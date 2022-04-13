Жена Медведчука Марченко обратилась с требованием немедленно отпустить ее мужа (дополнено). ВИДЕО

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно отпустить ее мужа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ в своем телеграм-канале.

Жена кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, ведущая Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В своем обращении Марченко требует немедленно уволить ее мужа, которого, по ее словам, "СБУ удерживает незаконно".

"Прошу вас немедленно принять меры по освобождению моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ": жена Медведчука записала видеообращение к Зеленскому

"Виктор Владимирович не нарушал никаких законов и не уехал из страны. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Его жизнь должна быть в безопасности, - заявила супруга Медведчука Оксана Марченко.

Также позже Марченко закуталась в платок и записала видеообращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Она попросила вытащить из украинской тюрьмы своего мужа Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену.

Видео Марченко опубликовала в социальных сетях.

Кума Путина заявила, что Медведчука задержали по личному указанию президента Зеленского и якобы "незаконно удерживают в неизвестном месте в качестве заложника".

"Раньше моего мужа пытались осудить на политическом процессе. Мой муж никаких законов не нарушал. Все происходящее полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права. Задержание моего мужа я считаю проявлением терроризма", - заявила Марченко.