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14 094 29

"Замок сломали, а там склад!...пиво, водки… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО

В распоряжении СБУ немало перехваченных телефонных разговоров оккупантов, в которых они хвастаются своими трофеями. А их родственники не просто не осуждают, а наоборот, побуждают к мародерству и еще и делают заказ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Герой" очередного перехвата делится с женой подробностями первого дня боев в Запорожье: "Мы на заправку заезжаем, короче, там просто никого нет. А там еда, напитки всякие... энергетики, ящиками запихивали все в машину…".

Но этого оказалось мало, нашли помещение закрытое на замок. Тогда они: "замок сломали, а там склад!...пиво, водки… напитков всяких там… полностью забитый. Я давай все тоже в машину к себе ужух-ужух-ужух. Короче, грабили их нефигово"!

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И единственное, что не понравилось жене в этом рассказе – что ее благоверный мог пить энергетики, вредящие здоровью.

"Но смертельно вредно для российских оккупантов пребывание на нашей земле. В чем на собственном опыте убедились около 20 тысяч захватчиков", - отмечают в СБУ.

Автор: 

армия РФ (19365) мародерство (461) СБУ (19928) перехват (343)


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Топ комментарии
+19
бомжи конченные , плять...
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14.04.2022 12:24
+16
Румынская сотня


@latiniano

·
https://twitter.com/latiniano/status/1514332076723646465 13 ч



не каждая женщина согласится надеть нижнее бельё с другой убитой женщины
здесь нужно иметь определённое воспитание, склад психики и менталитет..
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14.04.2022 12:19
+9
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14.04.2022 12:22
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ТВАРИ горите в АДУ!
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14.04.2022 12:19 Ответить
Румынская сотня


@latiniano

·
https://twitter.com/latiniano/status/1514332076723646465 13 ч



не каждая женщина согласится надеть нижнее бельё с другой убитой женщины
здесь нужно иметь определённое воспитание, склад психики и менталитет..
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14.04.2022 12:19 Ответить
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy петиция против куйла
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14.04.2022 12:20 Ответить
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14.04.2022 12:22 Ответить
бомжи конченные , плять...
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14.04.2022 12:24 Ответить
"замок сломали, а там склад!...пиво, водки…"
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14.04.2022 12:26 Ответить
Яке пиво чи горілка... Для них брага в саму радість... А зараз щей халепа з сахаром 😂
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14.04.2022 12:45 Ответить
Конченые......
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14.04.2022 12:30 Ответить
Плять не порівнюйте більше цих виродків з німецькими фашистами, це просто якась армія ніщебродів
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14.04.2022 12:31 Ответить
Плем"я алкашів.
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14.04.2022 12:32 Ответить
Смоли гарячої в горлянку скоро тобі в горлянку заллють наші хлопці
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14.04.2022 12:32 Ответить
Кла-а-ас, целый склад, карочи... Диковинка кака... Приеду в ***** и буду рассказывать, что я склад видел, карочи...
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14.04.2022 12:34 Ответить
Яке кончене ....
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14.04.2022 12:34 Ответить
"Замок сломали, а там склад ИСТИННО- МОКШАНСКИЕ СКРЕПЫ!.. пиво, водки… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…"
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14.04.2022 12:35 Ответить
До чего ж херово нада жить что б хвастаться тем что увидел склад с водкой и пивом обмлел. Так самка рада что он не булки с энергетиками жрёт, а пиво с водярой. Вот это уровень мля
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14.04.2022 12:41 Ответить
"Наша місія - безпека України та захист її громадян " - це на сайти СБУ
СБУ, яка існує на податкі українців! На гроши, що необхідні для обороноздатності країни!!!
Яким покидьком треба бути, щоб використовувати дорогу техніку, кваліфікованих високоплачуваних фахівців для прослуховування та запису балачок рядових орків з дівками, тітками та бабами?!
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14.04.2022 12:45 Ответить
Может хватит постить высеры жопоголовой кацапни? Вот абсолютно неинтересно, что эти фрики высерают ротом. Я понимаю, что прослушивание вражеских деградантов стратегически важно и нужно, но совсем необязательно народу сливать эти помои.
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14.04.2022 12:48 Ответить
свинособака короче
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14.04.2022 12:55 Ответить
плод любви сифилитички и алкаша
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14.04.2022 12:56 Ответить
плод любви сифилитички и алкаша
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14.04.2022 12:57 Ответить
...совокупления-про любов ані слова...
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15.04.2022 05:54 Ответить
До речі, це характеризує не лише свинособак, а і громадян України, для яких бізнес продає алкоголь навіть на АЗС.
Про супермаркети, де третина площі задіяна під алкоголь, а на місці овочів та фруктів якесь сміття - теж не треба забувати.
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14.04.2022 12:59 Ответить
Ни хрена себе! Орда уже до Запорожья добралась?! Вы меня очень огорчили!
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14.04.2022 12:59 Ответить
А можно оставлять то что орки любят и минировать или травить,превратить это в оружие как то?Напились и сдохли..
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14.04.2022 13:13 Ответить
П,яний солдат,це є дохлий москаль. нехай квасять, ублюдки. Це лайно привикло до бояришніка. ...Але то таке)
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14.04.2022 13:21 Ответить
Ни хрена себе! Орда уже до Запорожья добралась?!
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14.04.2022 13:25 Ответить
В ГСВГ оккупанты савецкого саюза ночью, перелазили через сетку в пристройке к немецкому магазину, и из ящиков с алкоголем крали спиртное, которое потом успешно выпивалось после отбоя или в каптерках. Один раз в каптерку забыли закрыть двери и зашёл начштаба подполков, с изумлением увидел, как солдаты употребляют дорогой голубой ликер и сказал, ниху.се, я со своей зарплатой не позволяют бухать такие ликеры, а тут срочники. Налили ему рюмку, опрокинув её начштаба удовлетворённо вышел... А так конечно на публику, было низя совершать преступления, но в действительности....савецкие салдаты такие же несуны (воры, крадущие всё, что плохо лежит), как и их бедные родственники совки на гражданке.
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14.04.2022 13:26 Ответить
Цей вид називаеться ЧМОНЯ ЗВИЧАЙНА
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14.04.2022 17:40 Ответить
Ещё живы старые люди, которые в своём послевоенном детстве помнят, как в конце 40-х годов жёны некоторых вернувшихся фронтовиков расхаживали по улицам (по улицам, Карл!) в нижнем белье, по-хозяйски стыренном их мужьями в европейских странах. Как они говорят - "можем повторить". Вот и показали, что они могут повторить - стирать с лица земли жилые кварталы, издеваться над гражданскими и воровать. Скрепы у них такие.
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14.04.2022 21:21 Ответить
 
 