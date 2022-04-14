Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Вабля (Бучанский район, Киевская область) следователи провели эксгумацию тел мирных жителей, убитых русскими оккупантами. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал очередные преступления российских военных.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сотрудники полиции продолжают эксгумацию убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бучанском районе Киевской области. В селе Вабля следователи провели эксгумацию тел матери и ребенка, убитых российскими военными, которые вели из военной техники безосновательные обстрелы улиц и домов местных жителей.

Также смотрите: Войска РФ обстреляли Городню на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТО

"Российские оккупанты, двигаясь на военной технике, по неизвестным для нас причинам осуществляли безосновательные обстрелы зданий, улиц, гражданских автомобилей. Это одно из мест таких обстрелов из техники российских оккупантов. Во время обстрела улицы была убита женщина, 1970 года рождения, и ее сын. Они находились во дворе. Ее муж и отец убитого ребенка находился за домом, поэтому остался жив. После выздоровления от ранения, этот мужчина вступил в ряды ВСУ. Тела похоронили соседи", - руководитель следственного отдела Бучанского районного управления полиции Котяш Анатолий.





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ