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Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Макаров (Бучанский район, Киевская область) понес значительные разрушения в результате российских обстрелов.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафиксировал последствия российской оккупации в поселке.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

В Макарове после российских обстрелов и оккупации значительная часть домов разбомблена, разрушена школа, магазины и аптеки. На дорогах ямы от снарядов. На обочинах и во дворах домов стоят разбитые или сгоревшие автомобили.

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В настоящее время горожане и волонтеры убирают город. Также в некоторые дома и участки города заходить пока нельзя, поскольку их еще проверяют саперы.

Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 01
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 02
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 03
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 04
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 05
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 06
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 07
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 08
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 09
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 10
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 11
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 12
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 13
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 14
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 15
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 16

Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 17
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 18
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 19
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 20
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 21
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 22
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 23
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 24
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 25
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 26
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 27
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 28
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 29
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 30
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 31
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 32
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 33
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 34
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 35
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 36
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 37
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 38
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 39
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 40
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 41
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 42
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 43
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 44
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 45
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 46
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 47
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 48
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 49
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 50
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 51
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 52
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 53
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 54
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 55
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 56
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 57
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 58
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 59
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 60
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 61
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 62
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 63
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 64
Разбомбленные дома, школа, библиотека, воронки на дорогах и разбитые автомобили: последствия российской оккупации в Макарове 65

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

армия РФ (19365) Киевская область (4151) Макаров (18)


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Найдите медведчуку наилучшего адвоката. Которьій потребует ему вьісшую меру наказания.
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14.04.2022 17:31 Ответить
Жах! Московія має отримати на її території те саме!!!
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14.04.2022 17:36 Ответить
Крейсер мацква уже не жилец.
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14.04.2022 17:50 Ответить
Народ мій є, народ мій завжди буде,

Ніщо не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди,

і орди завойовників-заброд



Ви, байстрюки катів осатанілих,

не забувайте, виродки, ніде:

- Народ мій є! В його гарячих жилах

Козацька кров пульсує і гуде!

(В.Симоненко)
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14.04.2022 18:10 Ответить
 
 