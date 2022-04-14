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ФСБ заявила об обстрелах по территории Брянской области. Якобы со стороны Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Федеральная служба безопасности России заявила о якобы обстреле пограничного пункта "Новые Юрковичи" в Брянской области. Якобы обстрел был произведен со стороны Украины. Также российские СМИ утверждается, что якобы поселок Климово в Брянской области был обстрелян из артиллерии.

Об этом сообщает fontanka.ru, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что инцидент произошел 13 апреля.

"13 апреля подвергнут минометным обстрелам с территории Украины автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находились более 30 украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы", - сообщили в ФСБ.

Также сообщается, что якобы в ходе обстрела были повреждены два автомобиля, но пострадавших нет.

Также утверждается, что якобы поселок Климово в Брянской области был обстрелян из артиллерии. При этом снаряды попали в жилые дома. Пострадали якобы семь человек, среди них один ребенок и одна беременная. Занятия в школах приостановлены, детей отправили домой.

ФСБ заявила об обстрелах по территории Брянской области. Якобы со стороны Украины 01
ФСБ заявила об обстрелах по территории Брянской области. Якобы со стороны Украины 02

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Напомним, за последние две недели Россия неоднократно заявляла о якобы обстрелах своих пограничных пунктов в Курской области. Последнее сообщение было 13 апреля относительно Кореневского района Курской области.

Накануне разведка сообщала, что Россия планирует теракты на своей территории. Украинская разведка считает, что речь идет о минировании и подрыве жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах, а также о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма.

провокация (1464) россия (95671) ФСБ (1939)


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Топ комментарии
+66
То фейк і постановочноє відєо!!!
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14.04.2022 15:07
+35
воронеж хочет тоже огня!
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14.04.2022 15:09
+27
Постанова! Ниверю! это актеры театра имени кобзона
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14.04.2022 15:09
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подождите, ща они еще дома в москве взрівать будут, єто ж фсб
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14.04.2022 18:49 Ответить
Всіх поздоровляю. Почався етап демонтажу рфії. Я вважав, що буде першим Крим, а видається, що смута почнеться з брянщини, білгородщини, а можливо ще додасться вороніжчина і курщина.
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14.04.2022 19:20 Ответить
Россия херачит со всей своей территории. Почему бы Украине не отвечать ублюдкам?
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14.04.2022 19:34 Ответить
Понимаю, если бы это было здание минобороны параши или фсб, а так...кому нафиг нужны эти убогие сараи русских бомжей в мухосранске - это низкопробный фейк от параша тв. очередное днище.
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14.04.2022 19:49 Ответить
Конечно, фейк, но давно пора посылать ответки.
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14.04.2022 20:03 Ответить
Що кацапня,засцяли?"Толи еще будет"
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14.04.2022 20:40 Ответить

якi вбогi у кацапiв дЯрьовнi )
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14.04.2022 21:00 Ответить
Воронеж напрягся ....
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14.04.2022 21:21 Ответить
і який сенс в таких терактах?
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14.04.2022 21:43 Ответить
Жаль, шо не наши херачили. А вобще русню надо выжигать напалмом
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14.04.2022 22:01 Ответить
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14.04.2022 22:50 Ответить
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