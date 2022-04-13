Вынесли кровати и оставили свинарник: Последствия отступления оккупантов на границе с Беларусью. ВИДЕО
Российские военные, отступая из Украины на территорию Беларуси, украли кровати из служебного помещения украинских пограничников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
"Орки, которые входили в Украину через Чернобыльскую зону, надругались не только над украинской, но и над белорусской символикой. На одном из направлений пограничники вышли к контрольному посту на дороге, по которой российские захватчики заходили в Украину из Беларуси.
Традиционно решисты оставили за собой свинарник. Они даже украли кровати из помещения пограничников. Пограничные столбы с символикой двух стран поломали и побросали на землю.
Так что белорусам стоит задуматься, кем их считают российско-оккупационные войска, которые презирают их государственную символику", - говорится в сообщении.
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ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:
***.
такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
Виявилося, що то - фейк. Якщо уважно подивитися це відео.