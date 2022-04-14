Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты разрушили село Андреевка в Бучанском районе (Киевская область).

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал разрушения, нанесенные российскими войсками.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Село Андреевка под Бучей почти полностью разрушено российскими оккупантами. Большинство зданий в селе разбомблены или сильно повреждены. Также уничтожены дома, на воротах которых были надписи "Люди" и "Дети".

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Также в селе российские оккупанты расставили мины. На своей базе российские военные покинули снаряды. Кроме того, там остались бутылки из-под спиртных напитков и остатки российских продуктов.

Местные жители пытаются убрать беспорядок. Скот и домашние животные ходят по окраине, а собаки продолжают охранять разбомбленные дворы.































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ