"Я все доллары и гривни раздал. Многие, кто что-то здесь взял, или не выжили, или их ранили": Оккупант пытается "задобрить" судьбу и избавляется от награбленного. АУДИО

Некоторые российские оккупанты пытаются избавиться от награбленного для того, чтобы "задобрить судьбу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует очередной перехват разговора военного РФ.

Один из рашистов говорит своей жене, что очень хочет выжить на войне в Украине. А так как видит, что: "кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили", решил избавиться от награбленного.

Но не нашел ничего лучшего, как просто раздать сослуживцам: "Короче, я все…доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…".

"Этот ордынец, хоть с опозданием, но усвоил урок, что красть нельзя. Следующее знание, которое ему не помешает осознать: не стоит с оружием врываться в чужую страну. Это тоже наказывается", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Битва за Вознесенск: Хроника обороны города от российских оккупантов. ВИДЕО