РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12080 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
13 489 6

Пентагон и Запад дают тяжелое вооружение! День 49 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО

49-й день Народной войны Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крейсер москва буль-буль. Чекаємо підтвердження
показать весь комментарий
13.04.2022 21:03 Ответить
Блін, ледве не проїба..в початок. Дивився на стримі Гончаренка, як через Польщу ешелон з німецькою технікою до нас йде. Там краса! САУ! Бронємашини якісь класні!
показать весь комментарий
13.04.2022 21:07 Ответить
за останній час багато такіх відосів з ******** натівською технікою.то мабудь на Польшу усилення угруповання НАТО на території Польші. Україні бздять надати навідь радяньське озброєння
показать весь комментарий
13.04.2022 21:15 Ответить
Ні, вони через станцію йшли на українсько-польському кордоні. Я в гугл меп перевірив. Подивись потім цей стрім з 2.15 хвилини. Називається "Под Изюмом уничтожена колона техники".
показать весь комментарий
13.04.2022 21:33 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 21:18 Ответить
ЗСУ ХОЧУТ ЗАЛИШИТИ РАШИСТІВ БЕЗ ЗВ'ЯЗКУ - ПРОСЯТЬ УКРАЇНЦІВ ДОПОМОГТИ

ЗСУ просять допомоги: розшукують російські комплекси зв'язку Редут-2УС.
Ця установка призначена для побудови закритого бездротового зв'язку. Через неї рашисти отримують та дають команди, а також обмінюються інформацією між собою. Знищення РЕДУТ-2УС дозволяє обірвати цей зв'язок.
Побачили - надсилайте фото чи відео у чатбот єВорог: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fevorog_bot%3Ffbclid%3DIwAR2KPj2CrLLsB7BjMWL3-3qJOjEFE5HYN-kFfvSKmeQeYhc6ALZl2DYTHus&h=AT3ka-**********************************************************************-EJQyB7WbXjAqQQU8q0q42RVG0d-VNgXKkn8e4QJcD7vfNQtz0PpY8_JHI0asw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Wv9g0sz0F_P7a5d34Km_F0-1S1Ynda6R58JSidDo-fqkfdnZxW9w7IRSVxWQDJKl8gaG3QnBEFmFrtvceuJE1YX2lciNBdpyOoY2QDe_dMyI1PiTB0d5w4yQYZ7pXQy25JnbOev2NcttYfv6ROjihYw https://t.me/evorog_bot
Не забудьте подбати про власну безпеку, коли фотографуєте ворожу техніку.
Лише за два дні через чатбот наші військові отримали вже 33 геолокації техніки окупанта.
Разом переможемо!

Олексій Білошицький,
заступник начальника Департаменту патрульної поліції
5.ua
показать весь комментарий
13.04.2022 21:19 Ответить
 
 