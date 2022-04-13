Российские оккупанты в Мелитополе забрали деньги на выплату пенсий и субсидий за апрель, - Смелянский. ВИДЕО
Военные Российской Федерации забрали в Мелитополе средства, которые предусматривались на выплату пенсий и субсидий за апрель этого года.
Об этом заявил генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые жители Мелитополя, меня зовут Игорь Смелянский. Я генеральный директор Укрпочты. Укрпочта делала все возможное и невозможное, чтобы за март выплатить все ваши пенсии и субсидии, и сделала это. Более 95% пенсий выплатили благодаря помощи местного бизнеса и наших работников. Мы пытались сделать это в апреле, но, к сожалению, из-за того, что оккупационные войска изъяли пенсионные средства, мы не можем это сделать", - сказал он.
Смелянский подчеркнул, что Укрпочта и дальше будет делать все, чтобы пенсии и субсидии были выплачены жителям Мелитополя.
Он также обратился к российским военным. Глава Укрпочты призвал их вернуть пенсионные средства и не воевать с пенсионерами. Смелянский также подчеркнул, что готов лично провести переговоры с захватчиками в любое время.
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Забыли с какой мразью воюете ?
Аааа, я майже забув, що вони - одного полю тварюки...
Яка нах... пенсія?!