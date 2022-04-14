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"Я все доллары и гривни раздал. Многие, кто что-то здесь взял, или не выжили, или их ранили": Оккупант пытается "задобрить" судьбу и избавляется от награбленного. АУДИО

Некоторые российские оккупанты пытаются избавиться от награбленного для того, чтобы "задобрить судьбу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует очередной перехват разговора военного РФ.

Один из рашистов говорит своей жене, что очень хочет выжить на войне в Украине. А так как видит, что: "кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили", решил избавиться от награбленного.

Но не нашел ничего лучшего, как просто раздать сослуживцам: "Короче, я все…доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…".

"Этот ордынец, хоть с опозданием, но усвоил урок, что красть нельзя. Следующее знание, которое ему не помешает осознать: не стоит с оружием врываться в чужую страну. Это тоже наказывается", - говорится в сообщении.

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СБУ (19928) перехват (343)


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Топ комментарии
+55
какой совестный стал, когда смерть дышит в затылок
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14.04.2022 18:45
+53
Ви всі вже прокляті на віки.
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14.04.2022 18:46
+36
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWKNU4tmvEFFctOhlzkY4CpYSdOnnFXmyqNt-f7MfDnBJuezWV9fFbwLzdWX9H7KAV1a1iR30CsFEzWidABrLFE_254Ims1gJ03pMEtkkcagXH8LFN_IK4q5ILChp_cZFum8DwPx7ypEu8Is2LFljiF7ZpULrxViQzdE4-pnrnEd5V4e4TFJ_Q5PEodg6eCB9DoFr134AH7hoBCgsrE8B1Y&__tn__=-UC%2CP-y-R Тарас Чорновіл

https://www.facebook.com/groups/166252988048827/?creative_provider_id=group_forum_aa_spam_folder_opt_out&notif_id=1649876035790796&notif_t=qp_notifs_aa_spam_folder_opt_out_flow_notif_1809805389&ref=notif 6 год ·

Wall Street Journal з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляє, що адміністрація Байдена погодила рішення про надання Україні даних розвідки, які допоможуть вражати цілі в Криму та на території ОРДЛО. І це багато що міняє. Досі ми мали доступ до ряду розвідданих у режимі реального часу, але це стосувалося тих територій, які можна визначити отим "станом до 24 лютого". Розвіддані з суміжних територій, включно і з нашими Кримом та Донбасом були з певними часовим обмеженнями більше для оцінки пересування й накопичення військ ворога, але не для атак. Зараз важливе не лише надання точних і миттєвих даних про ворожі війська на цих територіях, але й погодження на їх використання з метою знищення. Це віддаляє дистанцію прямого контакту, посилює втрати ворога й підвищує безпеку для наших бійців.

Надіюся, в нас розуміють, що така підтримка спрямовується для майбутньої демократичної й некорупційної країни з добропорядною владою. Ще не дійшло, що треба нарешті перестати випробовувати долю, прибрати усіх кротів на верхівці та позакривати рота своїм шавкам?
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14.04.2022 18:48
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какой совестный стал, когда смерть дышит в затылок
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14.04.2022 18:45 Ответить
а мог баксы одеть в презерватив и в попку спрятать. тем более им не привыкать, ну ачто?
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14.04.2022 18:48 Ответить
в землю, ****, - no matter what!
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14.04.2022 18:46 Ответить
Разумеется, не важно!Никакого оправдания!!
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14.04.2022 20:17 Ответить
Ви всі вже прокляті на віки.
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14.04.2022 18:46 Ответить
впевнений, що прокльони наших жінок ефективніше за радіацію
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14.04.2022 19:15 Ответить
Який там урок він вивчив?!
Це просто дикун зі своїми забобонами!
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14.04.2022 18:46 Ответить
Він усвідомив одне - з Україні тільки вантажем-200.
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14.04.2022 19:28 Ответить
Оце правильно і гадаю горбата з косою, вже його чекає:бо коли так їде дах, то це свідчення того, що він як бойова одиниця здувся.
На все начхати, повна апатія і таке інше.
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14.04.2022 19:42 Ответить
не поможет !
ты теперь меченый для кармы !
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14.04.2022 18:46 Ответить
Лапатнікі-ето только начало...
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14.04.2022 18:46 Ответить
А це вже паніка.Це вже не солдат а ходяче тіло з номером 200
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14.04.2022 18:47 Ответить
Решил шикануть перед смертью штоли? 🤣🤣🤣.
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14.04.2022 18:47 Ответить
поздно. стоять не будет, баба бросит, дети пойдут в мусора, сам сдохнет не добежав до границы, утонув в выгребной яме.
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14.04.2022 18:48 Ответить
баба тебя не бросит, если ты бросишь ее первым
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14.04.2022 18:50 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWKNU4tmvEFFctOhlzkY4CpYSdOnnFXmyqNt-f7MfDnBJuezWV9fFbwLzdWX9H7KAV1a1iR30CsFEzWidABrLFE_254Ims1gJ03pMEtkkcagXH8LFN_IK4q5ILChp_cZFum8DwPx7ypEu8Is2LFljiF7ZpULrxViQzdE4-pnrnEd5V4e4TFJ_Q5PEodg6eCB9DoFr134AH7hoBCgsrE8B1Y&__tn__=-UC%2CP-y-R Тарас Чорновіл

https://www.facebook.com/groups/166252988048827/?creative_provider_id=group_forum_aa_spam_folder_opt_out&notif_id=1649876035790796&notif_t=qp_notifs_aa_spam_folder_opt_out_flow_notif_1809805389&ref=notif 6 год ·

Wall Street Journal з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляє, що адміністрація Байдена погодила рішення про надання Україні даних розвідки, які допоможуть вражати цілі в Криму та на території ОРДЛО. І це багато що міняє. Досі ми мали доступ до ряду розвідданих у режимі реального часу, але це стосувалося тих територій, які можна визначити отим "станом до 24 лютого". Розвіддані з суміжних територій, включно і з нашими Кримом та Донбасом були з певними часовим обмеженнями більше для оцінки пересування й накопичення військ ворога, але не для атак. Зараз важливе не лише надання точних і миттєвих даних про ворожі війська на цих територіях, але й погодження на їх використання з метою знищення. Це віддаляє дистанцію прямого контакту, посилює втрати ворога й підвищує безпеку для наших бійців.

Надіюся, в нас розуміють, що така підтримка спрямовується для майбутньої демократичної й некорупційної країни з добропорядною владою. Ще не дійшло, що треба нарешті перестати випробовувати долю, прибрати усіх кротів на верхівці та позакривати рота своїм шавкам?
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14.04.2022 18:48 Ответить
тарас чорновіл-риговска гнида а вот ти хто??
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14.04.2022 18:56 Ответить
Ціхо-ціхо, цю пляму він вже з себе не змиє, але по суті посту він має рацію. Обмеження в розвідданих пов'язане з наявністю кротів які можуть ці дані злити ворогу. Це, також, першопричина чому нам недовіряє НАТО (правильніше напевне казати Півнвчно-Атлантичний Оборонний Альянс).
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14.04.2022 19:33 Ответить
Конотопские и Киевские ведьмы небось поработали. Трындец рашистам.
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14.04.2022 18:48 Ответить
Це йому вже не допоможе.
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14.04.2022 18:49 Ответить
Маладець, наступний крок - починай відстрілювати своїх друзів окупантів та мінуй власну бронетехніку . Так і вбережешся
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14.04.2022 18:49 Ответить
А воровать, грабить, отнимать... Только страх смерти!!! Вот и весь руснявый мир!!
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14.04.2022 18:49 Ответить
Кончена татаро-монголська орда!
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14.04.2022 18:50 Ответить
Ты посмотри какие суееврные кацапы пошли.
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14.04.2022 18:50 Ответить
Ех ваня ваня, треба було думати перед тим як кордон переходив... а після вже ніякі церкви, ворожки, екстрасенси не допоможуть... українська помста... вам ІГІЛ покажеться квіточками...
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14.04.2022 18:50 Ответить
Оно убогое даже мысль сформулировать не может, а слово карма для него вообще незнакомо. Ну а самка явно огорчена " просветлением" своего дятла, денег жалко.
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14.04.2022 18:54 Ответить
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14.04.2022 18:54 Ответить
есть сайт sports ru, его не банит, мой провайдер точно.. там можно оставлять комменты в пределах разумного и гадить кацапам на их спортивные бестолковки.. модеры достаточно лояльны и скорее всего тоже ждут, когда Окурок отпишет, и не трут.. там позлить местных аборигенов одно удовольствие
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14.04.2022 18:55 Ответить
жим жим начался, ога?

а когда брал, то у живіх?
и ни кого не убил?
не изнасиловал?
гривни сами в карман люди запихивали, вместе с долларами, правда?
или воскресил, глиста тьі кишечная?

нее, дорогуся.
земля хоть круглая, а за углом тебя доля встретит, к конотопской гадалке не ходи.
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14.04.2022 18:57 Ответить
Чертям в Пекле насрать на то, что ты раздал, ушлёпок порожденный грязной чумной свиньёй и вонючим паршивым ишаком. Твоя вонючая доля - сдохнуть не оставив потомство.
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14.04.2022 18:57 Ответить
Нехерасебе...и пошла самка по таджикам
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14.04.2022 19:00 Ответить
Машка в ступорі, біндеравци наворожили )))
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14.04.2022 19:02 Ответить
Життя в шоколаді! Не зрозуміло як вони там живуть це ж сарай… Журналісти показали хати орків, які мaрoдерили у Бучі. Інформація ТУТ https://t.me/+ZkS7Yxao_6k3ZjA6?fbclid=IwAR2ccupLU4Nz6QyWYd0NcjbHXSwEgFf-6Ec67yDGMijLvJJadMvZLjg9flM https://t.me/+ZkS7Yxao_6k3ZjA6
. .
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14.04.2022 19:05 Ответить
А дехто дивується, навіщо вони пральні машинки та праски *******. Орки таких диковинок зроду не бачили.
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14.04.2022 19:07 Ответить
Щось я сумніваюсь, що власникам цієї споруди, знадобиться електричний прилад!
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14.04.2022 19:31 Ответить
Еще пока сам не смотрел, но однозначно советую (зная этого автора и догадываясь, что он покажет) https://www.youtube.com/watch?v=JzCi9JixH0U https://www.youtube.com/watch?v=JzCi9JixH0U

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14.04.2022 19:22 Ответить
Там вистачить одного бандера-смузі...
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14.04.2022 20:02 Ответить
А тепер, ******, поплюй через ліве плече, скрути в кишені дулю, лягай у труну і нехай тебе прикопають на двометрову глибину. Кажуть, цей ритуал має врятувати від українських ССО.
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14.04.2022 19:05 Ответить
Рашисты, вы прокляты на все поколения, до конца вечности, народом Киевской Руси. Буча, Бородянка, Мариуполь придут в каждый ваш дом и каждый город.
Все наворованное вами да пойдет на гроб вам и вашим потомкам.
Мы вас крестили, мы вас и отпоем (с)
Аминь.
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14.04.2022 19:11 Ответить
Доллары он, конечно, из параши с собой привёз?
Русского, пока не ********* уважать не будет. А тут ими уже этот уровень пройден даже не с короткой остановки. Теперь они на уровне страха.
Рубай їх, хлопці, занижай аж під землю!
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14.04.2022 19:12 Ответить
карма она такая - кого сразу а кого помучает...
переступив границу - ты уже нарушил карму...
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14.04.2022 19:14 Ответить
Людська кров та людські сльози, дарма не проходять, за все кара Божа...
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14.04.2022 19:17 Ответить
Вже не допоможе нічого. Щкода, що роздав. Хотілося б, щоб і родина твоя користувалася награбованим, щоб теж сконали. Аналітег сраний. А тямку не йме, що красти і вбивати - то є найтяжчий гріх. І спокутувати його будть поколіннями.
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14.04.2022 19:21 Ответить
Прокляття працює, мерзенні падлюки!
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14.04.2022 19:31 Ответить
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14.04.2022 19:38 Ответить
Пізно ванька всрався, зброю націлив на українця - прокляття тебе не мине, здохнеш в канаві
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14.04.2022 19:42 Ответить
от дуоень. не допоможе
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14.04.2022 19:43 Ответить
Кацапське курвисько негодує 🤣
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14.04.2022 19:45 Ответить
От смерти не откупится
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14.04.2022 19:53 Ответить
Така оху*вша Машка, ніяк не врубається ))) Вона ще не знає, шо Ваношка вже імпотент )))
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14.04.2022 19:56 Ответить
жінка його не дуже задоволена таким вчинком, судячи по реакції ( а зачєм, ні *** сєбє).
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14.04.2022 20:02 Ответить
реакция тёлки : "- я не поняла! ни х.я себе!"
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14.04.2022 20:50 Ответить
ЕЩЁ НЕ ВСЕ ИХ НЕ ВЫЖИЛИ !!!
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14.04.2022 22:16 Ответить
Так награбовані в Україні речі непринесуть вам користі,З них капає кров людська. і сльози.Все до чого будете торкатися принесе вам і вашим дітям невиліковні хвороби страждання і смерть.Скрізь де будете ходити за вами слідкуватимуть очі вбитих пограбованих людей.Їх душі будуть приходити до вас ночами іпитати для чого заради кого ви вчинили тяжкі злочиниНе буде вам спокою ні на цьому ні натомусвіті
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14.04.2022 23:31 Ответить
раздал кому?? своим же?? идиот. Так карма не работает.
Отдать надо было туда, где взял. Благодетель б****
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15.04.2022 00:47 Ответить
 
 