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Бой за Донбасс. Будущее войны. Мариуполь, - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13 апреля в 18:30 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" будет говорить о будущем войны, битве за Донбасс, Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Действия РФ в Мариуполе подпадают под определение "геноцид", - Денисова

Автор: 

Мариуполь (5717) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+17
Попытки россиян взять Угледар, Кременную, Рубежное и Попасную проваливаются. ВСУ убивает мразей как саранчу.
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13.04.2022 18:31
+16
Аналітика Бутусова 👍 аналітика Арестовеча 👎
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13.04.2022 18:24
+9
Куди лайк втулив?
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13.04.2022 18:37
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Аналітика Бутусова 👍 аналітика Арестовеча 👎
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13.04.2022 18:24 Ответить
Ну вчера мне Арестович у Фейгина понравился. Я ему даже лайк втулил.
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13.04.2022 18:27 Ответить
Куди лайк втулив?
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13.04.2022 18:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JkMsYTMxBv8&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=JkMsYTMxBv8&t=10s

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13.04.2022 19:27 Ответить
дякую, Юрію !

повторюю за Вами "Маріупіль! Маріупіль! Маріупіль !"
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13.04.2022 21:29 Ответить
Попытки россиян взять Угледар, Кременную, Рубежное и Попасную проваливаются. ВСУ убивает мразей как саранчу.
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13.04.2022 18:31 Ответить
они только в рот возьмут а не УКРАИНУ!
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13.04.2022 18:34 Ответить
Оккупанты сбежали из Черниговской и Сумской области. ВСУ могло бы провести наступление на Брянск , там 100 км всего, если быстрым ударом взять в окружение город, можно будет потребовать от орков снять осаду Мариуполя ?
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13.04.2022 19:20 Ответить
скільки ноги топтати до Куріл ?

нас пече Маріупіль !!!!
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13.04.2022 21:30 Ответить
Нажаль не бачу ,як зможуть допомогти Маріупольскому гарнізону. Шкода бійців. Шкода мирних громадян. Шкода міста.
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13.04.2022 19:23 Ответить
Бутусов у відео відповів ЯК можна допомогти
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13.04.2022 19:26 Ответить
Молодец конечно, но насчёт Мариуполя нелогично - если он так важен, так какого хрена им не занимаются?И вообще про Юг очень не рассказывают.
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13.04.2022 19:31 Ответить
Боль от потерь Славных Героев, мирного населения и исковерканных судеб народа!!!ПОБЕДА УКРАИНЫ обязательно будет!!! Всем сердцем и мыслями с Вами, мои дорогие!
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13.04.2022 19:36 Ответить
Пан Бутусов, спасибо за вашу аналитику. Вам больше веры
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13.04.2022 22:46 Ответить
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично, на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
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14.04.2022 03:56 Ответить
 
 