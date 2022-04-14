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Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Вабля (Бучанский район, Киевская область) следователи провели эксгумацию тел мирных жителей, убитых русскими оккупантами. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал очередные преступления российских военных.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сотрудники полиции продолжают эксгумацию убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бучанском районе Киевской области. В селе Вабля следователи провели эксгумацию тел матери и ребенка, убитых российскими военными, которые вели из военной техники безосновательные обстрелы улиц и домов местных жителей.

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"Российские оккупанты, двигаясь на военной технике, по неизвестным для нас причинам осуществляли безосновательные обстрелы зданий, улиц, гражданских автомобилей. Это одно из мест таких обстрелов из техники российских оккупантов. Во время обстрела улицы была убита женщина, 1970 года рождения, и ее сын. Они находились во дворе. Ее муж и отец убитого ребенка находился за домом, поэтому остался жив. После выздоровления от ранения, этот мужчина вступил в ряды ВСУ. Тела похоронили соседи", - руководитель следственного отдела Бучанского районного управления полиции Котяш Анатолий.

Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 01
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 02
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 03
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 04
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 05
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 06
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 07
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 08
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 09
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 10
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 11
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 12
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 13
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 14
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 15
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 16
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 17
Полиция эксгумировала тела матери и сына, убитых россиянами, которые безосновательно обстреливали улицы и дома в Вабли под Бучей 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

армия РФ (19365) Киевская область (4151) Нацполиция (16496) Буча (460) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+17
Вічна пам'ять...
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14.04.2022 18:00
+12
і калина наче плаче червоними торішніми гронами...
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14.04.2022 18:02
+6
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14.04.2022 18:02
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Вічна пам'ять...
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14.04.2022 18:00 Ответить
і калина наче плаче червоними торішніми гронами...
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14.04.2022 18:02 Ответить
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14.04.2022 18:02 Ответить
Вы даже себе не представляете масштабы Мариуполя...
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14.04.2022 18:09 Ответить
😥
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14.04.2022 18:20 Ответить
Шкода Бучу, там ніколи не звали *****, шоб він ввів... в атлічіє от нєкатарих...
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14.04.2022 18:21 Ответить
Ещё больше жаль того, что мы никогда не сможем узнать реальные масштабы этих бесчинств, так как мордва сейчас активно заметает и уничтожает все возможные следы своих преступлений.
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14.04.2022 18:29 Ответить
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14.04.2022 18:13 Ответить
Це Бородянський район , село на дорозі між Бородянкою і Макаровим...
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14.04.2022 18:36 Ответить
места красивые...жили б себе люди и радовались....
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15.04.2022 00:52 Ответить
 
 