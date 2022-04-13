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Жена Медведчука Марченко обратилась с требованием немедленно отпустить ее мужа (дополнено). ВИДЕО

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно отпустить ее мужа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ в своем телеграм-канале.

Жена кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, ведущая Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В своем обращении Марченко требует немедленно уволить ее мужа, которого, по ее словам, "СБУ удерживает незаконно".

"Прошу вас немедленно принять меры по освобождению моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ": жена Медведчука записала видеообращение к Зеленскому

"Виктор Владимирович не нарушал никаких законов и не уехал из страны. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Его жизнь должна быть в безопасности, - заявила супруга Медведчука Оксана Марченко.

Также позже Марченко закуталась в платок и записала видеообращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Она попросила вытащить из украинской тюрьмы своего мужа Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену.

Видео Марченко опубликовала в социальных сетях.

Кума Путина заявила, что Медведчука задержали по личному указанию президента Зеленского и якобы "незаконно удерживают в неизвестном месте в качестве заложника".

"Раньше моего мужа пытались осудить на политическом процессе. Мой муж никаких законов не нарушал. Все происходящее полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права. Задержание моего мужа я считаю проявлением терроризма", - заявила Марченко. 

Зеленский Владимир (20482) Медведчук Виктор (1789) обращение (751) Марченко Оксана (109)


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Топ комментарии
+90
Идёт эта чума гороховая вслед за руссокорабликом
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13.04.2022 17:42
+78
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13.04.2022 17:45
+61
Так з під домашнього арешту збіг? Виходить, порушив, тепер тільки тюрма
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13.04.2022 17:42
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Страница 5 из 5
блэд, чтож оно такое страшное без гримма. еще глаза закатывает так, что мурашки по коже пробегают.
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14.04.2022 07:59 Ответить
срань господня
это ж надо так литцо перекроить
или это согласно скорби так задумывалось?
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14.04.2022 08:27 Ответить
**** шалава,споймать и закрыть *****
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14.04.2022 08:42 Ответить
****, простая любительница золотых вагонов, твой муж убежал из под следствия и из под ареста, он будет осуждён за все свои делишки. А ты можешь теперь только у куйла что бы он тебе за щеку завалил. Расскажи как ты и твой муженёк находились на госслужбе и такие богатства наворовали… дворяне ***..
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14.04.2022 09:01 Ответить
Требовать у путлера будешь чтобы он тебе за щеку дал….
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14.04.2022 09:03 Ответить
думаю что там уже 2 сантиметра внутырь ! хотя она ещё та вытянет!
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14.04.2022 16:21 Ответить
замироточила Оскар в студию!!!
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14.04.2022 09:20 Ответить
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14.04.2022 09:46 Ответить
Я дуже стурбований цією заявою.
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14.04.2022 11:12 Ответить
у епть, черепаха тортило вылезла из болота... ****, здохни...
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14.04.2022 11:32 Ответить
Рідну мову забула "пи...паломніца"!..
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14.04.2022 11:43 Ответить
да чтош такое на первый потопленый корабыль не успел крейсер москва пошол куда послали! витеньке пи.да! теперь я с кивой!
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14.04.2022 16:14 Ответить
Говорила балакала, сіла, тай заплакала.
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14.04.2022 16:30 Ответить
В наступному видео вона вимагатимете повернути все заарештоване майно,бо її медведчука "схопииои "незаконно. Може цей перший акт - плач по супружнику тільки заради другого - майно і бабки повернути?
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14.04.2022 21:19 Ответить
Боже, что это за ж...а на ее морде? Это пи...ц.
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14.04.2022 23:33 Ответить
Ну, какая же ты страшная, и накрашенная страшная, и не накрашенная страшная, просто аж жуть! Надо бы ещё и на тебя дело завести, чтоб маленько остыл твой пыл, а то ведь видишь ли, как она оборзела - требует, немедленно, ага щасс!!!
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14.04.2022 23:48 Ответить
В пресс хату его.
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16.04.2022 20:49 Ответить
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