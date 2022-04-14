ФСБ заявила об обстрелах по территории Брянской области. Якобы со стороны Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Федеральная служба безопасности России заявила о якобы обстреле пограничного пункта "Новые Юрковичи" в Брянской области. Якобы обстрел был произведен со стороны Украины. Также российские СМИ утверждается, что якобы поселок Климово в Брянской области был обстрелян из артиллерии.

Об этом сообщает fontanka.ru, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что инцидент произошел 13 апреля.

"13 апреля подвергнут минометным обстрелам с территории Украины автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находились более 30 украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы", - сообщили в ФСБ.

Также сообщается, что якобы в ходе обстрела были повреждены два автомобиля, но пострадавших нет.

Также утверждается, что якобы поселок Климово в Брянской области был обстрелян из артиллерии. При этом снаряды попали в жилые дома. Пострадали якобы семь человек, среди них один ребенок и одна беременная. Занятия в школах приостановлены, детей отправили домой.





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Напомним, за последние две недели Россия неоднократно заявляла о якобы обстрелах своих пограничных пунктов в Курской области. Последнее сообщение было 13 апреля относительно Кореневского района Курской области.

Накануне разведка сообщала, что Россия планирует теракты на своей территории. Украинская разведка считает, что речь идет о минировании и подрыве жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах, а также о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма.