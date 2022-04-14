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Российские оккупанты нанесли массированный артудар по парку Горького в Харькове. ВИДЕО камер наблюдения

Российские оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по парку Горького в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, камеры наблюдения, установленные в парке, зафиксировали по меньшей мере 12 взрывов.

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обстрел (27351) Харьков (7516)


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Топ комментарии
+41
смерть московским оккупантам!!!
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14.04.2022 14:19
+38
Можна майже під будь-якою новиною писати "уроди кончені"!
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14.04.2022 14:20
+24
Хто такий той Горький ?
Треба парк переіменувати, бо кацапи вважають його своїм.
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14.04.2022 14:20
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схоже - "літак Судного Дня", мобільний центр управління ядерними силами рф
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15.04.2022 11:03 Ответить
Тільки нещодавно комунальники знімали з кущів роз зимові накидки, прибирали листя, чепурили.... Русські - підар"си!
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14.04.2022 15:43 Ответить
Хорошого кацапа тепловізор не бачить...
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14.04.2022 16:11 Ответить
мроzzи с трипером головы
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14.04.2022 16:36 Ответить
Непогана причина для його перейменування.
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14.04.2022 17:32 Ответить
У нас, в Николаева, есть район называется Ракетная Роща. Так фашисты думали, что там стоят ракеты и так же с градов наносили удары по мирным жителям района. Твари, ****.
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14.04.2022 18:06 Ответить
Ублюдки свиноматок-сифилитичек...
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14.04.2022 18:40 Ответить
. .
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14.04.2022 18:49 Ответить
Даже тут завидуют
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14.04.2022 21:03 Ответить
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