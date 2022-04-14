Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Макаров (Бучанский район, Киевская область) понес значительные разрушения в результате российских обстрелов.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафиксировал последствия российской оккупации в поселке.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

В Макарове после российских обстрелов и оккупации значительная часть домов разбомблена, разрушена школа, магазины и аптеки. На дорогах ямы от снарядов. На обочинах и во дворах домов стоят разбитые или сгоревшие автомобили.

Смотрите также на Цензор.НЕТ: Макаровский Хатико: верный пес почти месяц ждет хозяйку, которую изнасиловал и убил кадыровец. ФОТО

В настоящее время горожане и волонтеры убирают город. Также в некоторые дома и участки города заходить пока нельзя, поскольку их еще проверяют саперы.



































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.