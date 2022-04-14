"Без цензуры в прямом эфире": Россия обстреливает себя и хочет мобилизовать всех. День 50. ВИДЕО
50-й день Народной войны. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То як же сталося, що "ми не очікували удару з боку Білорусі"?
Конкретні розвідники не працювали?
Чи Демченко зрадник?
Яка ж відповідь на це питання, цікаво ...🤔
У відповідних академіях з 1 курса викладають ознаки підготовки противника до наступу. Їх - декілька десятків.
Я ж кажу, два путя: або конкретні розвідники не працювали по білорусі, або зрада в наближенні Зелі...