Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Макаров (Бучанский район, Киевская область) понес значительные разрушения в результате российских обстрелов.
Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафиксировал последствия российской оккупации в поселке.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
В Макарове после российских обстрелов и оккупации значительная часть домов разбомблена, разрушена школа, магазины и аптеки. На дорогах ямы от снарядов. На обочинах и во дворах домов стоят разбитые или сгоревшие автомобили.
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В настоящее время горожане и волонтеры убирают город. Также в некоторые дома и участки города заходить пока нельзя, поскольку их еще проверяют саперы.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Ніщо не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
і орди завойовників-заброд
Ви, байстрюки катів осатанілих,
не забувайте, виродки, ніде:
- Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
(В.Симоненко)