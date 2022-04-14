Российские оккупанты нанесли массированный артудар по парку Горького в Харькове. ВИДЕО камер наблюдения

Российские оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по парку Горького в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, камеры наблюдения, установленные в парке, зафиксировали по меньшей мере 12 взрывов.

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