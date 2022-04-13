Бой за Донбасс. Будущее войны. Мариуполь, - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
13 апреля в 18:30 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" будет говорить о будущем войны, битве за Донбасс, Мариуполь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+17 Павло ШОвте
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+16 Максім ХОЙ #398010
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+9 Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий13.04.2022 18:37
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повторюю за Вами "Маріупіль! Маріупіль! Маріупіль !"
нас пече Маріупіль !!!!
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично, на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.