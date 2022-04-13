РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12080 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 785 16

Вынесли кровати и оставили свинарник: Последствия отступления оккупантов на границе с Беларусью. ВИДЕО

Российские военные, отступая из Украины на территорию Беларуси, украли кровати из служебного помещения украинских пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Орки, которые входили в Украину через Чернобыльскую зону, надругались не только над украинской, но и над белорусской символикой. На одном из направлений пограничники вышли к контрольному посту на дороге, по которой российские захватчики заходили в Украину из Беларуси.

Традиционно решисты оставили за собой свинарник. Они даже украли кровати из помещения пограничников. Пограничные столбы с символикой двух стран поломали и побросали на землю.

Так что белорусам стоит задуматься, кем их считают российско-оккупационные войска, которые презирают их государственную символику", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине, Черниговщине и Сумщине восстанавливают контроль за государственной границей, - Госпогранслужба

Госпогранслужба (6466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Мужики, вы не столбы ставьте а подгоняйте екскаваторы и перекапывайте дорогу и валите деревья. Нет у нас больше одекватных соседей с той стороны. И не факт что они не захотят вернуться. Хватит уже прыгать по граблям. Ато с каждым прыжком у нас раны все глубже а людей все меньше
показать весь комментарий
13.04.2022 21:48
+10
Касапы об бульбашей уже давно ноги вытирают.
показать весь комментарий
13.04.2022 21:25
+9
фуйня ваша орко армія як і ваш ізик орковський.
показать весь комментарий
13.04.2022 21:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фуйня ваша орко армія як і ваш ізик орковський.
показать весь комментарий
13.04.2022 21:24 Ответить
Касапы об бульбашей уже давно ноги вытирают.
показать весь комментарий
13.04.2022 21:25 Ответить
тре китайців запросити на будівництво другої китайської стіни з мордором і білорусією
показать весь комментарий
13.04.2022 21:27 Ответить
Акуеваю з нашоі погранзони ! Там вже мав бути викопаний глибокий і широкий рів та насипаний високий ескарп, все завалено деревами( сьовбури скріплені дротом і скобами), глибокі мінні поля і різні перешкоди. Тепер зрозуміло чому орда о 7 ранку була під Киівом
показать весь комментарий
13.04.2022 21:32 Ответить
Так все так і є, по документах, які в будь-який момент можуть показати чиновники влади та підрядчики
показать весь комментарий
13.04.2022 22:01 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXDhvtuwdSVG-wI_ehlnWprDRyDCrqGDbp9SJROS0vQVRI7UjE6BnD4Nss9_D8m16FxvMvX9UUMrWIg3RPER9P2iFl_3l3KbyV_U97MkM6RvlSSFjUsfmASgvqj-xaY6g4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 1 hr ·



ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:

***.

такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
показать весь комментарий
13.04.2022 21:35 Ответить
Кордон відновлено, я спокійний!
показать весь комментарий
13.04.2022 21:42 Ответить
столбы подняли...охереть как відновили.
показать весь комментарий
13.04.2022 21:46 Ответить
...вот так граница была на замке?...окуеть...те просто заехали, а эти просто сье...бались....дорога не взорвана...никаких перешкод нет....за пару месяцев до вторжения орды могли что то сделать и те спокойно покуривая ..доехали почти до Киева.
показать весь комментарий
13.04.2022 21:44 Ответить
Ти там було...не було... А скільки уродів казали про те що з бульболянндії ніхто не прийде А ? Що язик в сраку.. чи досі віреш що Гітлер напав на СесеріЮ без оголошення війни
показать весь комментарий
14.04.2022 03:47 Ответить
Мужики, вы не столбы ставьте а подгоняйте екскаваторы и перекапывайте дорогу и валите деревья. Нет у нас больше одекватных соседей с той стороны. И не факт что они не захотят вернуться. Хватит уже прыгать по граблям. Ато с каждым прыжком у нас раны все глубже а людей все меньше
показать весь комментарий
13.04.2022 21:48 Ответить
Добрі укріплення на кордоні -це непогано.. Нажаль, Іскандерам та літакам такі перепони не шкодять.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:27 Ответить
Искандеры и самолеты без орды орков и наземной техники ничего не решат. А то что орки могут вернуться в любой момент, а их выход мог быть просто отвлекающим маневром. Да и никчему нам уже туда дорога на ближайшие 50 лет.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:54 Ответить
Надо строить стену. Очень высокую. Срочно. И мины вокруг
показать весь комментарий
13.04.2022 23:34 Ответить
Говорили, що в Білорусі гарні дороги...
Виявилося, що то - фейк. Якщо уважно подивитися це відео.
показать весь комментарий
13.04.2022 23:59 Ответить
Там тепер ,як мінімум, має бути такий самий кордон як між США та мексикою
показать весь комментарий
14.04.2022 00:13 Ответить
 
 