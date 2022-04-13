Пентагон и Запад дают тяжелое вооружение! День 49 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО
49-й день Народной войны Украины.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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ЗСУ просять допомоги: розшукують російські комплекси зв'язку Редут-2УС.
Ця установка призначена для побудови закритого бездротового зв'язку. Через неї рашисти отримують та дають команди, а також обмінюються інформацією між собою. Знищення РЕДУТ-2УС дозволяє обірвати цей зв'язок.
Побачили - надсилайте фото чи відео у чатбот єВорог: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fevorog_bot%3Ffbclid%3DIwAR2KPj2CrLLsB7BjMWL3-3qJOjEFE5HYN-kFfvSKmeQeYhc6ALZl2DYTHus&h=AT3ka-**********************************************************************-EJQyB7WbXjAqQQU8q0q42RVG0d-VNgXKkn8e4QJcD7vfNQtz0PpY8_JHI0asw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Wv9g0sz0F_P7a5d34Km_F0-1S1Ynda6R58JSidDo-fqkfdnZxW9w7IRSVxWQDJKl8gaG3QnBEFmFrtvceuJE1YX2lciNBdpyOoY2QDe_dMyI1PiTB0d5w4yQYZ7pXQy25JnbOev2NcttYfv6ROjihYw https://t.me/evorog_bot
Не забудьте подбати про власну безпеку, коли фотографуєте ворожу техніку.
Лише за два дні через чатбот наші військові отримали вже 33 геолокації техніки окупанта.
Разом переможемо!
Олексій Білошицький,
заступник начальника Департаменту патрульної поліції
5.ua