 17:20 Ответить
сознательная диверсиия саботаж это же очевидно
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13.04.2022 17:22 Ответить
Це фінансування тероризму (окупанта).
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13.04.2022 17:25 Ответить
І цей туди.Хворі на переговори.
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13.04.2022 17:26 Ответить
ну что за дебилы. какой главный, таких себе и помощников. понабирал. то верещучка идиотка возит гуманитарку оккупантам, теперь пенсии им отправляют. в руководстве сидят враги
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13.04.2022 17:28 Ответить
орки, понятне діло, паскуди та марадьори... а от смілянський хто в цьому випадку??? воно свою жирну пайку в розмірі президентського жалованія получило, а пенсіонерам кинуло кісточку в натовп окупованих бабусь - хапайте, хто спритніший!
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13.04.2022 17:29 Ответить
волонтери та народ зішкрібають увесь тлуст зі своєї шкіри шоп дати шось на армію та нужденним, а верещучка та смілянське віддають лярди гривні з бюджету на прокорм оркам. Йбвшмть, через смілянських та верещучок світ припинить нам допомагати взагалі!!!
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13.04.2022 17:33 Ответить
Дивна якась новина. Тобто кошти на виплату пенсій лежали десь готівкою, а орки прийшли та просто їх забрали?
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13.04.2022 17:56 Ответить
Так вы ще підвезіть бабки, а Вєрєщук нехай скаже по якому маршруту .
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13.04.2022 17:59 Ответить
Отакий працівник...просрав гроші .
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13.04.2022 18:03 Ответить
Пришел оккупант,насильник, грабитель, какая может бьіть пенсия? С оккупированньіх территорий все ценности должньі евакуироваться. Пенсию только для пенсионер с ТрО и пенсионеров -партизан
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13.04.2022 18:06 Ответить
У смилянского ус отклеился ...
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13.04.2022 18:15 Ответить
смілянський дуже наївна , дурна людина або великий злодій-відвезти в мелітополь нелюдам пенсію, а втім , за кого голосували , те і отримали- за все в житті ціна сповна.
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13.04.2022 18:16 Ответить
Чомусь обійшли в коментах Пенсійний фонд, саме він нарахував і виділив кошти. Укрпошта лише розвозить- розносить їх. Там поруч казначейство і Мінфін в долі. Цікаво скільки на Херсоні і Маріуполі вони заробили?
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13.04.2022 18:21 Ответить
В общем паРашникам понадобились украинские гривни для оплаты работы агентуры и корректировщиков огня, и эти средства им любезно предоставила Укрпочта. Какие-то причины такого поведения кроме гос.измены лично мне в голову не приходят.
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13.04.2022 19:00 Ответить
Так це вже фінансування терористів чи ще ні?
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13.04.2022 20:16 Ответить
Смилянский деньги прикарманил и решил прикрыться войной?
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14.04.2022 00:12 Ответить
Це якийсь абсурд!
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14.04.2022 10:04 Ответить
 
 