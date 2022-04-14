"Замок сломали, а там склад!...пиво, водки… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО
В распоряжении СБУ немало перехваченных телефонных разговоров оккупантов, в которых они хвастаются своими трофеями. А их родственники не просто не осуждают, а наоборот, побуждают к мародерству и еще и делают заказ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Герой" очередного перехвата делится с женой подробностями первого дня боев в Запорожье: "Мы на заправку заезжаем, короче, там просто никого нет. А там еда, напитки всякие... энергетики, ящиками запихивали все в машину…".
Но этого оказалось мало, нашли помещение закрытое на замок. Тогда они: "замок сломали, а там склад!...пиво, водки… напитков всяких там… полностью забитый. Я давай все тоже в машину к себе ужух-ужух-ужух. Короче, грабили их нефигово"!
И единственное, что не понравилось жене в этом рассказе – что ее благоверный мог пить энергетики, вредящие здоровью.
"Но смертельно вредно для российских оккупантов пребывание на нашей земле. В чем на собственном опыте убедились около 20 тысяч захватчиков", - отмечают в СБУ.
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@latiniano
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https://twitter.com/latiniano/status/1514332076723646465 13 ч
не каждая женщина согласится надеть нижнее бельё с другой убитой женщины
здесь нужно иметь определённое воспитание, склад психики и менталитет..
складИСТИННО- МОКШАНСКИЕ СКРЕПЫ!.. пиво, водки… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…"
СБУ, яка існує на податкі українців! На гроши, що необхідні для обороноздатності країни!!!
Яким покидьком треба бути, щоб використовувати дорогу техніку, кваліфікованих високоплачуваних фахівців для прослуховування та запису балачок рядових орків з дівками, тітками та бабами?!
Про супермаркети, де третина площі задіяна під алкоголь, а на місці овочів та фруктів якесь сміття - теж не треба забувати.