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Битва за Вознесенск: Хроника обороны города от российских оккупантов. ВИДЕО

Вследствие битвы за Вознесенск 2-3 марта российские войска оставили на поле боя 30 из 43 единиц бронетехники, а также сбитый вертолет Ми-24. Потери защитников города и ВСУ составили 43 человека. Утраты российских оккупационных войск - 100 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о боях с оккупантами снят фильм "Битва за Вознесенск". Он обнародован ресурсом НикВести. В фильме рассказывается об обороне города от российских оккупантов, которых местные жители и ВСУ прогнали из Вознесенска 2-3 марта.

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В защите Вознесенске участвовали 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, силы территориальной обороны Николаевской области, сотрудники полиции и добровольческие формирования.

Успешные действия защитников Украины помешали планам врага по захвату Южно-Украинской АЭС и форсированию Южного Буга для наступления на Одессу. Мэр Вознесенска Евгений Величко рассказал, что уже в первый день войны, 24 февраля, город начал готовить оборону, а местные жители и предприниматели звонили и предлагали свою помощь.

Владислав Невеселый, защищавший вместе с бойцами терробороны Вознесенск от российских войск, рассказал, что танки захватчиков не смогли заехать в город, поскольку украинским защитникам удалось взорвать мост. После этого танки РФ начали стрелять по жилым домам.

После битвы за город военный губернатор Николаевской области Виталий Ким написал: "Отдельное спасибо Евгению Величко (мэр Вознесенска). Чувствую, пройдет несколько дней и он пойдет в наступление". Вознесенск продолжает готовиться к очередным возможным попыткам атаки на город. 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на востоке и юге страны могут быть самые сложные сражения в войне России и Украины.

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Автор: 

армия РФ (19365) Николаевская область (2131)


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Топ комментарии
+21
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14.04.2022 17:56
+16
Кацапский ******** будет УНИЧТОЖЕН как государство именно УКРАИНОЙ ! Такова наша историческая миссия !
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14.04.2022 17:53
+12
Молодцы хлопцы не дали рашиской мрази прорваться дальше. Даже не представляю себе чтобы было с Одессой. Это такой лакомый кусок для ху.тинской *********.
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14.04.2022 17:57
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14.04.2022 17:51 Ответить
Кацапский ******** будет УНИЧТОЖЕН как государство именно УКРАИНОЙ ! Такова наша историческая миссия !
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14.04.2022 17:53 Ответить
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14.04.2022 17:56 Ответить
Молодцы хлопцы не дали рашиской мрази прорваться дальше. Даже не представляю себе чтобы было с Одессой. Это такой лакомый кусок для ху.тинской *********.
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14.04.2022 17:57 Ответить
Дело не совсем в Одессе - там Южная атомная рядом.
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14.04.2022 18:03 Ответить
Ну это тоже только атомную они бы захватили но не уничтожили это было бы самоубийством.
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14.04.2022 18:12 Ответить
Южно-Украинская
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14.04.2022 18:12 Ответить
Орки будут зананы опять под землю!
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14.04.2022 18:03 Ответить
Зачем так пугать думала что сегодня а так гордимся
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14.04.2022 18:11 Ответить
рашисти були далеко просунулись..виходили на трасу Київ -Одеса..так само нам мовчали за Житомирську трасу
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14.04.2022 18:13 Ответить
скоріш за все рвались для об'єднання з придністровським угрупуванням.для наступу подальшого на Одесу і в облогу взяти Миколаїв
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14.04.2022 18:16 Ответить
рвалися одночасно до АЕС і на Одесу. Гарно їх зустріли ЗСУ артилерією, добре спланованими діями генерала Марченко і підрозділом 80-ї бригали.
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15.04.2022 00:02 Ответить
блин очень большие потери 43 на 100! если так везде при обороне то так и армии не останется! При обороне должно быть потери в 3. 5 раз меньше чем наступающих!
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14.04.2022 19:20 Ответить
що за ***** від кореспондента ? Відколи це Правий Сектор і Свобода стали називати нацистами (9.15 хвилині). ЩО ЗА ***** МОСКОВСЬКА , ЩО НАВІТЬ НА УКРАЇНСЬКУ ПЕРЕХОДИТИ НЕ ХОЧЕ ? І **** не кім керував обороною Миколаївської області , а генерал МАРЧЕНКО.

Підозрюю , що цей репортаж заказав 95 квартал. Уроди зелені.

ПІАР НА КРОВІ ???
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14.04.2022 21:09 Ответить
Подивися репортаж кореспондента і прийшов до висновку, що місто спас мер. А кореспондент із Миколаєва чи із засрашки? Невчжде діюча влада і не думає виконувати мовний закон? Чому мова окупанта? Я не применшую дію мера, він дійсно зробив багато, особливо ТРО, але основний бій виграли спецпризначенці 80-ї львівської десантної бригади. Це вже третій сюжет, де заслуги тільки мера. Можливо потрібно говороити правду, а не піарити "зелених"? Це моя особиста точка зору. Кореспондента за такий сюжет, через місяць після подій, геройські одягнувшого бронежилет в мирному місті і ні слова на українській мові, потрібно гнати sRаною мітлою.
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15.04.2022 00:01 Ответить
 
 