"Замок сломали, а там склад!...пиво, водки… напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО

В распоряжении СБУ немало перехваченных телефонных разговоров оккупантов, в которых они хвастаются своими трофеями. А их родственники не просто не осуждают, а наоборот, побуждают к мародерству и еще и делают заказ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Герой" очередного перехвата делится с женой подробностями первого дня боев в Запорожье: "Мы на заправку заезжаем, короче, там просто никого нет. А там еда, напитки всякие... энергетики, ящиками запихивали все в машину…".

Но этого оказалось мало, нашли помещение закрытое на замок. Тогда они: "замок сломали, а там склад!...пиво, водки… напитков всяких там… полностью забитый. Я давай все тоже в машину к себе ужух-ужух-ужух. Короче, грабили их нефигово"!

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И единственное, что не понравилось жене в этом рассказе – что ее благоверный мог пить энергетики, вредящие здоровью.

"Но смертельно вредно для российских оккупантов пребывание на нашей земле. В чем на собственном опыте убедились около 20 тысяч захватчиков", - отмечают в СБУ.