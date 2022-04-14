Битва за Вознесенск: Хроника обороны города от российских оккупантов. ВИДЕО

Вследствие битвы за Вознесенск 2-3 марта российские войска оставили на поле боя 30 из 43 единиц бронетехники, а также сбитый вертолет Ми-24. Потери защитников города и ВСУ составили 43 человека. Утраты российских оккупационных войск - 100 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о боях с оккупантами снят фильм "Битва за Вознесенск". Он обнародован ресурсом НикВести. В фильме рассказывается об обороне города от российских оккупантов, которых местные жители и ВСУ прогнали из Вознесенска 2-3 марта.

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В защите Вознесенске участвовали 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, силы территориальной обороны Николаевской области, сотрудники полиции и добровольческие формирования.

Успешные действия защитников Украины помешали планам врага по захвату Южно-Украинской АЭС и форсированию Южного Буга для наступления на Одессу. Мэр Вознесенска Евгений Величко рассказал, что уже в первый день войны, 24 февраля, город начал готовить оборону, а местные жители и предприниматели звонили и предлагали свою помощь.

Владислав Невеселый, защищавший вместе с бойцами терробороны Вознесенск от российских войск, рассказал, что танки захватчиков не смогли заехать в город, поскольку украинским защитникам удалось взорвать мост. После этого танки РФ начали стрелять по жилым домам.

После битвы за город военный губернатор Николаевской области Виталий Ким написал: "Отдельное спасибо Евгению Величко (мэр Вознесенска). Чувствую, пройдет несколько дней и он пойдет в наступление". Вознесенск продолжает готовиться к очередным возможным попыткам атаки на город. 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на востоке и юге страны могут быть самые сложные сражения в войне России и Украины.

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