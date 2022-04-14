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Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты разрушили село Андреевка в Бучанском районе (Киевская область).

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал разрушения, нанесенные российскими войсками.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Село Андреевка под Бучей почти полностью разрушено российскими оккупантами. Большинство зданий в селе разбомблены или сильно повреждены. Также уничтожены дома, на воротах которых были надписи "Люди" и "Дети".

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Также в селе российские оккупанты расставили мины. На своей базе российские военные покинули снаряды. Кроме того, там остались бутылки из-под спиртных напитков и остатки российских продуктов.

Местные жители пытаются убрать беспорядок. Скот и домашние животные ходят по окраине, а собаки продолжают охранять разбомбленные дворы.

Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 01
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 02
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 03
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 04
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 05
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 06
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 07
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 08
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 09
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 10
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 11
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 12
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 13
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 14
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 15
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 16
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 17
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 18
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 19
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 20
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 21
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 22
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 23
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 24
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 25
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 26
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 27
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 28
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 29
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 30
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 31
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 32
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 33
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 34
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 35
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 36
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 37
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 38
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 39
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 40
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 41
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 42
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 43
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 44
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 45
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 46
Российские мины, брошенные снаряды и уничтоженные дворы: разбомбленное войсками РФ село Андреевка под Бучей 47

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Киевская область (4151)


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14.04.2022 19:05 Ответить
Пройшла ОРДА орків....
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14.04.2022 20:08 Ответить
 
 