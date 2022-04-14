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Новости Видео Война
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"Без цензуры в прямом эфире": Россия обстреливает себя и хочет мобилизовать всех. День 50. ВИДЕО

50-й день Народной войны. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также: Демилитаризовано. Как "Нептун" утопил крейсер "Москва". БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Таки зникне нечисть
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14.04.2022 21:19 Ответить
Так там був такий собі голова комітету з питань розвідки Руслан Демченко!
То як же сталося, що "ми не очікували удару з боку Білорусі"?
Конкретні розвідники не працювали?
Чи Демченко зрадник?

Яка ж відповідь на це питання, цікаво ...🤔
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14.04.2022 22:03 Ответить
Да це дітячий лепет: "Лукашенко обіцяв, що нападу не буде".
У відповідних академіях з 1 курса викладають ознаки підготовки противника до наступу. Їх - декілька десятків.
Я ж кажу, два путя: або конкретні розвідники не працювали по білорусі, або зрада в наближенні Зелі...
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14.04.2022 22:08 Ответить
Був такий чувачок - Данилко Лубківський. Пізданув два тижні тому, що "завтра звільнемо Херсон" і з'****** з радарів...
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14.04.2022 22:20 Ответить
 
 