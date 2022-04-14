Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские оккупанты разрушили село Андреевка в Бучанском районе (Киевская область).
Фотокорреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал разрушения, нанесенные российскими войсками.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Село Андреевка под Бучей почти полностью разрушено российскими оккупантами. Большинство зданий в селе разбомблены или сильно повреждены. Также уничтожены дома, на воротах которых были надписи "Люди" и "Дети".
Также в селе российские оккупанты расставили мины. На своей базе российские военные покинули снаряды. Кроме того, там остались бутылки из-под спиртных напитков и остатки российских продуктов.
Местные жители пытаются убрать беспорядок. Скот и домашние животные ходят по окраине, а собаки продолжают охранять разбомбленные дворы.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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